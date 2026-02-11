【湯元 啄木亭】キッチンカーイベント開催【函館】
野口観光マネジメント株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/19483/table/1863_1_d06e625ad81a082e8039b287eb458a62.jpg?v=202602120951 ]
カレー、ピザ、タコ焼き等様々なジャンルが出店
- スパイス二朗（＠hakodate_spicesjiro ）
- おでん侍（@odensamurai ）
- 甘兎喫茶店（@amatokissaten ）
- nekoneko（@nekonekooooooooooo ）
- ひとふね（@takoyaki_sun ）
- ハギーズカフェ（@uggyscafe2025 ）
- スマイル
- 函館ナントカ食堂（@hakodatenantokashokudou ）
- Pizza Divertente（@pizza._.divertente ）※21日（土）のみ出店
- お届けPANだ（@otodokepanda ）Twitterアカウント ※21日（土）のみ出店
- なまら珈琲店（@namara_coffee ）※22日（日）のみ出店
啄木亭にて皆さまをお待ちしております
野口観光マネジメント株式会社 湯元 啄木亭（北海道函館市湯川町1-18-15/執行役員 総支配人 池田 恭太）は全198室のお部屋で皆様をお出迎え致しております。
近隣では大規模グルメイベントも同日開催
近隣の、はこだてサーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ)では、同日『はこだてFOOD フェスタ 2026』が開催。（URL：https://www.hakodate-food-festa.jp/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn6FkdJwit3-EwWv_MUAIa7amEnNs2j_KeRM36TNNS_90prJSKRolLO-BxeeE_aem_bOmvsZRflnIvzfOuZV3AKQ(https://www.hakodate-food-festa.jp/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn6FkdJwit3-EwWv_MUAIa7amEnNs2j_KeRM36TNNS_90prJSKRolLO-BxeeE_aem_bOmvsZRflnIvzfOuZV3AKQ) ）
是非啄木亭にも足をお運び頂き、湯の川地区でグルメイベントを是非お楽しみくださいませ。
イベントの詳細
