サッポロルアーフェスタ2026が今年も開催

北海道最大級のルアーフィッシングイベント「サッポロ ルアーフェスタ2026」が、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、アクセスサッポロにて開催されます。本イベントは、昨年も多くの来場者で賑わったルアーフィッシング専門の展示・販売イベントで、2026年は規模をさらに拡大。全国から93社のルアーメーカー、ビルダー、関連ブランドが一堂に会し、最新アイテムから定番商品、限定・先行販売品まで幅広く展示・即売を行います。会場内では、プロアングラーや人気ゲストが登壇するスペシャルトークステージを2日間にわたり開催。釣りのテクニックやフィールドの楽しみ方、最新トレンドなど、初心者からベテランまで幅広い層が楽しめる内容となっています。また、来場者参加型のビンゴ大会をはじめ、メーカー担当者と直接交流できるブース構成など、「見る・買う・聞く・体験する」を一度に楽しめるイベントとして、釣りファンはもちろん、これからルアーフィッシングを始めたい方にもおすすめの内容となっています。北海道の釣りシーズン開幕を告げるイベントとして、ルアーフィッシングの魅力を存分に体感できる2日間となります



【開催概要】


◼️イベント名
サッポロ ルアーフェスタ2026
◼️開催日
2026年4月18日（土）・19日（日）
◼️時間
10:00～17:00
◼️会場
アクセスサッポロ（北海道札幌市白石区流通センター4丁目3-55）
※無料駐車場有（1100台分）
◼️内容
・ルアー・釣具・アパレル等の展示・即売
・スペシャルトークステージ
・ビンゴ大会ほか来場者参加型企画


◼️出店数


93社
◼️入場料
前売り券：1300円　当日券：1500円　※小学生無料　※いずれも税込
（チケットぴあ　Pコード995-911）


◼️イベントHP


https://sapporo-lurefes.com/



▼SPECIAL TALK STAGE


・村田 基


・釣りよかでしょう。


・マルコス


・田村 亮　


など



▼TIME TABLE（4/18 ：10:30-16:30 4/19：10:30-16:30）


　◼️4/18


　10:30-11:00　ジャークマン


　11:10-11:40　マルコス


12:30-13:00　西川健太×山本斐琉


　13:10-13:50　田村亮


　14:00-14:30　赤塚ケンイチ


　14:40-15:10　伊豫部健


　15:20-15:50　富士村彩花×矢野愛実



　◼️4/19


　10:30-11:00　佐藤大輔×ほそロマン


　11:10-11:40　渕上万莉（フッチー＆にっしゃん）


12:30-13:10　釣りよかでしょう。


　13:30-14:30　村田 基


　14:40-15:10　秋丸美帆


　15:20-15:50　村田 純一



◼️主催
つり具センターグループ・CORSO札幌・CORSO旭川・マイロッホ



　