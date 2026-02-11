ダブル祝祭を遊び尽くせ！『Devil May Cry: Peak of Combat』新バージョン「無限の深淵」開幕！

YUNCHANG TECHNOLOGY(HONG KONG)LIMITED

カプコン正式ライセンススマホゲーム『Devil May Cry: Peak of Combat』は、2026年最初の大きなショーを迎えます。伝統的な旧正月（春節）とロマンチックなバレンタインデーが重なるこの時期、期間限定の大型アップデート「無限の深淵」を実装！デビルハンターの皆様、熱き斬撃で旧年を送り、ピンク色のメロディーの中で絆を確かめ合う、新たな狩りへと繰り出しましょう。

一、 深淵で運気を掴め！カーニバルの祝祭プレゼント

期間限定イベント「無限の深淵」が遂に始動。自らの限界に挑み、華麗なスタイリッシュアクションを磨き上げながら、大量のレアリソースを手に入れるチャンスです。新年の幕開けにふさわしい豪華報酬で、最高のスタートダッシュを決めましょう。

【カーニバルギフト】限定ラインナップ

・限定記念アイテム： 2026年「魔剣の賀正」限定アイコン、および「緋紅迎春」フェスティバル限定アバターフレーム。

・新たな仲間： 特殊な魔霊ペット「ブラインドキューピッド」がキュートに登場。あなたの狩猟の旅に寄り添います。

・レジェンド再臨： 「祝祭・スキン自選宝箱」が期間限定で登場。過去に登場した7種類のクラシックフェススキンの中からお好きなものを選び、再び頂点の輝きを取り戻しましょう。

・武器外見（スキン）： 【悪炎の牙】専用スキン「氷魄閻魔」が降臨。冷徹な氷の息吹が、バイオレンス・アクションを美しく彩ります。

・戦力突破： 【アルファ&オメガ】バージル専用トロフィーが登場。核心スキル「Vの世界」を解放し、戦場のパワーバランスを塗り替えましょう。

二、 緋色の誓い、ロマンチックな絆

剣と銃が交錯する過酷な世界にも、温かな情愛が流れています。今年のバレンタイン特別企画として、プレイヤー様からの投稿をもとにカスタマイズされた「緋色シリーズ」の限定スキンが登場。ピンクのロマンスと硬派なデビル・エステティクスが完璧な融合を果たしました。

【バレンタイン限定コンテンツ】

・カスタム外見： 【閻魔の影】V限定スキン「緋色の誓い・シャドウ」、【デビルソード】限定スキン「緋色の誓い・魔剣」が同時実装。ピンク色の刃を振るい、デビルハンターたちの揺るぎない宿命の絆を体現せよ。

・専属ギフトパック： バレンタイン限定アイコン＆アバターフレームのセットパックが同時販売。硝煙漂う戦場に、あなただけのユニークでロマンチックな刻印を残しましょう。

2026年の春節では、最も華麗なコンボで寒夜を切り裂き、幸運とロマンスに満ちたデビルハンティングの新時代を切り拓け、『Devil May Cry: Peak of Combat』で会いましょう。

▼ダウンロードはこちら：

https://dmc.nbjoy.com/home(https://dmc.nbjoy.com/home)