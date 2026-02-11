【愛知県岡崎市】“行列店の次の一手”は鍋だった。にゃあにゃあ庵、新メニュー『もつ鍋』提供開始

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク岡崎（愛知県岡崎市）内の古民家食事処「自然薯料理 にゃあにゃあ庵」は、新メニュー『もつ鍋』の提供を開始いたします。

昨年SNSで話題となり、さらに直近のプレスリリースでは50,000PVを記録するなど、多くの反響をいただきました。

今回は“行列店の次の一手”として、冬に選ばれる一皿＝鍋メニューを投入。食べログからの予約にも対応し、待ち時間のストレスを減らしたスマートな来店体験をご提案します。

■ “バズり飯の聖地”が仕掛ける、冬の新章

にゃあにゃあ庵は、里山の空気と川のせせらぎに包まれた古民家で、自然薯料理を中心に「わざわざ食べに行く価値のある一皿」を届けてきました。

昨年はSNSをきっかけに来店が増え、行列ができる日も。だからこそ次に求められるのは、「おいしさ」と同時に「体験の快適さ」。

そこで新たに、冬にこそ選ばれる“あたたかい記憶”をつくるメニューとして『もつ鍋』を開始します。

■ 新メニュー『もつ鍋』の特長

『もつ鍋』は、寒い季節の外食に求められる“満足感”を一杯に凝縮した、にゃあにゃあ庵の新提案です。

体がほどける温かさ：湯気と香りで、到着した瞬間から気分が切り替わる

会話が増える料理：取り分ける時間も含めて「一緒に食べる体験」になる

締めまでが主役：最後の一口まで“冬のごちそう”として成立する設計

■ 商品概要

商品名：もつ鍋

価格：1人前 1,380円

内容：+220円で麦飯orそばが注文可能

〆のトッピングにおすすめ：自然薯(小)420円、生卵120円

※仕入れ状況により内容が変更になる場合があります。

「もう、行列に並ぶ必要はない。」食べログ予約でスマートに

にゃあにゃあ庵は、食べログからの予約に対応しています。

冬の週末や観光シーズンでも、来店時間が決まっていれば予定が立てやすく、待ち時間の不安を減らせます。

食べログ予約（ネット予約）：https://tabelog.com/aichi/A2305/A230502/23080828/

にゃあにゃあ庵 公式ページ：https://wood-designpark.jp/okazaki/dayuse/jinenjo/

自然薯料理 にゃあにゃあ庵

【店舗所在地】

〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4

【店舗紹介】

里山に佇む古民家食事処。名物の自然薯は毎朝スタッフが手で丁寧にすりおろし、香り・粘り・コクまで“本物”の味わいをそのまま提供します。川のせせらぎに包まれた静かな空間で、滋味深い一皿とともに心ほどける昼時間を。食べログ予約にも対応しています。

予約はこちらから :https://tabelog.com/aichi/A2305/A230502/23080828/