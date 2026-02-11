サッポロルアーフェスタ2026が今年も開催

株式会社トリプルワン

北海道最大級のルアーフィッシングイベント「サッポロ ルアーフェスタ2026」が、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、アクセスサッポロにて開催されます。本イベントは、昨年も多くの来場者で賑わったルアーフィッシング専門の展示・販売イベントで、2026年は規模をさらに拡大。全国から93社のルアーメーカー、ビルダー、関連ブランドが一堂に会し、最新アイテムから定番商品、限定・先行販売品まで幅広く展示・即売を行います。会場内では、プロアングラーや人気ゲストが登壇するスペシャルトークステージを2日間にわたり開催。釣りのテクニックやフィールドの楽しみ方、最新トレンドなど、初心者からベテランまで幅広い層が楽しめる内容となっています。また、来場者参加型のビンゴ大会をはじめ、メーカー担当者と直接交流できるブース構成など、「見る・買う・聞く・体験する」を一度に楽しめるイベントとして、釣りファンはもちろん、これからルアーフィッシングを始めたい方にもおすすめの内容となっています。北海道の釣りシーズン開幕を告げるイベントとして、ルアーフィッシングの魅力を存分に体感できる2日間となります

【開催概要】

◼️イベント名

サッポロ ルアーフェスタ2026

◼️開催日

2026年4月18日（土）・19日（日）

◼️時間

10:00～17:00

◼️会場

アクセスサッポロ（北海道札幌市白石区流通センター4丁目3-55）

※無料駐車場有（1100台分）

◼️内容

・ルアー・釣具・アパレル等の展示・即売

・スペシャルトークステージ

・ビンゴ大会ほか来場者参加型企画

◼️出店数

93社

◼️入場料

前売り券：1300円 当日券：1500円 ※小学生無料 ※いずれも税込

（チケットぴあ Pコード995-911）

◼️イベントHP

https://sapporo-lurefes.com/

▼SPECIAL TALK STAGE

・村田 基

・釣りよかでしょう。

・マルコス

・田村 亮

など

▼TIME TABLE（4/18 ：10:30-16:30 4/19：10:30-16:30）

◼️4/18

10:30-11:00 ジャークマン

11:10-11:40 マルコス

12:30-13:00 西川健太×山本斐琉

13:10-13:50 田村亮

14:00-14:30 赤塚ケンイチ

14:40-15:10 伊豫部健

15:20-15:50 富士村彩花×矢野愛実

◼️4/19

10:30-11:00 佐藤大輔×ほそロマン

11:10-11:40 渕上万莉（フッチー＆にっしゃん）

12:30-13:10 釣りよかでしょう。

13:30-14:30 村田 基

14:40-15:10 秋丸美帆

15:20-15:50 村田 純一

◼️主催

つり具センターグループ・CORSO札幌・CORSO旭川・マイロッホ