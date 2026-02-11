日本最大級のさつまいもの祭典！冬のさつまいも博2026、幕張メッセで開幕いたしました！
さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、「冬のさつまいも博2026」が本日、盛大に開幕いたしましたので、お知らせいたします。
本日2月11日、千葉県・幕張メッセで開幕しました！
「冬のさつまいも博2026」が本日、千葉県・幕張メッセで開幕しました。あいにくの雨模様にもかかわらず、開場前から多くの方が集まり、まずは30分早く入場できる「先行入場券」および「食べ比べ審査員チケット」を購入された方がいち早く会場入りしました。そして10時になり、いよいよ本オープン！人気のお店には早くも行列ができ、会場の幕張メッセ ホール3は真冬にも関わらず、サツマイモ・焼き芋ファンの熱気に包まれています。
イベントは2月15日（日）まで開催します。
日本全国から焼き芋やさつまいもスイーツ・フードの名店が集まり、自慢の焼き芋をはじめ、定番のスイーツや目新しいおかず系フードなど、数多くのメニューが販売されます。
目玉は、焼き芋屋NO.1が決まる全国やきいもグランプリ！
今回も事前の厳しい審査を勝ち抜いた18店舗が自慢の焼き芋を出品し、来場者皆さんの投票で今年の“焼き芋屋NO.1”が決定します。注目の結果発表＆表彰式は2月15日（日）16時から会場内メインステージにて行います。みなさんの投票で今年のチャンピオンが決まります！ぜひ「冬のさつまいも博」にお越しいただき、焼き芋を食べて、投票にご参加ください！
「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！
300品以上の全メニュー、ステージイベントプログラムも公開しています！
冬のさつまいも博公式ホームページ
https://imohaku.com/2026winter/
【全国やきいもグランプリ 出店店舗】
&potato(R)
OIMOcafe
sweet＆healthy SAZANKA
THE IMOMITSU
おいもや 農家の台所(東京都羽村市)
大牟田・由布院はにぽて
尾張芋屋 芋吉
倉敷芋屋 蜜の月
小江戸川越 芋福堂
五島商店 佐藤の芋屋
千葉芋屋 芝山農園
超蜜やきいもpukupuku
壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店)
壺焼き芋 なべちゃん
日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo
ふるさと工房
蜜芋処～えんむすび～
焼き芋スイーツ ほっこり芋
（順不同）
-グランプリ殿堂入り店舗-
神戸芋屋 志のもと（全国やきいもグランプリ 投票対象外）
【さつまいもスイーツ・フード 出店店舗】
BUTTER CREPE LAB.
N4.5
芋ばっかりの専門店IMOBAKKA
うなぎいもストア
おいも日和
薩摩芋・干し芋生産 照沼
日曜市のいも天
パイ専門店 pie,guruguru
干しの屋ポップアップストア
らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ
浪漫焼き芋 芋の巣
Meg's Kitchen（店舗都合により出店キャンセルとなりました）
（順不同）
一般入場券・先行入場券も好評販売中！
詳細は公式ホームページをご確認ください！
▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ
https://imohaku.com/2026winter/#ticket
【冬のさつまいも博2026 開催概要】
名 称：「冬のさつまいも博2026」
開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで
会場：幕張メッセ ホール3
会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分
■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県
■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
公式HP : https://imohaku.com/2026winter/
公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/
公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku
公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka
▼写真のダウンロードはこちらから
https://drive.google.com/drive/folders/1_fdCO2-J9squlXR4F45RV7ueXVy1Lq-V?usp=drive_link
【お問い合わせ】
さつまいも博実行委員会 広報事務局
（株式会社頼人 内）
住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル
MAIL：press@imohaku.com
TEL：03-6161-9424