TVアニメ『【推しの子】』×「モンスト」コラボ第2弾を2月13日（金）12：00より開催！

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリのひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」（以下モンスト）において、TVアニメ『【推しの子】』とのコラボ第2弾を2026年2月13日（金）12：00より開催します。

本コラボでは、「アイ」「黒川あかね」「MEMちょ」「寿みなみ」「不知火フリル」が期間限定のガチャに登場します。

また、コラボ第1弾の期間限定ガチャも再登場し、「ルビー」「有馬かな」「アクア」は獣神化・改が可能になります。

なお、コラボクエストには「バレンタイン配信者 MEMちょ」「甘い幸せ 有馬かな」「新人リポーター ルビー」「雑誌の撮影会 アクア」「お料理教室 黒川あかね」などのキャラクターが登場します。

さらに、「コラボスターターパック」を購入することで「深掘れ☆ワンチャン!! ルビー＆アクア」が入手できるほか、「B小町のカードチャレンジ」の報酬で「舞台鑑賞デート アクア＆黒川あかね」も入手できます。

そのほか、抽選で「えらべるPay(R)」が当たるキャンペーンも実施します。本キャンペーンでは、参加者全員を対象に、推しメンバーからのリプライ動画が必ず届く特典も用意しています。本コラボの詳細については、モンスト公式サイト内のお知らせをご確認ください。

＜モンスト公式サイトお知らせ＞https://www.monster-strike.com/news/20260211_2.html

＜コラボ開催期間＞2026年2月13日（金）12：00～2026年3月2日（月）11：59

【ガチャで登場するキャラクター】※敬称略

水属性 ★6 「苺プロ」所属アイドル アイ（獣神化）CV：高橋李依

光属性 ★6 東京ブレイド『鞘姫』役 黒川あかね（獣神化）CV：石見舞菜香

闇属性 ★6 B小町の人気配信者 MEMちょ（獣神化）CV：大久保瑠美

火属性 ★5 クラスメイト 寿みなみ（進化）CV：羊宮妃那

木属性 ★5 クラスメイト 不知火フリル（進化）CV：瀬戸麻沙美

【コラボスターターパック】※敬称略

木属性 ★6 深掘れ☆ワンチャン!! ルビー＆アクア（獣神化）CV：伊駒ゆりえ（ルビー）大塚剛央（アクア）

【B小町のカードチャレンジで入手できるキャラクター】※敬称略

水属性 ★6 舞台鑑賞デート アクア＆黒川あかね（進化）CV：大塚剛央（アクア）石見舞菜香（黒川あかね）

【獣神化・改が解禁されるキャラクター】※敬称略

火属性 ★6 B小町の天真爛漫 ルビー（獣神化・改）CV：伊駒ゆりえ

木属性 ★6 B小町のセンター 有馬かな（獣神化・改）CV：潘めぐみ

闇属性 ★6 東京ブレイド『刀鬼』役 アクア（獣神化・改）CV：大塚剛央

【コラボクエストクリアで入手できるキャラクター】※敬称略

火属性 ★5 バズらせのバレンタイン配信者 MEMちょ（進化）CV：大久保瑠美

水属性 ★6 甘い幸せの贈り物 有馬かな（進化）CV：潘めぐみ

木属性 ★6 バレンタインの新人リポーター ルビー（進化）CV：伊駒ゆりえ

光属性 ★5 バレンタイン雑誌の撮影会 アクア（進化）CV：大塚剛央

闇属性 ★6 手作りチョコのお料理教室 黒川あかね（進化）CV：石見舞菜香

■コラボを記念してキャンペーンを実施

対象の投稿内のURLから、バレンタイン衣装の対象キャラクター5体の中から好きな1体の指定ハッシュタグと共通指定ハッシュタグ「＃わたしの推しの子」、推しへの応援コメントをつけて引用ポストすると、対象キャラクターからここだけのスペシャルリプライ動画が届きます。あわせて、キャンペーン投稿に記載された抽選結果URLから即時抽選に参加でき、最大10,000円分の「えらべるPay(R)」が合計1,000名様に当たります。

＜キャンペーン名称＞

TVアニメ『【推しの子】』×モンストコラボ記念！推しからリプくる！ハッシュタグキャンペーン

＜開催期間＞

2026年2月13日（金）12：00～2026年3月2日（月）11：59

＜賞品＞

・「えらべるPay(R)」最大10,000円分・・・合計1,000名様（即時抽選）

※当選内訳：10,000円分×10名様、160円分×990名様

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

■「【推しの子】」について

「この芸能界において嘘は武器だ」赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが全く新しい切り口で”芸能界”を描く衝撃作。

原作は『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて2020年4月から2024年11月まで連載され、単行本は全16巻刊行。

TVアニメは、第1期が2023年4月～6月、第2期が2024年7月～10月まで放送され、第3期が2026年1月より放送開始！

公式サイト：https://ichigoproduction.com/

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

■モンスターストライク

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。

■アプリ概要

ゲーム名 モンスターストライク

カテゴリ ゲーム（アクションRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS） 【iOS】iOS15.0以上

【Android(TM)】Android 7.0以上

（Android 7.0未満は動作不可）

利用方法 ・各ストアで「モンスト」を検索

【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike

■株式会社MIXI

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。