ハスクバーナ・ゼノア株式会社(本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：アンナ・パウリーン・エリザベス・ニルソン)はラジコンハンマナイフモア『ZHM1550RR-RC』を新発売しました。

比較的平坦で今迄通りの搭乗作業が可能な場所と、安全を最優先にすべき斜面がきつい場所の両方の草刈り作業を、状況に応じて使い分けができる一台です。

このラジコンハンマナイフモアのベースマシンは、圧倒的な作業能力と建設機械の設計基準で定評のあるゼノアのハンマナイフモア「ZHM1550RR」。このベースマシンに“ラジコン機能”を加えた『ZHM1550RR-RC』は、現場の課題である工期順守と安全の確保の両立を可能にするハイパフォーマンスモデルです。





ZHM1550RR-RC





【ZHM1550RR-RCの特長】

◆一台二役で、ハンドガイドとラジコンの使い分けが可能

平坦な場所では従来と同じ搭乗での草刈り作業。危険な斜面では、機体から離れて操作できるラジコンに切り替えられます。





◆危険な場所では無理をせず、ラジコンにおまかせ

簡単なスイッチ操作だけでラジコンモードへ切替完了。

斜面の作業も、作業者が安全な場所にいながら安心して進められます。





◆いつもの作業がもっとスムーズに

搭乗時は従来のハンマナイフモアと同じようにスピーディーに草を刈ることができます。

精神的な負担も少なく、長時間の作業が可能です。





◆従来同様のサイズで、輸送もラクに

車体の大きさはこれまでの搭乗タイプと同じ。

2トンワイドトラックにそのまま積載できます。





◆信頼のベースモデル「ZHM1550RR」を採用

建設機械の設計基準を取り入れた高い耐久性が特長。また、ZHM1550RRは、刈刃軸の正逆回転機能を備え、ダウンカット(刈刃軸逆回転)では、前方への飛散物を大幅に抑えた作業が可能です。





ZHM1550RR-RC ラジコン操作





ZHM1550RR-RC 2tワイドトラック積載





詳細な説明、価格、導入サポートについては、Zenoah公式サイト( https://www.zenoah.com/jp/ )に掲載されているゼノア取扱販売店、または、 info.hv@husqvarna.jp へお気軽にお問い合わせください。









■ハスクバーナ・ゼノア株式会社について

代表者 ： 代表取締役 アンナ・パウリーン・エリザベス・ニルソン

所在地 ： 埼玉県川越市南台1-9

設立 ： 2007年12月

事業内容： 農林造園業機械の開発、販売及び

ハスクバーナAB(本社スウェーデン)グループ製品の輸入販売

及びそれに付帯する消耗品・部品の販売ならびに修理