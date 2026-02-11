サッポロルアーフェスタ2026が今年も開催
北海道最大級のルアーフィッシングイベント「サッポロ ルアーフェスタ2026」が、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、アクセスサッポロにて開催されます。本イベントは、昨年も多くの来場者で賑わったルアーフィッシング専門の展示・販売イベントで、2026年は規模をさらに拡大。全国から93社のルアーメーカー、ビルダー、関連ブランドが一堂に会し、最新アイテムから定番商品、限定・先行販売品まで幅広く展示・即売を行います。会場内では、プロアングラーや人気ゲストが登壇するスペシャルトークステージを2日間にわたり開催。釣りのテクニックやフィールドの楽しみ方、最新トレンドなど、初心者からベテランまで幅広い層が楽しめる内容となっています。また、来場者参加型のビンゴ大会をはじめ、メーカー担当者と直接交流できるブース構成など、「見る・買う・聞く・体験する」を一度に楽しめるイベントとして、釣りファンはもちろん、これからルアーフィッシングを始めたい方にもおすすめの内容となっています。北海道の釣りシーズン開幕を告げるイベントとして、ルアーフィッシングの魅力を存分に体感できる2日間となります
【開催概要】
◼️イベント名
サッポロ ルアーフェスタ2026
◼️開催日
2026年4月18日（土）・19日（日）
◼️時間
10:00～17:00
◼️会場
アクセスサッポロ（北海道札幌市白石区流通センター4丁目3-55）
※無料駐車場有（1100台分）
◼️内容
・ルアー・釣具・アパレル等の展示・即売
・スペシャルトークステージ
・ビンゴ大会ほか来場者参加型企画
◼️出店数
93社
◼️入場料
前売り券：1300円 当日券：1500円 ※小学生無料 ※いずれも税込
（チケットぴあ Pコード995-911）
◼️イベントHP
https://sapporo-lurefes.com/
▼SPECIAL TALK STAGE
・村田 基
・釣りよかでしょう。
・マルコス
・田村 亮
など
▼TIME TABLE（4/18 ：10:30-16:30 4/19：10:30-16:30）
◼️4/18
10:30-11:00 ジャークマン
11:10-11:40 マルコス
12:30-13:00 西川健太×山本斐琉
13:10-13:50 田村亮
14:00-14:30 赤塚ケンイチ
14:40-15:10 伊豫部健
15:20-15:50 富士村彩花×矢野愛実
◼️4/19
10:30-11:00 佐藤大輔×ほそロマン
11:10-11:40 渕上万莉（フッチー＆にっしゃん）
12:30-13:10 釣りよかでしょう。
13:30-14:30 村田 基
14:40-15:10 秋丸美帆
15:20-15:50 村田 純一
◼️主催
つり具センターグループ・CORSO札幌・CORSO旭川・マイロッホ