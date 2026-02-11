【axes femme × ＴＶアニメ「ローゼンメイデン」】気高く、咲き誇る薔薇のようなローゼンメイデンの世界観を閉じ込めた特別アイテムが登場。

axes femme × ＴＶアニメ「ローゼンメイデン」



馨しき薔薇の香りに誘われ


人口精霊の輝きに導かれ


廻る、廻る、運命の糸車は廻る。



ようこそ。


“nのフィールド”の無数の扉の先、axes femmeの世界へ。



どんなときも気高く、咲き誇る薔薇のような


ローゼンメイデンの世界観を大切に閉じ込めて。



さて、お時間です。


薔薇の指輪にくちづけを。


至高の少女-アリス-を目指して戦う彼女たちの薇を



貴方は-------…



まきますか　　まきませんか




株式会社アイジーエー(本社：福井県越前市、代表取締役社長：五十嵐昭順)が運営するブランド「axes femme」より、ＴＶアニメ「ローゼンメイデン」との特別なコラボアイテムが登場です！


普段のコーディネートにプラスしてさりげなく世界観を添えてくれるラインナップとなっております。




気高く、咲き誇る薔薇のようなローゼンメイデンの世界観を閉じ込めて-----…


axes femmeらしくクラシカルに表現した特別なアイテムをお届けします。




◆ローゼンメイデン／ゴムベルト


\4,950(税込)


品番：BL631X275



カラー展開：


　クロ　　　第1ドール【水銀燈】


　イエロー　第2ドール【金糸雀】


　グリーン　第3ドール【翠星石】


　ブルー　　第4ドール【蒼星石】


　アカ　　　第5ドール【真紅】


　ピンク　　第6ドール【雛苺】


　シロ　　　第7ドール【雪華綺晶】






動くたび、中心で薇が揺れるゴムベルト。


ドールズの薔薇の色と、瞳の色を、ストーンで表現し、デザインに落とし込みました。



薔薇にはエポを重ね、メッキはアンティークゴールド、繊細な茨と蔓でオーナメント調に仕上げています。小さなパールやストーンを施し、装飾性の高い上品なデザインです。



ゴム帯はキャラクターによって色が異なります。


　水銀燈・翠星石・蒼星石・真紅→黒ゴム


　金糸雀・雛苺→茶ゴム、


　雪華綺晶→キナリゴム



伸縮性が良く、程よいフィット感が◎。お好みの長さに調節可能な仕様で使いやすいのがポイント。


上品で落ち着いた色合いなので、コーディネートに馴染みやすく、スカートやワンピース等ウエストマークのワンポイントにピッタリです。


華やかなローゼンメイデンの世界感を、さりげなく身に着けやすいアイテムです。





◆ローゼンメイデン／チャーム


\4,400(税込)


品番：BL639X107



カラー展開：


　クロ　　　第1ドール【水銀燈】


　イエロー　第2ドール【金糸雀】


　グリーン　第3ドール【翠星石】


　ブルー　　第4ドール【蒼星石】


　アカ　　　第5ドール【真紅】


　ピンク　　第6ドール【雛苺】


　シロ　　　第7ドール【雪華綺晶】






薔薇のモチーフを閉じ込めた、ベルベットリボンのバッグチャーム。


ローザミスティカをイメージした宝石カットの樹脂に、繊細な薔薇のモチーフを封入。



土台のカラー部分にはラメを入れ込んでおり、どの角度から見てもキラキラと上品な光沢が綺麗に見えるように仕上げています。パールの縁取りには、ドールズの薔薇の色のストーンをあしらい、チェーンで下がった薇はゆらゆらと揺れる装飾性の高いデザインです。


パールチェーンにも、薔薇の色と、瞳の色を、カットの綺麗なビーズを入れ込みました。


ベルベットリボンの下には、細巾のサテンリボンを重ね、異素材感・光沢感の違いを楽しめるアイテムです。



いつものバッグやポーチに添えるだけで、ワンポイントに。


華やかなローゼンメイデンの世界感を、さりげなく身に着けやすいアイテムです。





◆ローゼンメイデン／イヤーカフ


\4,400(税込)


品番：BL642X180



カラー展開：


　クロ　　　第1ドール【水銀燈】


　イエロー　第2ドール【金糸雀】


　グリーン　第3ドール【翠星石】


　ブルー　　第4ドール【蒼星石】


　アカ　　　第5ドール【真紅】


　ピンク　　第6ドール【雛苺】


　シロ　　　第7ドール【雪華綺晶】






華やかに連なった薔薇のイヤーカフ＆アソートデザインのイヤリング。


イヤーカフは、ドールズの薔薇の色と、瞳の色を、ストーンで表現し、デザインに落とし込みました。



揺れるチェーンとラインストーンがアクセント。存在感のある薔薇を、繊細な金具使いで表現しています。イヤリングは、鞄中央の薔薇モチーフから、薔薇乙女それぞれのモチーフを繋いだアソートデザイン。



▽アソートモチーフ


　水銀燈：羽根・逆十字


　金糸雀：バイオリン


　翠星石：如雨露


　蒼星石：鋏


　真紅：ティーカップ・薔薇の花びら


　雛苺：苺・リボン


　雪華綺晶：アイホールから伸びる、白薔薇と茨



イヤリングコンバーター付きで、取り外してピアスとしても使用できる2WAY仕様です。


華やかなローゼンメイデンの世界感を、さりげなく身に着けやすいアイテムです。





◆ローゼンメイデン／ブローチ


\4,400(税込)


品番：BL649X86



カラー展開：


　クロ　　　第1ドール【水銀燈】


　イエロー　第2ドール【金糸雀】


　グリーン　第3ドール【翠星石】


　ブルー　　第4ドール【蒼星石】


　アカ　　　第5ドール【真紅】


　ピンク　　第6ドール【雛苺】


　シロ　　　第7ドール【雪華綺晶】






ローザミスティカをイメージした宝石カットの樹脂に、薔薇乙女それぞれのモチーフを閉じ込めたブローチ×リボンブローチ。


ドールズの薔薇の色と、瞳の色を、ストーンで表現し、装飾性の高い繊細な縁取りデザインに落とし込みました。



アソートモチーフと一輪のバラを組み合わせたデザイン。しゃらんと揺れるしずくパーツも綺麗なカットが入っているため、キラキラ反射します。樹脂の土台のカラー部分にはラメを入れ込んでおり、どの角度から見てもキラキラと上品な光沢が綺麗に見えるように仕上げています。


大ぶりなサテンリボンは上品で落ち着いた色合いがポイント。



▽アソートモチーフ


　水銀燈：羽根・逆十字


　金糸雀：バイオリン


　翠星石：如雨露


　蒼星石：鋏


　真紅：ティーカップ・薔薇の花びら


　雛苺：苺・リボン


　雪華綺晶：アイホールから伸びる、白薔薇と茨



ブローチはピンのみ、リボンはブローチクリップなので、取り外してそれぞれ使用できるアイテム。


ヘアクリップとして頭につけたり、リボンブローチとして鞄につけたり、ブラウスの胸元リボンとして付ける、など様々な使い方ができるマルチWAYです。


華やかなローゼンメイデンの世界感を、さりげなく身に着けやすいアイテムです。
















【販売スケジュール】


2/14(土) 12:00 axes femme公式オンラインショップにて予約開始


2/21(土) axes femme一部店舗・アニメイト一部店舗にて販売開始



▽展開店舗▽


axes femmeサンシャインシティ店


axes femme POETIQUE HEP FIVE店


アニメイト池袋本店とアニメイト渋谷にて販売決定！







▽商品一覧はこちら▽


https://shop.axesfemme.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=&bid=femme&swrd=rozen_maiden&udns=0&cicon=(https://shop.axesfemme.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=&bid=femme&swrd=rozen_maiden&udns=0&cicon=)



