【親子で挑戦！】”自分で描けた″で自信が育つ！「アントンのえかきうた」が公開

株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー（代表取締役社長：小泉文明、以下「鹿島アントラーズ」）と国立大学法人茨城大学（茨城県水戸市、学長：太田寛行）は、両者の連携協定締結20周年を記念し、「茨城大学社会連携センター地域支援プロジェクト2025」の一環として同大教育学野（学野長：勝二博亮）と共同開発した知育コンテンツ「アントンのえかきうた」を、2026年2月11日（水・祝）に公開いたします。

「アントンのえかきうた」は、プロスポーツを介した地域創生と、教育学の専門知見による地域課題解決を目指す学術的な取り組みの成果です。

プロジェクト背景： 連携20周年、次世代へ「豊かな種」を

鹿島アントラーズと茨城大学は2005年の連携協定締結以来、20年にわたり「プロスポーツを介した地域活性化」と「地域課題解決のための共同研究」を推進してきました。今回の知育コンテンツ共同開発にあたっては、これまでクラブとしての接点が限られていた「0歳～5歳の未就学児」という年齢層に注目。お子様が言葉や社会のルールを学ぶ大切な時期に、マスコットを通じた「表現教育」を提供することで、健やかな成長をサポートし、地域への愛着を育むことを目的としています。

共同研究の成果「アントンのえかきうた」

本作は、茨城大学教育学野の教員が作詞・作曲を担当し、教育的効果と親しみやすさを高度に融合させた作品です。

教育的アプローチ

「おにぎり」「たまご」「はまぐり」といった身近なモチーフ、また鹿嶋に関連するキーワードを歌詞に採用。リズムに合わせて形を捉えることで、子どもたちの「自分で描けた」という自己肯定感と表現する喜びの醸成を目指します。

専門家による制作陣

作詞：片口 直樹（茨城大学学術研究院教育学野：美術教育）

作曲：秋葉 桃子（茨城大学学術研究院教育学野：音楽教育）

映像：横田 将士（茨城大学教育学部非常勤講師／映像作家）

プロジェクト名

「茨城大学教育学部と鹿島アントラーズFCによるプロスポーツを介した地域創生プロジェクト -公式マスコット（アントン）の絵描き歌製作を通して-」

公開と今後の展開

完成した映像作品は、子どもたちが日常的に視聴できるプラットフォームと、スタジアムでのリアルな体験の両面で展開します。

公開日

2026年2月11日（水・祝）

配信URL

配信媒体

アントンのえかきうたhttps://youtu.be/vjJcPUpERvg[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vjJcPUpERvg ]

鹿島アントラーズ公式マスコットYouTubeチャンネル「トコトンアントンTV」

https://www.youtube.com/@tokoton_anton

リアル展開

鹿島アントラーズのホームゲーム開催時、メルカリスタジアム場外のキッズパークなどで公開。また、歌詞や描き順を掲載した専用シートを配布し、地域やファン・サポーターとの交流を図ります。

関係者コメント

茨城大学教育学野 プロジェクト担当者

「大学の持つ教育学の知見と、アントラーズが地域に持つ発信力を掛け合わせることで、子どもたちの表現意欲を育む知育コンテンツが完成しました。みんなで楽しく歌って、描いて、笑って、アントラーズを応援しましょう。「アントンのえかきうた」が、未来の地域を担う子どもたちの笑顔につながり、これからも愛されることを願っています」

株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 担当者

「単なるマスコットの動画ではなく、教育のプロフェッショナルである茨城大学様とともに、専門性に裏付けられたコンテンツを制作できたことは大きな意義があります。今後も双方の強みを活かしながら地域の課題解決に向けて連携を深めてまいります」

資料：楽曲詳細

楽曲名：アントンのえかきうた

歌：月城 璃音（EARLY WING）

編曲：赤堀 眞之



歌詞：

おにぎりひとつ ありました

たまごをふたつ のせましたくろごまふたつ かざりつけ

くろまめひとつ かがやいた！

はまぐり ふたつ

ハートも ふたつ

ヴィクトリー！ アントン！