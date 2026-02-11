【医師向け無料セミナー】美容医療の転職・転科を学ぶ｜名古屋の美容外科 Core Clinic 院長・江崎正俊が登壇

Core Clinic

名古屋市にて美容外科・美容皮膚科を運営する「Core Clinic（コアクリニック）」（https://coreclinic-nagoya.com/）は、医療従事者向けプラットフォーム「自費研」と、自由診療に特化した医師転職支援サービスを提供する「エスエス・キャリア」が共同開催する医師向けオンラインセミナー「美容ドクターキャリアパスウェビナー」において、当院院長・江崎正俊医師が登壇することをお知らせいたします。

本セミナーでは、産婦人科にて臨床経験を積み専門医を取得後、美容医療分野へ転科し、大手美容外科で院長および西日本統括医師を歴任、現在は名古屋にて美容外科・美容皮膚科「Core Clinic（コアクリニック）」を開院・運営する院長・江崎正俊医師が、自身の実体験をもとに、医師のキャリア転換から開業に至るまでの意思決定プロセスやブランディング戦略について解説します。

美容医療分野への転科や、美容医療での更なるキャリアアップを検討する医師にとって、現場視点でのリアルな情報を得られる機会となります。

医師キャリアを取り巻く環境の変化

国内の美容医療市場は、引き続き需要の拡大により規模は成長していますが、参入クリニックの増加や価格競争の激化、SNS・口コミの影響などにより、かつてのように「ただ転科すれば安定して高収入が得られる」という時代ではなくなりつつあります。

現在では診療技術だけでなく、自身の強みの打ち出し方や、それに合った勤務先の選び方、キャリア設計が医師としての将来を大きく左右するようになっています。

本セミナーでは、保険診療から美容医療へ転科し、組織での勤務・マネジメント・開業までを経験してきた医師が自身の実体験をもとに、「転職するタイミング」「選ぶべき環境」「失敗しやすいポイント」など、これから転職を検討する医師にとって実践的な視点を共有します。

Core Clinic（コアクリニック）について

Core Clinic（https://coreclinic-nagoya.com/）は、名古屋を拠点とする美容外科・美容皮膚科クリニックとして、地域に根ざした診療を行っています。

ドクターによる直接カウンセリングを行い、患者一人ひとりの希望や悩みに寄り添った治療提案を重視しています。適切なカウンセリングと適正な価格設定により、過剰な提案や不要なオプションを行わない誠実な診療体制を構築しています。

登壇医師紹介：江崎 正俊 医師（Core Clinic 院長）

▶ 医師紹介ページ

https://coreclinic-nagoya.com/doctor/

2014年3月 名古屋大学医学部卒業

2014年4月 名古屋第一赤十字病院 初期臨床研修医

2016年4月 産婦人科専攻医として勤務

2021年4月 大手美容外科 天王寺院・京都駅前院 院長歴任

2023年7月 eクリニック 名古屋院院長・大阪梅田西日本統括院院長・西日本統括ドクター

2025年10月 Core Clinic 開院

産婦人科専門医としての臨床経験を経て美容医療分野へ転科。鼻整形、クマ取り、口元手術など中顔面領域を中心に、個人として1万件を超える症例経験を有しています。

初めて美容医療を受ける方向けの施術はもちろん、高難易度の他院修正まで幅広く対応し、やりすぎない自然な仕上がりと長期的な満足度を重視した治療を行っています。

セミナー内容（予定）

本セミナーでは、以下のテーマを中心にお話しします。

・医師を志したきっかけ

・保険診療から美容医療へ転科した背景

・美容医療の現場で感じたギャップと魅力

・医師としてのブランディングに対する考え方

・開業に至るまでの意思決定プロセス

・今後の展望と美容医療業界の可能性

実際の経験をもとに、これからのキャリアを考える医師にとって実践的な内容をお届けします。

院長コメント

「医師としてのキャリアは、一つの正解があるものではありません。私自身もさまざまな選択を重ねながら現在に至っています。本セミナーでは、成功だけでなく失敗や迷いの経験も含め、リアルな話を共有することで、これから進路を考える先生方の参考になればと考えています。」

セミナー開催概要

イベント名：美容ドクターキャリアパスウェビナー

開催日時：2026年2月18日（水）19:30～20:00

開催形式：Zoomウェビナー

参加費：無料

対象：医師・医療従事者

主催：自費研（https://jihiken.jp/）×エスエス・キャリア（https://ss-career.co.jp/）

申込URL：https://jihiken.jp/event/event-78241/

よくある質問（Q&A）

Q：美容医療未経験でも参加できますか？

A：はい。転科を検討中の段階の方にも参考になる内容です。

Q：将来的に開業予定がなくても参加できますか？

A：可能です。長期的なキャリア設計に役立つ内容となっています。

Q：若手医師でも参加できますか？

A：年次を問わず、キャリアに悩む医師の方にご参加いただけます。

今後の取り組みについて

Core Clinicでは、今後も業界連携や医師向けの教育活動を通じて、美容医療分野の健全な発展と医療品質の向上に貢献してまいります。

会社概要

名称：Core Clinic

所在地：愛知県名古屋市中区錦３丁目６－１０ 大丸ビル 7F

公式サイト：https://coreclinic-nagoya.com/