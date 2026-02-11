【京都公演】“邦楽ニ.〇” 京都・光明院公演 2026『NEXT JAPAN CLASSIC』和蝋燭ゆらぐ夜の禅寺、枯山水を一望するステージにて「ギター×箏×三味線×胡弓×笙×DUB」が織りなす音体験

合同会社MOON

NIPPON NOTE RECORDS（代表：渥美幸裕）とMOON LLC（本社：東京都港区 / 代表：琴川夕星）は、“邦楽ニ.〇”の毎年恒例のステージ、京都・光明院公演 2026『NEXT JAPAN CLASSIC』の開催を発表いたします。

NIPPON NOTE RECORDS (Representative: Yukihiro Atsumi) and MOON LLC (Headquarters: Minato-ku, Tokyo / Representative: Yusei Kotokawa) announce the 2026 Kyoto Komyo-in performance of “NEXT JAPAN CLASSIC,” the annual stage presentation by Hōgaku 2.0.

● メッセージ｜Message

平安時代の絵巻に残る日本の遊びを、今これからの新しい遊びに。

春の波心庭を眺めながら「にほんのおと」を味わうひととき。

「神代木ギター」と和楽器が環境音と溶け合い、伝統から生まれた新たな遊びが始まります。

Transforming the games depicted in Heian-period picture scrolls into new forms of play for the present and future.

As you gaze upon the spring landscape of Hashintei, immerse yourself in the sounds of Japan.

The Jindaiboku-Guitar and traditional Japanese instruments blend seamlessly with environmental sounds, giving rise to a new form of play born from tradition.

2024年『NEXT JAPAN CLASSIC』の様子

● 邦楽二.〇について｜What Is Hōgaku 2.0?

1300年以上の歴史を持つ日本の伝統音楽を現代にアップデートし、その魅力を世界に・次世代に継承するプロジェクト。主宰はギタリスト・渥美幸裕。和楽器のみで演奏されてきた『邦楽1.0』に対し、洋楽器が参加した邦楽を『邦楽2.0』と定義。やがては楽器の垣根を超えて、国に関係なく、「呼吸の音楽」として邦楽の考え方が広まってゆくことを目指しています。

Hōgaku 2.0 is a project dedicated to updating Japan’s traditional music-whose history spans more than 1,300 years-and carrying its appeal forward to the next generation and the world. The project is led by guitarist Yukihiro Atsumi.

While Hōgaku 1.0 refers to traditional Japanese music performed exclusively with Japanese instruments, Hōgaku 2.0 is defined as hōgaku that incorporates Western instruments. Ultimately, the project aims to transcend the boundaries between instruments and nations, spreading the philosophy of hōgaku as a form of “music of breath” that resonates beyond borders.

● 京都・光明院公演に関して

About the Kyoto Komyo-in Performance

“邦楽ニ.〇”は、京都・光明院にて毎年特別公演を行っており、その取り組みをシリーズとして位置づけたものが『NEXT JAPAN CLASSIC（次なるニッポンの伝統）』です。

歴史と静けさを併せ持つ光明院という場所を舞台に、日本の伝統音楽を現代の感性で再解釈する試みを続けてきました。

Hōgaku 2.0 has held a special annual performance at Komyo-in Temple in Kyoto, and this ongoing initiative is presented as the NEXT JAPAN CLASSIC series.

Set in the historic and tranquil surroundings of Komyo-in, the project continues to reinterpret Japanese traditional music through a contemporary lens, exploring new possibilities for tradition in the modern era.

昨年の公演では、

- 渥美幸裕（Japanese Guitar／邦楽ニ.〇 主宰）- 小濱明人（尺八）- 小山豊（津軽三味線）- 柿木原こう（箏）- Marty Hicks（Keys）

という編成で演奏を行いました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pWTYuf0VBxg ]

2025年『NEXT JAPAN CLASSIC』の様子

2026年は、演奏メンバーおよび楽器編成を刷新し、これまでとは異なる斬新なタイムテーブルを考案しました。

一般的な「ステージに全員が登壇してから演奏が始まる」というコンサート形式にとどまらず、光明院の全体空間を立体的に広く使い、演奏前には遠方からかすかに音が届いてくる演出を取り入れるなど、まるで “祇園の裏道を歩くと箏の音が漏れ聴こえてくる” ような体験を目指しています。

音楽を「鑑賞する」ものから、空間や気配とともに「遭遇する」体験へとひらく試みでもあります。



また、会場内には和蝋燭を灯し、数百年前の日本を想起させる空間演出を行います。



変化し続ける“現在進行形の邦楽”として、新たな響きが光明院の空間に立ち上がることをぜひ体感してください。

In 2026, the performing members and instrumental setup have been completely renewed, and an innovative timetable unlike previous years has been devised.

Moving beyond the conventional concert format in which all performers appear on stage before the music begins, the entire space of Komyo-in will be used three-dimensionally and expansively. Before the performance officially starts, faint sounds will drift in from afar, creating an experience akin to walking through a back street of Gion and suddenly catching the sound of a koto leaking from within.

This approach seeks to transform music from something merely “to be listened to” into an experience one encounters-together with space, atmosphere, and presence.

The venue will also be illuminated with traditional Japanese candles, evoking the spirit of Japan from centuries past.

As an ever-evolving, living form of hōgaku, we invite you to experience new resonances rising within the space of Komyo-in.

● 演奏者・関係者からのコメント

邦楽ニ.〇 主宰・ギター奏者 渥美幸裕より

邦楽ニ.〇という構想は2011年にヨーロッパへ活動拠点を探した旅で生まれました。

"邦楽1.0" が和楽器で紡がれてきた邦楽ならば、2.0は洋楽楽器も共に伝統邦楽を奏でる時代概念を意味します。

生まれ育った風土に根付いた伝統邦楽を知る為、2012年京都へ移りました。

当初は、江戸以前の伝統邦楽と明治以降の日本音楽文化を繋ぎ、その先にある日本音楽を創造したいという熱意で研究を始めましたが、先人の美しい感性に触れ、またDNAの記憶に響く感覚を覚えると、その静かな感動を世界や次世代へ伝えるべく、伝統邦楽と現代の様々な音楽との橋渡し役を担いたいと想うようにもなりました。

西洋音楽やダンスミュージックが心臓の「鼓動」から生まれたものならば、伝統邦楽は「呼吸の間合い」から生まれた音楽であると、そしてそれが土着の風土から奏でる自然の息だと感じています。研究の過程で、伝統的音楽構造や演奏方法から新たなギタージャンル「Japanese Guitar」の開発にも取組ました。

2016年から演奏活動を始めると、世間には伝統邦楽を日常的に聴く機会、環境があまりに少なく、楽しみ方も分からないという声を聞くようになりました。スポーツなどと同様にルールを知っている方が深く楽しめるものですが、知らずとも邦楽の間合いに身を委ねるだけで十分にきもちよい音楽だと感じてもらえるようなギターの和音の重ね方を試行錯誤していきました。

同時に、邦楽の魅力を最大限に発揮できる場、また、日本を感じ、自然と溶け合えるような演奏を表現できる場も必要であると考えました。

2022年に光明院と出逢った時、ここにはその場が在ると感激しました。以降、邦楽ニ.〇を介して「にほんのおと」を楽しむ場として、公演開催にご協力いただいております。波心庭を眺めながら、周囲の生命の音と共に和の音楽を味わう時間。手前味噌ですが、本当にきもちがよいと感じております。言葉でお伝え出来るのは体感の10%未満かもしれません。

是非直接身体で味わってみてください。温故知新の感動が待っていると思います。

---渥美幸裕

箏奏者 山内彩より

風の音、木々のそよぎ、鳥の声。

邦楽ニ・〇が大切にしている「間」や「呼吸」という考え方に触れるなかで、日本の音楽が育んできた感覚について、渥美さんから教わった視点を思い起こします。

そうした視点を携えて場に身を置くと、普段は通り過ぎてしまうような自然の音が、驚くほど鮮やかに心に届いてきます。

邦楽ニ・〇は、伝統を過去のものとして保存するのではなく、現代の感覚とともに「いま、ここ」で鳴らし直す試みだと、私は受け取っています。

自然や空間と響き合いながら、音に身を委ね、感じる時間を共有できたら嬉しいです。

この公演が、音や空間に身を委ねながら、それぞれが「豊かさ」について静かに感じる時間となれば幸いです。

---山内彩

三味線・胡弓奏者 岡村秀太郎より

私は邦楽を家業とする家に生まれました。

いわば、邦楽一.〇生まれ、邦楽一.〇育ち。幼い頃から当たり前のようにこの世界に身を置き、地歌という伝統の中で音楽と向き合ってきました。

正直に言えば、渥美さんと初めて会った頃は「この人は何を言っているんだろう？」という感覚でした。渥美さんの想い描く世界は私が見てきた景色とはあまりにも違い、理解が追いつかなかったのだと思います。

しかし時間を重ねる中で、その言葉の奥にある邦楽への強い志、そして「次の時代を本気でつくろうとする意志」に触れ、少しずつ自分の中の景色が変わっていきました。

気づけば私自身も、地歌という邦楽の一ジャンルを担う者として、二.〇の世界を模索し、形にしようとしています。この公演は試行錯誤の途中経過であり、邦楽への大きな志が少しずつ形になっていく瞬間でもあります。その過程を、ぜひ皆さまとご一緒できれば幸いです。

---岡村秀太郎

笙演奏家 井原季子より

かつて芸能は、自然に対する畏怖と感謝を込めて、五穀豊穣・地平天成を祈りとともに天に捧げることから始まりました。

古の人々は、常に生死と向き合いながら、自然、地球、そして宇宙とともに生活していました。

21世紀となった現在、かつて生態系の最上位にいた人類は、凄まじい進化とともに生態系そのものを凌駕し、破壊する存在となってしまいました。

世界に生存する野生ライオンは2万頭、チーターは7千頭、どちらも絶滅危惧種になっています。

そして身近な存在である雀や蜂なども絶滅危惧レベルまで減少しています。

重なる異常気象、海洋汚染や森林破壊、地球は急速に姿を変えています。

果たして10年後に、私たちの知る自然や風景は存在しているのでしょうか？

戦争や破壊、利益支配のためではなく、地球や宇宙の進化のために私達の歴史・文化・人類の叡智はあるはず。

♾️

昨年の秋、貴船神社奥之院に於いて

『森、 水、 音楽、 アンビエント。』AMBIENT in Nature(TM) に参加させて頂きました。

瞬く星たち

流れる雲

水のせせらぎ

そよぐ風

ざわめく木々

森にひそむ動物たち

地中の虫たち

天から雨つぶ３つ

沸き立つ黒龍

演者と聴者、そして境内を包むすべてのいのちがめぐり呼応し循環していました。

和を以て貴しと為す

自然と人間、すべてのいのちの祝祭

わたしたちのマツリゴト

いまこそ真のマツリが必要な時代ではないでしょうか？

次回は春分の光明院にて、ぜひ、わたしたちのマツリにご一緒ください！

新緑の芽吹き、鶯の啼き声とともに🕊️

ナラティビスト 琴川夕星より

日本文化の根底には、つねに「自然中心（Nature-centered）」の思想があります。

自然を愛で、自然から学び、自然に敬意を払い、自然と共に生きること。

日本人が「間」を大切にし、「空気」を読み、「息」を合わせ、「侘び寂び」の感性を持ちうるのは、もとを辿れば日本の“自然性”に由来すると考えています。

四季の移ろいによって植物や動物、景色、暮らしがめくるめく変化する---「旬」という食の概念、「俳句」という季節をテーマにした言葉遊び、「八百万の神」という自然崇拝、「妖怪・百鬼夜行」のような目に見えないダイナミックな言説、「禅」という日本独自の仏教観、「アニメ・漫画」などのアート・カルチャーまで、多層的な文化表現が日本の気候風土によって醸成されてきました。

自然という存在が人間に肉体的・精神的影響を与えること自体は、世界のどの土地でも変わりません。

しかし、日本はとりわけ「人間中心（Human-centerd）」に傾きすぎることなく、自然との共生関係を文化として維持してきた稀有な地域だと言えるでしょう。

日本の「伝統邦楽」も、その象徴のひとつです。

雨や風、鳥や虫といった人間以外の存在を前提とし、「呼吸」という変幻自在なリズム感によって自然との共鳴を成立させます。伝統邦楽は音楽ジャンルというよりも、自然と意識を同期させるための「瞑想」に近いかもしれません。

自然との共鳴によって種族の境界線を溶かし、音という波によって世界を調和させてゆく---こういった「自然界における調律者」のような在り方は、これから人類が目指すべき"未来像のヒント"となる気配を感じます。

「成長」という名のイデオロギーによって疲弊し、『地球の未来』に対して誰も・どの国も責任を持てなくなった人類史のターニングポイントにおいて、日本人が育んできた感性の波は、人類だけにとどまらず地球全体をやわらかく揺さぶり、調和へと転換させる力を秘めています。



このような宇宙目線の美意識こそが次の時代へ向かうための新たな羅針盤になると信じ、『邦楽二.〇』に大きな期待を寄せています。

---琴川夕星

● イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141671/table/3_1_576e36b408d8b4ab8804dce90970929c.jpg?v=202602120951 ]2026年『NEXT JAPAN CLASSIC』ポスターイメージ

チケットを予約する :https://peatix.com/event/4824430Peatixにてチケットをお求めいただけます

● タイムテーブル｜Time Schedule

18:30～ 一般入場開始とともに、インスタレーション開始

Doors Open (General Admission) & Installation Art Begins

19:00～ 本演奏開始

Main Performance Begins

～20:00 演奏終了

Performance Ends

20:00～20:30 座談会（黄檗売茶流煎茶道先代家元 中澤弘幸氏）

Talk Session

21:00 閉門

Closes

● 演奏者｜Performers

渥美幸裕｜Yukihiro Atsumi

ジャパニーズギター／邦楽ニ.〇 主宰

Japanese Guitar / Founder of Hōgaku 2.0

山内彩｜Aya Yamauchi

箏

Koto

岡村秀太郎｜Hidetaro Okamura

三味線／胡弓

Shamisen / Kokyū

井原季子｜Tokiko Ihara

笙

Shō

KND

DUB

● 企業情報

NIPPON NOTE RECORDS

所在地：京都府京都市左京区上高野植ノ町5

設立：2014年1月1日

代表： 渥美幸裕

お問い合わせ（運営）：nipponnoterecords20@gmail.com

MOON LLC.

所在地：東京都港区六本木4-8-7

設立：2019年4月25日

代表： 琴川夕星

URL：https://1sixth.earth/