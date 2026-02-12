株式会社カクタスコーポレーション ギャルソン事業部は、2026年2月開催の「大阪オートメッセ2026」にて、新作ホイール「Varlon(ジムニーノマド／ジムニーシエラ専用)」および「GLANCLAW(22inch)」を関西エリアで初披露いたします。あわせて、D.A.Dプレミアムカーケアシリーズの新作5アイテムや、モノグラムレザー オーシャンブルーのNEWアイテムも公開し、最新プロダクトを一挙に展示いたします。





東京オートサロン2026





■ 新作ホイール「Varlon」「GLANCLAW」を関西初披露

東京オートサロン2026で公開した新作ホイール「Varlon(ジムニーノマド／ジムニーシエラ専用)」および「GLANCLAW(22inch)」を、大阪オートメッセにて関西エリアで初披露いたします。

会場では、Varlonを装着したジムニーノマド、GLANCLAWを装着したアルファードのデモカーを展示し、実車ならではの迫力あるスタイリングやディテールを間近でご覧いただけます。





・GLANCLAW

https://www.garson.co.jp/wheel/glanclaw





GLANCLAW





・Varlon

https://www.garson.co.jp/wheel/varlon/





Varlon





■ D.A.Dプレミアムカーケアシリーズ 新作5アイテムを公開

昨年発表した「D.A.Dプレミアムカーケア」シリーズより、以下の5アイテムを新たに公開いたします。





・プレミアム グラフェン タイヤワックス - ホワイトムスク -【CA016-01-01】

本体価格：3,795円(税込)

https://www.garson.co.jp/carcare/ca016





プレミアム タイヤワックス - ホワイトムスク -【CA016-01-01】





・プレミアム インテリアクレンジング - ホワイトムスク -【CA014-01-01】

本体価格：2,530円(税込)

https://www.garson.co.jp/carcare/ca014





プレミアム インテリアクレンジング - ホワイトムスク -【CA014-01-01】





・プレミアム インテリア コーティング - ホワイトムスク -【CA015-01-01】

本体価格：2,750円(税込)

https://www.garson.co.jp/carcare/ca015





プレミアム インテリア コーティング - ホワイトムスク -【CA015-01-01】





・プレミアム ディスプレイ ＆ パネルコーティング - ホワイトムスク -【CA013-01-01】

本体価格：2,530円(税込)

https://www.garson.co.jp/carcare/ca013





プレミアム ディスプレイ＆パネル コーティング - ホワイトムスク -【CA013-01-01】





・プレミアム ブラシ タイヤ用【CA017-01-01】

本体価格：3,080円(税込)

https://www.garson.co.jp/carcare/ca017





プレミアム ブラシ タイヤ用【CA017-01-01】





タイヤワックス、クレンジング、2種のコーティングには「D.A.Dホワイトムスクフレグランス」を採用し、上質で心地よい使用体験を実現。タイヤケアからインテリアメンテナンスまで、クルマ本来の美しさをより深く引き出すラインナップへと進化しました。









■ モノグラムレザー オーシャンブルー 新作5アイテムを追加発表

人気の「モノグラムレザー オーシャンブルー」コレクションからは、新たに5アイテムを追加発表いたします。

深みのあるオーシャンブルーの質感とモノグラムデザインが、車内コーディネートの幅をさらに広げ、日常のドライブをより豊かに彩ります。





・グランドシートクッション SSモデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA747-01-01】

本体価格：6,600円(税込) ※1個入り

https://www.garson.co.jp/acc/ha747/





グランドシートクッション SSモデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA747-01-01】





・シートベルトパッド II SS モデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA750-01-01】

本体価格：6,050円(税込) ※2個入り

https://www.garson.co.jp/acc/ha750/





シートベルトパッドII SSモデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA750-01-01】





・アシストグリップカバー SS モデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA749-01-01】

本体価格：4,180円(税込) ※2個入り

https://www.garson.co.jp/acc/ha749/





アシストグリップカバー SSモデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA749-01-01】





・ラウンジトレー SS モデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA748-01-01】

本体価格：4,180円(税込)

https://www.garson.co.jp/acc/ha748/





ラウンジトレー SSモデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA748-01-01】





・レザーシフトノブカバー SS モデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA746-01-01】

本体価格：4,510円(税込)

https://www.garson.co.jp/acc/ha746/





レザーシフトノブカバー SSモデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA746-01-01】





■ ジムニー/シエラ/ノマド専用クリスタルアイテム公開

・クリスタル A/Cコントローラー【SB230】

本体価格：10,450円(税込)

https://www.garson.co.jp/acc/sb230/





クリスタル ACコントローラー【SB230】





・クリスタル A/Cリング【SB231】

本体価格：10,450円(税込)

https://www.garson.co.jp/acc/sb231/





クリスタル ACリング【SB231】





・ラグジュアリー ステアリングブローチ【SB232】

本体価格：10,450円(税込)

https://www.garson.co.jp/acc/sb232/





ラグジュアリー ステアリングブローチ【SB232】





・クリスタル シフトノブカバー【SB233】

本体価格：8,800円(税込)

https://www.garson.co.jp/acc/sb233/





クリスタル シフトノブカバー【SB233】





・クリスタル インナーハンドル【SB234】

本体価格：13,200円(税込)

https://www.garson.co.jp/acc/sb234





クリスタル インナーハンドル【SB234】





■ 会場限定の大商談会を開催

当日は、これらすべての新作を含む全アイテムを対象とした大商談会を実施いたします。

実際に手に取りながら質感や機能性をご確認いただけるほか、会場限定のご案内や特典もご用意しております。

ぜひこの機会に当社ブースへお立ち寄りいただき、最新プロダクトの魅力と世界観をご体感ください。









【イベント概要】

イベント名： 大阪オートメッセ2026

所在地 ： インテックス大阪

〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102

営業時間 ： 2026年2月13日(金)～15日(日) 9：00～18：00

URL ： https://www.automesse.jp/