【北海道／層雲峡温泉】【コンサドーレクラブパートナ-締結記念】サポーター限定特別プラン販売中！

野口観光マネジメント株式会社

層雲峡温泉 朝陽亭（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉 全252室）

朝陽リゾートホテル（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉 全200室）

このたび、野口観光グループは株式会社コンサドーレ様の理念と挑戦する姿勢に共感しクラブパートナーとして契約を締結し応援させて頂くこととなりました。

クラブパートナー契約締結を記念して、北海道コンサドーレ札幌を愛するサポーターの皆さま必見の特別宿泊プランが販売中です♪

サポーターの皆さまに喜んでいただけるよう、このプランで予約した方限定の特典付きプランをご紹介いたします！

■宿泊期間■

2026年3月1日(日)～2026年5月31日(日)

■特典■

１.クラブコンサドーレの会員証をご提示で白い恋人1箱プレゼント（1室1箱）

２.抽選で、各ホテル1名様に、選手直筆のサイン入り色紙をプレゼント

（対象ホテル各館1名/選手はお選びいただけません）

３.抽選で、各ホテル1名様に、選手直筆のサイン入り巾着をプレゼント

（対象ホテル各館1名/選手はお選びいただけません）

※抽選の結果と発送時期については当選者へのみ電話またはメールでご連絡いたします。

応援への高鳴り…勝利の余韻…そのまま旅へ。

この機会に会員証を持って、層雲峡朝陽亭・朝陽リゾートホテルへお越しください。

北海道コンサドーレ札幌のさらなる活躍を期待して、野口観光とともに盛り上がりましょう！

▼ご予約はこちら▼

（※お部屋タイプによって空室状況が違います。「部屋をすべて表示」を押してご確認ください。）

朝陽亭：https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=f26a04f5c37ba85f90aba754c58fc6f2&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=17702968,11650417&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=f26a04f5c37ba85f90aba754c58fc6f2&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=17702968,11650417&search_type=undated)

朝陽リゾートホテル：https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16264470&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16264470&search_type=undated)

【本件に関するお問い合わせ】

層雲峡 朝陽亭

代表TEL 0570-026572（10：00～17：00） FAX 01658-5-3054

〒078-1795 北海道上川郡上川町層雲峡温泉

朝陽亭公式HP https://www.choyotei.com/onsen/

朝陽リゾートホテル公式HP https://www.choyo-resort.com/

朝陽亭公式エックス（旧ツイッター） https://x.com/choyotei

朝陽リゾートホテル公式エックス（旧ツイッター） https://x.com/Choyo_Resort

層雲峡公式インスタグラム https://www.instagram.com/noguchi_sounnkyo/

層雲峡公式フェイスブック https://www.facebook.com/Choyoresort