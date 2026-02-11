運命の一枚、春の光に溶けて。2月より、婚礼春ロケーション撮影の受付がスタート。
詳細を見る :
https://www.studio-palette.com/location/
トレンドに敏感な20代女性へ贈る、最新のニュアンスカラー衣装と北海道の絶景が織りなす「世界にひとつ」のフォトウェディング体験が始まります。
現代のフォトウェディングは、単なる「記録」から、ふたりの「ストーリー」を表現する「体験型」へと進化しています。「自分たちだけの特別な時間が欲しい」「最新のトレンドを自分らしく取り入れたい」というニーズに応え、衣装のクラスフリー制や、こだわりのロケ地セレクトを実現しました。
パーソナライズされた価値
01. 圧倒的なブランドラインナップで出会う「運命の1着」
ISAMU MORITAやJILL STUART、KIYOKO HATAなど、花嫁が憧れるトップブランドを多数ラインナップ。ヴィンテージライクからミニマル・シックまで、今の気分にフィットする「最旬」が見つかります。
02. 北海道の美しさを独り占めする「とっておきの場所」
札幌の大通公園やモエレ沼公園、旭川の青い池、帯広の十勝ヒルズなど 、非日常を感じるロマンチックなスポットをご案内。
映画のワンシーンのような撮影が可能です。
03. 理想を形にする「クリエイティブ・サポート」
プロのヘアメイクと着付けによるトータルコーディネートで、洗練された「抜け感」を演出 。全カットデータのダウンロードも可能で、大切な思い出を余すことなくお手元に残せます。
ライフスタイルに寄り添うプランニング
「沢山データが欲しい」「アルバムもこだわりたい」といった多様な希望に応えるため、シンプルから贅沢な内容まで幅広く展開しています。
ロケーションplan：128,000円～（税込140,800円～）
ロケスタプラン：148,000円～（税込162,800円～）
ロケーショ２着plan：249,800円～（税込274,780円～）
ロケーション1dayプラン：398,000円～（税込437,800円～）
※プラン詳細は各店舗にて、おふたりの理想に合わせてカスタマイズ可能です。
詳細を見る :
https://www.studio-palette.com/location/plan/
会社概要と店舗情報
有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。
＜会社概要＞
会社名：有限会社三景スタジオ
代表取締役：大西康弘
事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業
＜店舗情報＞
写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店
住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
電話番号: 011-207-4466
写真工房ぱれっと 札幌中央店
住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F
電話番号: 011-596-8155
写真工房ぱれっと 旭川店
住所: 北海道旭川市永山3条5丁目1-4
電話番号: 0166-73-8485
写真工房ぱれっと 帯広店
住所: 北海道帯広市西17条南3丁目43-15
電話番号: 0155-67-8008
写真工房ぱれっと 函館北斗店
住所: 北海道北斗市七重浜４丁目４４－１ イオン上磯店内
電話番号: 0138-49-5116
営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者 : デザイン部 森田
連絡先 : design@sankeistudio.co.jp