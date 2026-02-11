【湯元 啄木亭】キッチンカーイベント開催【函館】

野口観光マネジメント株式会社

無料駐車場完備！お気軽にお越しください。

野口観光マネジメント株式会社　湯元 啄木亭（北海道函館市湯川町1-18-15/執行役員　総支配人　池田　恭太）は全198室のお部屋で皆様をお出迎え致しております。


近隣では大規模グルメイベントも同日開催


近隣の、はこだてサーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ)では、同日『はこだてFOOD フェスタ 2026』が開催。（URL：https://www.hakodate-food-festa.jp/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn6FkdJwit3-EwWv_MUAIa7amEnNs2j_KeRM36TNNS_90prJSKRolLO-BxeeE_aem_bOmvsZRflnIvzfOuZV3AKQ(https://www.hakodate-food-festa.jp/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn6FkdJwit3-EwWv_MUAIa7amEnNs2j_KeRM36TNNS_90prJSKRolLO-BxeeE_aem_bOmvsZRflnIvzfOuZV3AKQ)　）



是非啄木亭にも足をお運び頂き、湯の川地区でグルメイベントを是非お楽しみくださいませ。



イベントの詳細


キッチンカーが集結



カレー、ピザ、タコ焼き等様々なジャンルが出店


参加店舗一覧(@Instagramアカウント)


- スパイス二朗（＠hakodate_spicesjiro　）
- おでん侍（@odensamurai　）
- 甘兎喫茶店（@amatokissaten　）
- nekoneko（@nekonekooooooooooo　）
- ひとふね⁡（@takoyaki_sun　）
- ハギーズカフェ（@uggyscafe2025　）
- スマイル⁡　
- 函館ナントカ食堂（@hakodatenantokashokudou　）
- Pizza Divertente（@pizza._.divertente　）※21日（土）のみ出店
- お届けPANだ（@otodokepanda　）Twitterアカウント　※21日（土）のみ出店
- なまら珈琲店（@namara_coffee　）※22日（日）のみ出店



啄木亭にて皆さまをお待ちしております