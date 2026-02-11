『In Falsus』デモ版配信開始--lowiroが新たに送り出す、オリジナル音楽ゲーム第二弾を体験。

lowiro japan株式会社

『In Falsus』は、現代とそう遠くない……けれど遥かに離れた世界で繰り広げられる、嘘と真実に纏わる物語と音楽ゲームが融合した、PC向けの新規リズムゲームタイトルです。

本タイトルのデモ版が、2026年2月11日にSteamで正式に配信開始されました。

『In Falsus』デモ版

『In Falsus』は、キーボードとマウスを組み合わせた独自の操作、フルボイスのビジュアルノベル（ADV）、カード形成システムを組み合わせた完全新作ゲームです。

本デモ版では、3つのオリジナル楽曲を含む全5曲のプレイアブル楽曲と、主人公たちの繋がりを描く物語の、序章をお楽しみいただけます。



デモ版の収録楽曲

3つのオリジナル楽曲を含む全5曲のプレイアブル楽曲が本デモ版に収録され、プレイ可能となります。

- "à la mode" by ar- "Cryogenic" by Camellia ft. Petra Gurin- "Ghost Ray" by Qlarabelle & crayvxn- "Hyaloüyne" by ak+q- "Ordirehv" by Feryquitous

『In Falsus』の楽曲群は、日本のインディーズ音楽の最前線を担う作曲家たちによる、電子音楽を中心とした複雑で雰囲気豊かなものとなっています。製品版のリリース時には70曲以上が収録され、そのうちの40曲以上が『In Falsus』のために書き下ろされた完全オリジナル楽曲となる予定です。



リズムゲーム

『In Falsus』のリズムゲームは4つの難易度が設定されており、初心者からベテランまで、幅広いプレイヤーに楽しんで頂けます。デモ版では、キーボードとマウスを組み合わせた独自の操作が実装されており、体験頂けます。

これらのデモ版における5曲を通じて、プレイヤーは『In Falsus』のリズムゲームプレイを先んじて体験し、2026年内の製品リリースに向けて腕を磨いて頂くことが可能です。



物語の序章

『In Falsus』では、フルボイスの長編ADVシナリオが収録されます。デモ版では、主人公たちの繋がりを描く物語の、序章をお楽しみいただけます。

デモ版の内容は、精緻な背景に、惹き込まれるアートワーク、そして、生き生きとしたキャラクターの全てが含まれる、『In Falsus』の壮大な物語へと導く序章にすぎません。



対応プラットフォーム他

『In Falsus』は2026年、SteamにてWindows向けにリリース予定です。

プラットフォーム：PC (Steam / Windows デジタルダウンロード販売)

対応言語：日本語, 英語, 中国語

公式ウェブサイト：https://infalsus.lowiro.com/

ウィッシュリスト：https://infalsus.com/wishlist

ウェブサイト：https://lowiro.com/



SNS

𝕏 @infalsus_jp(https://x.com/infalsus_jp) (日本語)、@infalsus_en(https://x.com/infalsus_en) (英語)

TikTok @infalsus(https://www.tiktok.com/@infalsus)

Instagram @infalsus_official(https://www.instagram.com/infalsus_official)

𝕏 (lowiro) @lowiro_staff(https://x.com/lowiro_staff)



lowiroについて

lowiroは、2016年に設立された国際的なインディーゲーム制作チームで、そのメンバーは世界各地から集まったメンバーで構成されています。

その第一作である『Arcaea』は、ライブサービス型のリズムゲームとして2017年にリリースされ、革新的なゲーム性と感情に訴えるストーリーによって、高い評価を獲得しました。そしてこの新作『In Falsus』では、『Arcaea』とは異なるジャンルと世界観において、再び魅力的なストーリーテリングと没入感あふれるリズムゲーム体験を提供することを目指しています。

2017年の『Arcaea』リリース以降、献身的なコミュニティとともに、lowiroはチームとしての規模・ビジョンはもちろん、その熱意も着実に成長を遂げてきました。かつてないリズムゲーム体験と、心を震わすような物語の融合を目指し、活動を続けてきた私たちの挑戦は、これからも続いていきます。

そう、新たなフロンティア、まだ見ぬ境地を目指して。