【愛知県岡崎市】“行列店の次の一手”は鍋だった。にゃあにゃあ庵、新メニュー『もつ鍋』提供開始
ウッドデザインパーク岡崎（愛知県岡崎市）内の古民家食事処「自然薯料理 にゃあにゃあ庵」は、新メニュー『もつ鍋』の提供を開始いたします。
昨年SNSで話題となり、さらに直近のプレスリリースでは50,000PVを記録するなど、多くの反響をいただきました。
今回は“行列店の次の一手”として、冬に選ばれる一皿＝鍋メニューを投入。食べログからの予約にも対応し、待ち時間のストレスを減らしたスマートな来店体験をご提案します。
■ “バズり飯の聖地”が仕掛ける、冬の新章
にゃあにゃあ庵は、里山の空気と川のせせらぎに包まれた古民家で、自然薯料理を中心に「わざわざ食べに行く価値のある一皿」を届けてきました。
昨年はSNSをきっかけに来店が増え、行列ができる日も。だからこそ次に求められるのは、「おいしさ」と同時に「体験の快適さ」。
そこで新たに、冬にこそ選ばれる“あたたかい記憶”をつくるメニューとして『もつ鍋』を開始します。
■ 新メニュー『もつ鍋』の特長
『もつ鍋』は、寒い季節の外食に求められる“満足感”を一杯に凝縮した、にゃあにゃあ庵の新提案です。
体がほどける温かさ：湯気と香りで、到着した瞬間から気分が切り替わる
会話が増える料理：取り分ける時間も含めて「一緒に食べる体験」になる
締めまでが主役：最後の一口まで“冬のごちそう”として成立する設計
■ 商品概要
商品名：もつ鍋
価格：1人前 1,380円
内容：+220円で麦飯orそばが注文可能
〆のトッピングにおすすめ：自然薯(小)420円、生卵120円
※仕入れ状況により内容が変更になる場合があります。
「もう、行列に並ぶ必要はない。」食べログ予約でスマートに
にゃあにゃあ庵は、食べログからの予約に対応しています。
冬の週末や観光シーズンでも、来店時間が決まっていれば予定が立てやすく、待ち時間の不安を減らせます。
食べログ予約（ネット予約）：https://tabelog.com/aichi/A2305/A230502/23080828/
にゃあにゃあ庵 公式ページ：https://wood-designpark.jp/okazaki/dayuse/jinenjo/
自然薯料理 にゃあにゃあ庵
【店舗所在地】
〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4
【店舗紹介】
里山に佇む古民家食事処。名物の自然薯は毎朝スタッフが手で丁寧にすりおろし、香り・粘り・コクまで“本物”の味わいをそのまま提供します。川のせせらぎに包まれた静かな空間で、滋味深い一皿とともに心ほどける昼時間を。食べログ予約にも対応しています。
予約はこちらから :
https://tabelog.com/aichi/A2305/A230502/23080828/