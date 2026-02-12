グルテンフリーやVEGAN、薬膳など、個性的なカレールーを製造・販売する株式会社エム・トゥ・エム(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：伊藤 眞代)は、プロアスリートの栄養サポートを行う管理栄養士・秋山 莉乃氏とコラボレーションし、健康サポートに役立つカレーのレシピ動画全3本をYouTube公式チャンネルにて公開しました。

本動画では、成長期のお子様や女性、アスリートの方をはじめ、日々の食生活を整えたいすべての方に向けて、食材の栄養的なポイントや調理の工夫を、管理栄養士の視点で分かりやすく解説しています。毎日の食事を通した健康管理に、ぜひお役立てください。

株式会社エム・トゥ・エム： https://mtomnet.co.jp/





【今トレンドの薬膳カレー！】 管理栄養士がお勧めする冬にぴったりな薬膳カレースープ





■グルテンフリー＆VEGAN対応、「輝美(きび)カレールー」「薬膳カレールー」のレシピを紹介

今回動画で使用した「輝美(きび)カレールー」は、小麦粉の代わりにキビ粉を使用したグルテンフリーのカレールーです。甘口・中辛の2種類があり、特にプルーンを使用した甘口は、お子様にも食べやすい味わいとして好評をいただいています。

また「薬膳カレールー」も同様に、キビ粉を使用したグルテンフリー商品。黒きくらげ、金針菜、合歓(ねむ)の木の花などの薬膳食材を使用し、鎌倉薬膳アカデミー監修のもと仕上げた、身体を温めるスパイシーなカレーです。

いずれの商品も、動物由来原料不使用のVEGAN仕様となっています。









■動画のご紹介(3本)





【成長期に必見】 管理栄養士がお勧めする成長期のお子様に向けた栄養満点のグルテンフリーカレー





管理栄養士がお勧めする成長期のお子様に向けた栄養満点のグルテンフリーカレー

https://youtu.be/Qer5vAynWdg

「MtoM 輝美カレールー(甘口)」を使い、成長期に必要な栄養素をふんだんに取り入れたレシピをご紹介しています。





【女性アスリート必見】 管理栄養士がお勧めするグルテンフリーカレー





管理栄養士がお勧めするグルテンフリーカレー

https://youtu.be/-YsElHZGciE

「MtoM 輝美カレールー(中辛)」を使用し、女性特有のコンディションに配慮したレシピです。





【今トレンドの薬膳カレー！】 管理栄養士がお勧めする冬にぴったりな薬膳カレースープ





管理栄養士がお勧めする冬にぴったりな薬膳カレースープ

https://youtu.be/M-hjGNgYaM0

「MtoM薬膳カレールー」を使用し、冷えやすい季節や朝食にも取り入れやすい、身体を温める一品をご紹介しています。









■管理栄養士・秋山 莉乃氏 プロフィール





管理栄養士／D-jasmine合同会社 代表

幼少期から新体操に打ち込むも、成長期の食事制限が原因で大けがを負い、競技を断念。

「正しい栄養の知識があれば」という想いから管理栄養士の資格を取得。

現在はプロアスリートの栄養サポートを中心に、選手のパフォーマンス向上と目標達成を支えている。2022年、企業向けに従業員の健康管理サービスを提供するD-jasmine合同会社を設立。









■株式会社エム・トゥ・エム 代表取締役社長・伊藤 眞代からのコメント





私は1999年に父から事業を継承し、子育てと経営を両立しながら全国を飛び回る日々を送っていました。その無理がたたり、47歳のときに脳梗塞を発症。命は助かったものの、失語症が残り、苦しいリハビリを経て復職しました。

その経験の中で開発したのが、スパイスの健康促進効果に着目した「薬膳カレールー」です。毎朝スープとして飲み続けるセルフケアを習慣にした結果、医師も驚くほどの回復を実感しました。

「食の力で、無理なく健康をめざす」という想いは、管理栄養士の秋山さんとも共鳴し、今回のコラボレーションへとつながりました。忙しい現代人でも続けられる“毎日の食による健康づくり”に、当社のカレールーが少しでもお役に立てれば幸いです。









■株式会社エム・トゥ・エムについて

株式会社エム・トゥ・エムのルーツは、1928年に東京・日本橋で創業した「洋食レストラン太平洋」にあります。1933年には、日本で初めて粉末ホワイトソースの商品化に成功。その後、カレールーなどの製造へと事業を広げてきました。

創業以来培ってきた洋食屋仕込みの製法を受け継ぎ、「洋食屋の味をご家庭で楽しめる商品づくり」を大切にしています。「食は人を笑顔にする」をモットーに、安全で栄養価の高い原料を厳選し、手間を惜しまない丁寧な製法を守り続けています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社エム・トゥ・エム

所在地 ： 神奈川県鎌倉市笛田1-4-4

代表者 ： 代表取締役 伊藤 眞代

設立 ： 1999年11月16日

URL ： http://mtomnet.co.jp

事業内容 ： カレールー(フレーク)、ビーフシチュールー(フレーク)、

粉末ホワイトソース、カレールー関連商品の

企画・製造・販売

公式オンラインストア： https://mtomnet.co.jp/collections/all

公式インスタグラム ： https://www.instagram.com/mtom_official_/









【本リリースに関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社エム・トゥ・エム

TEL ： 0467-84-9690(受付時間：月～金 9時～17時 土日祝除く)

e-mail： support@mtomnet.co.jp