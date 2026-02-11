「Smart-Carry/Carry-Link」3社提携にてレンタル開始！歩行負担を最大9割減、物流・製造現場を変える電動搬送/牽引ソリューション

株式会社ロジカルイノベーションズ

株式会社ロジカルイノベーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：堀之内 和光、以下「当社」）は、乗用電動台車「Smart-Carry（スマートキャリー）」、乗用電動牽引車「Carry-Link（キャリーリンク）」2機種を株式会社レント（本社：静岡県静岡市、代表取締役 岡田 朗）および日建片桐リース株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 片桐 大）にて取扱い、レンタル提供開始したことをお知らせいたします。

本展開により、北海道地域は日建片桐リース株式会社、それ以外の全国地域は株式会社レントを通じて、「Smart-Carry(スマートキャリー）」、「Carry-Link（キャリーリンク）」の短期・長期にわたる柔軟なレンタル提供が可能となりました。

Smart-Carry LH-LD30Carry-Link CL250Smart-Carry L-LD30

■ 展開背景：現場の「今すぐ使いたい」に応える体制構築

労働人口の変化に伴い生産性向上のニーズが高まる建設、物流、製造、介護業界において搬送の省力化は急務となっています。当社の「Smart-Carry(スマートキャリー）」、「Carry-Link（キャリーリンク）」は、誰でも直感的に歩くことなく搬送、牽引できる製品として注目を集めておりますが、多くの企業様から「導入前の検討として1週間程使用したい」「操作感覚を掴んだのちに自社台車電動化を検討したい」「業務繁忙に応じた柔軟な使い方をしたい」などのご要望を頂いておりました。

今回、各地域に強固な基盤を持つ2社と提携することで、地域ごとの専門性を活かした迅速な供給・サポート体制を確立いたしました。

■ 地域別の展開体制

お客様の拠点・現場の所在地に合わせて、以下の体制でレンタルを提供いたします。

展開地域レンタル提供パートナーお問い合わせ先

北海道地域 日建片桐リース株式会社https://www.katagiri-g.com/nikken/inquiry/form/

その他全国地域 株式会社レントhttps://www.rent.co.jp/contact/

■ 「スマートキャリー」「キャリーリンク」が解決する現場の課題

歩数軽減：最大可搬250kgを歩かずに搬送/牽引。体格や年齢を問わず、多様なスタッフの負荷軽減に

貢献します。

初期コストの抑制：レンタル活用により、初期投資なしでご利用可能。

柔軟な運用：繁忙期等、必要な時に必要な台数だけ柔軟にレンタル。

■ 今後の展望について

ロジカルイノベーションズは、「人に寄り添うテクノロジーで現場をラクに」をミッションに掲げています。今回の地域別パートナーシップの構築により、日本全国のあらゆる現場で「スマートキャリー」「キャリーリンク」が当たり前に存在する環境を作り出し、現場の生産性向上とDX化を牽引してまいります。また、提携2社と協力し、既存製品の電動化を推し進め、更なる高付加価値の製品を創出してまいります。

【提携各社概要】

社名：日建片桐リース株式会社（北海道全域）

URL：https://www.katagiri-g.com/

代表者：代表取締役社長 片桐 大

所在地：札幌市中央区南1条東7丁目2-4 カタギリ・コーポレーションビル

社名：株式会社レント（その他全国地域）※離島応相談

URL：https://www.rent.co.jp/

代表者：代表取締役 岡田 朗

所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10



社名：株式会社ロジカルイノベーションズ

URL：https://logical-innovations.co.jp/

代表者：代表取締役 堀之内 和光

所在地：東京都渋谷区神南1丁目11-4 FPGリンクス神南5F

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ロジカルイノベーションズ

HP:https://logical-innovations.co.jp/contact/