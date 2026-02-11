【最大10,000円分のAmazonギフトコードが当たる】「#カラキャスギャラ祭り ～第2弾～」を2月11日より開催！
カラフルキャスティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本豊季）が運営する、誰でも無料で登録できる「プロフィール」を軸に、企業と個人、個人とファンを繋ぐエンタメアプリ「カラキャス」は、2026年2月11日（水・祝）より、登録者を対象とした「#カラキャスギャラ祭り～第2弾～」を開催することをお知らせいたします。
本キャンペーンでは、誰でもアプリから参加できるオンラインくじにより、当選者にはAmazonギフトコード最大10,000円分をプレゼントいたします。また、2月22日「猫の日」に向け、SNSの盛り上がりにあわせ、「#猫の日チャレンジ」も実施。自らの”個性”を生かして活動する皆さまの支援とアプリ・SNSを通じて皆さまとともにUGCを生み出し楽しさを提供していくことを目的としています。
■ キャンペーン実施の背景
カラキャスは、誰もが「自分らしく、輝ける」場所を提供することを目指し、これまで多くのマッチングを創出してまいりました。企業のキャスティングにおいて、登録者の「最新のプロフィール情報」は、案件マッチングの成否を分ける極めて重要な要素です。 自身の個性・魅力を再整理（プロフィール更新）していただくきっかけとして、本キャンペーンを企画しております。
また、本キャンペーンはお仕事として案件にエントリーしたい方だけでなく、お得なキャンペーンに参加したり、イベントを楽しんだりといったエンタメ要素としてお楽しみいただく一般ユーザーの方も大歓迎。みんなが楽しみながら参加できるイベントに仕立ててまいります。
■ 「#カラキャスギャラ祭り～第2弾～」キャンペーン概要
本キャンペーンは、期間中にアプリ内でプロフィールを入力し、専用ページからオンラインくじを引くだけで、その場で当選結果がわかる体験型イベントです。
開催期間： 2026年2月11日（水・祝）～ 2026年2月24日（火）
賞 品： Amazonギフトコード 最大10,000円分 など
参加対象： カラキャスに登録しているすべてのユーザー
参加方法： 1. エンタメアプリ「カラキャス」にログイン
2. プロフィール情報を入力・更新
3. アプリ内特設ページより抽選に挑戦
また、オンラインくじだけではなく、期間中オリジナルのイベントがアプリ内で立ち上げられます。SNS投稿をして参加するものや、コンテストに応募するものなど様々な体験をお楽しみいただければ幸いです。
【キャンペーン詳細ページURL】
https://campaign2026.colorfulcast.com/
■ 「カラキャス」について
『カラキャス( https://colorfulcast.com )』は、誰でも無料で登録できる「プロフィール」を軸に、お仕事を依頼したい方と受けたい方、そしてキャストとファンを繋げることができる次世代型エンタメアプリです。
インフルエンサー、モデル、俳優、声優、アーティスト、ミュージシャン、ダンサーなど多種多様な“個性”が集まるこのプラットフォームは、企業にとっては認知拡大やマーケティング施策を加速させる場であり、個人にとっては自分の才能を発信し、活かすチャンスの場として急速に支持を広げています。
カラキャスは、iOS、Android、WEB版とすべてのデバイスでサービスを提供しており、デバイスを選ばず皆様にご利用いただくことが可能です。幅広い層のユーザー様からご支持をいただき、2026年1月に登録者数15万人を突破いたしました！
【アプリダウンロードURL】
iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id1506114878
Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ColorfulCasting
WEB版：https://colorfulcast.com
■ カラフルキャスティング株式会社 会社概要
社名：カラフルキャスティング株式会社
所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33F
代表：松本 豊季
設立：2019年9月
資本金：325,000,000円
公式サイト：https://about.colorfulcast.com
【本件に関するお問い合わせ先】
カラフルキャスティング株式会社 担当：小野川
Email：info@colorfulcast.com