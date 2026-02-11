日本最大級のさつまいもの祭典！冬のさつまいも博2026、幕張メッセで開幕いたしました！

株式会社頼人

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、「冬のさつまいも博2026」が本日、盛大に開幕いたしましたので、お知らせいたします。

本日2月11日、千葉県・幕張メッセで開幕しました！

「冬のさつまいも博2026」が本日、千葉県・幕張メッセで開幕しました。あいにくの雨模様にもかかわらず、開場前から多くの方が集まり、まずは30分早く入場できる「先行入場券」および「食べ比べ審査員チケット」を購入された方がいち早く会場入りしました。そして10時になり、いよいよ本オープン！人気のお店には早くも行列ができ、会場の幕張メッセ ホール3は真冬にも関わらず、サツマイモ・焼き芋ファンの熱気に包まれています。

イベントは2月15日（日）まで開催します。

日本全国から焼き芋やさつまいもスイーツ・フードの名店が集まり、自慢の焼き芋をはじめ、定番のスイーツや目新しいおかず系フードなど、数多くのメニューが販売されます。

目玉は、焼き芋屋NO.1が決まる全国やきいもグランプリ！

今回も事前の厳しい審査を勝ち抜いた18店舗が自慢の焼き芋を出品し、来場者皆さんの投票で今年の“焼き芋屋NO.1”が決定します。注目の結果発表＆表彰式は2月15日（日）16時から会場内メインステージにて行います。みなさんの投票で今年のチャンピオンが決まります！ぜひ「冬のさつまいも博」にお越しいただき、焼き芋を食べて、投票にご参加ください！

「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！

300品以上の全メニュー、ステージイベントプログラムも公開しています！

冬のさつまいも博公式ホームページ

https://imohaku.com/2026winter/

【全国やきいもグランプリ 出店店舗】

&potato(R)

OIMOcafe

sweet＆healthy SAZANKA

THE IMOMITSU

おいもや 農家の台所(東京都羽村市)

大牟田・由布院はにぽて

尾張芋屋 芋吉

倉敷芋屋 蜜の月

小江戸川越 芋福堂

五島商店 佐藤の芋屋

千葉芋屋 芝山農園

超蜜やきいもpukupuku

壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店)

壺焼き芋 なべちゃん

日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo

ふるさと工房

蜜芋処～えんむすび～

焼き芋スイーツ ほっこり芋

（順不同）

-グランプリ殿堂入り店舗-

神戸芋屋 志のもと（全国やきいもグランプリ 投票対象外）

【さつまいもスイーツ・フード 出店店舗】

BUTTER CREPE LAB.

N4.5

芋ばっかりの専門店IMOBAKKA

うなぎいもストア

おいも日和

薩摩芋・干し芋生産 照沼

日曜市のいも天

パイ専門店 pie,guruguru

干しの屋ポップアップストア

らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ

浪漫焼き芋 芋の巣

Meg's Kitchen（店舗都合により出店キャンセルとなりました）

（順不同）

一般入場券・先行入場券も好評販売中！

詳細は公式ホームページをご確認ください！

▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ

https://imohaku.com/2026winter/#ticket

【冬のさつまいも博2026 開催概要】

名 称：「冬のさつまいも博2026」

開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで

会場：幕張メッセ ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分

■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県

■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

公式HP : https://imohaku.com/2026winter/

公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/

公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku

公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka

▼写真のダウンロードはこちらから

https://drive.google.com/drive/folders/1_fdCO2-J9squlXR4F45RV7ueXVy1Lq-V?usp=drive_link

【お問い合わせ】

さつまいも博実行委員会 広報事務局

（株式会社頼人 内）

住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル

MAIL：press@imohaku.com

TEL：03-6161-9424