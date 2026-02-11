運命の一枚、春の光に溶けて。2月より、婚礼春ロケーション撮影の受付がスタート。

有限会社三景スタジオ

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/location/

トレンドに敏感な20代女性へ贈る、最新のニュアンスカラー衣装と北海道の絶景が織りなす「世界にひとつ」のフォトウェディング体験が始まります。



現代のフォトウェディングは、単なる「記録」から、ふたりの「ストーリー」を表現する「体験型」へと進化しています。「自分たちだけの特別な時間が欲しい」「最新のトレンドを自分らしく取り入れたい」というニーズに応え、衣装のクラスフリー制や、こだわりのロケ地セレクトを実現しました。

パーソナライズされた価値

01. 圧倒的なブランドラインナップで出会う「運命の1着」

ISAMU MORITAやJILL STUART、KIYOKO HATAなど、花嫁が憧れるトップブランドを多数ラインナップ。ヴィンテージライクからミニマル・シックまで、今の気分にフィットする「最旬」が見つかります。

02. 北海道の美しさを独り占めする「とっておきの場所」

札幌の大通公園やモエレ沼公園、旭川の青い池、帯広の十勝ヒルズなど 、非日常を感じるロマンチックなスポットをご案内。

映画のワンシーンのような撮影が可能です。

03. 理想を形にする「クリエイティブ・サポート」

プロのヘアメイクと着付けによるトータルコーディネートで、洗練された「抜け感」を演出 。全カットデータのダウンロードも可能で、大切な思い出を余すことなくお手元に残せます。

ライフスタイルに寄り添うプランニング

「沢山データが欲しい」「アルバムもこだわりたい」といった多様な希望に応えるため、シンプルから贅沢な内容まで幅広く展開しています。

ロケーションplan：128,000円～（税込140,800円～）

ロケスタプラン：148,000円～（税込162,800円～）

ロケーショ２着plan：249,800円～（税込274,780円～）

ロケーション1dayプラン：398,000円～（税込437,800円～）

※プラン詳細は各店舗にて、おふたりの理想に合わせてカスタマイズ可能です。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/location/plan/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

住所: 北海道旭川市永山3条5丁目1-4

電話番号: 0166-73-8485

写真工房ぱれっと 帯広店

住所: 北海道帯広市西17条南3丁目43-15

電話番号: 0155-67-8008

写真工房ぱれっと 函館北斗店

住所: 北海道北斗市七重浜４丁目４４－１ イオン上磯店内

電話番号: 0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp