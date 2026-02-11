にゃんにゃんにゃんの日（2/2）に、猫づくしの『にゃんこマルシェ』がWHATAWONで初開催！【大阪・岸和田】

にゃんにゃんにゃんの日に贈る、特別なマルシェ体験

株式会社antiqua

2026年2月22日（日）、大阪府岸和田市の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」にて、「わたしのにゃんこマルシェ」を初開催します。

本イベントは、猫との暮らしをもっと楽しくをテーマにした、猫好きのための、猫好きによる、猫愛あふれるマルシェです。

2月22日＝“猫の日”という特別な1日に、

買う・見る・話す・癒される ―― 猫を中心にしたやさしい時間をお楽しみいただけます。

ここでしか出会えない、猫愛たっぷりのアイテムが集結

詳細を見る :https://whatawon.co.jp/0222nyankomarche/

会場には、猫好きの心をくすぐるアイテムがずらり。

・猫用のおもちゃ・アクセサリー

・猫モチーフの雑貨・アパレル

・ハンドメイド作家による一点もの作品

など、“かわいい”と“こだわり”が詰まったアイテムが勢ぞろい。

作り手の想いが込められた作品との出会いは、まさに一期一会。

「うちの子に似てる」「これ、絶対好きそう」

そんな会話が自然と生まれるのも、このマルシェならではの魅力です。

愛猫と一緒に過ごせる、WHATAWONならではの空間

WHATAWONは、さまざまなペットと一緒に来場できる滞在型エンターテインメントモール。

日常的に“ペットと過ごす時間そのものを楽しめる場所”として、多くの来場者に親しまれています。

同じ“猫好き”同士が集まる本イベントでは、

ショッピングを楽しんだり、作家さんと会話をしたり、

愛猫と並んでのんびり過ごす、心ほどけるひとときをお楽しみいただけます。

さらに、

「ペットと一緒に出かけることが当たり前」

そんなWHATAWONならではの空気感が、初めての方でも自然と馴染める心地よさを生み出します。

猫好きはもちろん、ペットとの暮らしを大切にする人たちが、気兼ねなく集まれる場所。

その空間そのものが、このイベントの大切な魅力のひとつです。

開催概要

【 わたしのにゃんこマルシェ 】

開催日：2026年2月22日（日）

時間：10:00～17:00

会場：WHATAWON

入場料：無料

今年のにゃんにゃんにゃんの日は、

「わたしのにゃんこマルシェ」で、愛猫と一緒に“ほっこり幸せな1日”を。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール 『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/