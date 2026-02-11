ミシュランが認めた極上の非日常へ。２月限定「雲仙灯りの花ぼうろ」特別宿泊プランを提供
「雲仙灯りの花ぼうろ」
霧氷をイメージしたイルミネーション
2025年ミシュラン１キーを獲得した長崎県 雲仙温泉にある『旅亭 半水盧』（長崎県雲仙市小浜町雲仙380-1 総支配人 林 満成）では、2026年2月の一部週末限定の魅力的な宿泊プランをご提供しています。
幽玄の光が彩る「灯りの花ぼうろ」
2月限定開催の温泉街を彩るイベント「雲仙灯りの花ぼうろ」は、冬の贈り物である霧氷を光で包み込む、幽玄な美しさを演出しています。中でも花ぼうろ花火の宴は、2月14日(土)、21日(土)、22日(日)、28日(土)に開催。
冬の澄んだ夜空の下で繰り広げられる光の演出は、旅の記憶に深い彩りを添えることでしょう。冷えた体は、半水盧の名湯でゆっくりと温めていただけます。
2月14日(土)、21日(土)、22日(日)、28日(土)限定打ち上げ
冬の澄んだ夜空の下でイルミを楽しんで。
◼︎◼︎ご宿泊プラン◼︎◼︎
【1日2組限定｜雲仙灯りの花ぼうろ特別企画】
冬夜を彩るイルミネーションと花火の宴 ― 西の湯貸切・送迎付
◆設定日：2/14（土）宿泊、2/21（土）宿泊、2/22（日）宿泊、2/28（土）宿泊
◆各宿泊日限定2組
◆プラン限定特典
１. お部屋でのチェックイン
チェックイン後、お部屋にて半水盧自慢のお庭を眺めながらお抹茶とお茶菓子にてお寛ぎください。
２. イベント会場往復送迎（専用車）
ご夕食前のイルミネーション散策、または夕食後の花火観覧、どちらの時間帯もご希望に合わせてご案内いたします。寒さ・混雑・駐車場の心配なく観覧をお楽しみいただけます。
３.当プラン限定のお部屋でのお食事
冬の味覚、九絵や松葉蟹と長崎牛を使った特別限定の本懐石料理コースを
ミシュランが認めた半水盧のおもてなしとともに完全プライベート空間で。
移動なく、静かな時間の中で四季懐石をご堪能ください。
４. 西の湯 貸切風呂（本プラン限定）
半水盧の隠れ湯「西の湯」を貸切にてご用意。
イベント後、冷えた身体を温泉でゆっくり温めていただける贅沢な時間を堪能ください。
他プランではご利用いただけない特別提供となります。
５. 半水盧のオリジナルノベルティをプレゼント
・2026年限定 半水盧手ぬぐい
・雲仙土産『湯せんべい』
旅の思い出をご自宅でも。
雪を纏った中庭
東の湯からの眺め
庭の景色を眺めながら、リラックスした貸切風呂ならではの贅沢な時間を満喫してください。
西の湯の露天風呂
湯煙の向こうに広がる、冬の雲仙
半水盧が誇る、雲仙の豊かな地熱をそのままに湛えた「美肌の湯」。二月の凛とした空気の中、湯船から立ち上る真っ白な湯煙は、この季節ならではの風情です。山深き雲仙がひとたび雪化粧を纏えば、そこには息を呑むような白銀の世界が広がります。数寄屋の軒先から舞い落ちる雪を眺め、温かな湯に身を委ねる「雪見露天」は、冬にのみ許された至福の贅沢。時折、静寂を破るように積雪が枝から落ちる音、そして湯の流れる音だけが響く空間は、都会の喧騒を忘れさせ、心までをも浄化してゆくようです。雪が降れば、庭園の緑と白のコントラストが、一幅の墨絵のような美しさで、五感を潤します。
半水盧のお部屋は、広々とした庭園を臨む二階建て離れの和洋室または和室（庭園ビュー・約250平方メートル ）、そして露天風呂・サウナ付きの特別室（完全独立客室・和洋室・約300平方メートル ）をご用意。どちらのお部屋も、『旅亭 半水盧』ならではの上質な設えと、心安らぐ空間で、非日常の滞在をご提供いたします。
特に特別室は、プライベートな露天風呂とサウナを備え、誰にも邪魔されない究極のリラクゼーションをお楽しみいただけます。
時間を忘れ、静寂に癒されるひとときを
数寄屋造りの客室から眺める夜の庭園
景色を独り占めできる特別室のプライベートな露天風呂
特別室の内風呂
目にも鮮やかな八寸から、出汁の香りに安らぐ椀盛まで。伝統を重んじながらも驚きに満ちた本懐石で、忘れがたい口福体験を。大切な方との特別なひとときに、最上級の和の饗宴をお届けします。
ミネラル豊富な潮風と温暖な気候の中で丹精込めて育てられる長崎が誇る「長崎和牛」。平成24年には全国和牛能力共進会に出品されて内閣総理大臣賞を獲得しています。
◼︎◼︎如月 御献立 一例◼︎◼︎
♦︎食前酒 金柑酒
♦︎︎先付 赤貝 分葱
♦︎八寸
・多比良蟹砧巻き
・エタリ天麩羅
・巻き寿司
・じゃが芋枡 大豆
・空豆
・幸貝旨煮
・炙り唐墨
♦︎煮物椀 白魚淡煮 たらの芽
♦︎造 里 平目 ひらす 檜扇貝
♦︎焼 物 くつぞこ 甲烏賊 石蓴餡
♦︎箸 休 九絵、海鮮包み蒸し
♦︎焚 合 鯛かぶら昆布蒸し
松葉蟹餡
♦︎肉料理 溶岩プレート
長崎和牛ステーキ
♦︎御食事 長崎県産 「にこまる」
香の物 すまし汁
♦︎甘 味 せとか 苺
紅茶シフォンケーキ
◼︎◼︎2026雲仙灯りの花ぼうろ （ウンゼンアカリノハナボウロ）◼︎◼︎
雲仙の冬の風物詩である「霧氷」をイメージした灯りのイベントで、雲仙の温泉街や散歩道のツリーなどがイルミネーションによってきらびやかに彩られます。
サイトはこちらより(https://www.unzen.org/special-event/akarinohanaboro)
◼︎開催期間：2026年2月1日(日)～2月28日(土)
※打上花火2/14(土)、21(土)、22(日)、28(土)
◼︎開催時間：イルミネーション点灯 毎日17：00～22：00
打上花火 21：00～(2/14、21、22、28)
◼︎開催場所：雲仙温泉街一帯、旧八万地獄、雲仙お山の情報館前広場
◼︎住所：長崎県雲仙市小浜町雲仙
◼︎ 電話番号：0957-73-3434（雲仙観光局(https://www.unzen.org/)）
＊標高700メートル程にあります半水盧は、冬期（12月～3月）を中心に気温が氷点下まで下がることがございます。その場合、路面凍結や積雪が発生するリスクが高まります。お出かけの際は、スタッドレスタイヤの装着やタイヤチェーンの携行など、冬用装備を必ず整えてください。
昭和九年、日本で初めて国立公園に指定された雲仙。豊かな自然と悠久の歴史が息づくこの地に、旅亭 半水盧は誕生しました。
館内には、数々の工芸品や調度品が並ぶ。「本物との触れ合い」を通じて、職人の息吹や伝統の技を肌で感じることができます。
『旅亭 半水盧』について
長崎県雲仙温泉に位置する『旅亭 半水盧』は、2025ミシュランガイドホテルセレクション１キーを獲得した格式高い旅亭です。美しい庭園と上質な和の空間で、お客様に心安らぐひとときを提供しています。旬の素材を活かした懐石料理と、心を尽くしたおもてなしで訪れる方に深い安らぎのひとときをお届けします。
昭和九年、日本で初めて国立公園に指定された雲仙の豊かな自然の中『旅亭 半水盧』は誕生しました。開業したのは平成四年、構想から準備まで五年の歳月を費やし、四季の美しさと安らぎを求める人々のための「こころの癒しの場」として建てられました。約5,000坪の広大な敷地の中にわずか14棟の離れが佇む『旅亭 半水盧』は、日本の伝統美と静寂を大切にした滞在空間をご提供しております。
◼︎所在地：〒854-0621 長崎県雲仙市小浜町雲仙380-1
◼︎TEL：0957-73-2111
◼︎URL：旅亭 半水盧 公式ホームページ https://hanzuiryo-unzen.jp/(https://hanzuiryo-unzen.jp/)
【本件に関するお問い合わせ先】
◼︎旅亭 半水盧 運営会社 フジマウンテンプレミアムリゾート株式会社
◼︎広報担当：マーケティングコミニュケーション室 富士
◼︎TEL：0555-73-1168
◼︎E-mail：fuji@fuji-premium-resort.jp
◼︎公式サイト：
フジプレミアムリゾート：https://fuji-premium-resort.jp/(https://fuji-premium-resort.jp/)