【Dior】ディオールを纏うセレブリティ @″THE CESAR 2026 NOMINEE DINNER″

ディオールを纏う華やかなセレブリティ。

2026年2月9日、パリで開催された"THE CESAR 2026 NOMINEE DINNER"にて、カミーユ・コッタン、メラニー・ティエリー、アフシア・エルジ、ナディア・メリティ、アンジャ・ヴェルデローザがディオールを纏い、登場ました。

カミーユ・コッタンは、2026年フォール コレクションより、ブラックとグリーンのウールセーターにブルーのコットンパンツを合わせ、ディオールのシューズを合わせました。

メラニー・ティエリーは、2026年春夏 コレクションのカーキのウールジャケットに、ブラックのウール&シルクのパンツを合わせた装いで登場しました。

アフシア・エルジは、ホワイトのウール&シルクのジャケットに、ブラックのウール&シルクのパンツを合わせました。

ナディア・メリティは、ホワイトのストライプシャツの上にブラックのレザージャケットを着用し、グレーのウール&シルクのパンツを合わせたルックを披露しました。

アンジャ・ヴェルデローザはブラックのウール&シルクスーツにブラックのシルクシャツを合わせ、ディオールのシューズを合わせました。

