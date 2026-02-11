【Dior】ディオールを纏うセレブリティ @″THE CESAR 2026 NOMINEE DINNER″
ディオールを纏う華やかなセレブリティ。
2026年2月9日、パリで開催された"THE CESAR 2026 NOMINEE DINNER"にて、カミーユ・コッタン、メラニー・ティエリー、アフシア・エルジ、ナディア・メリティ、アンジャ・ヴェルデローザがディオールを纏い、登場ました。
カミーユ・コッタンは、2026年フォール コレクションより、ブラックとグリーンのウールセーターにブルーのコットンパンツを合わせ、ディオールのシューズを合わせました。
メラニー・ティエリーは、2026年春夏 コレクションのカーキのウールジャケットに、ブラックのウール&シルクのパンツを合わせた装いで登場しました。
アフシア・エルジは、ホワイトのウール&シルクのジャケットに、ブラックのウール&シルクのパンツを合わせました。
ナディア・メリティは、ホワイトのストライプシャツの上にブラックのレザージャケットを着用し、グレーのウール&シルクのパンツを合わせたルックを披露しました。
アンジャ・ヴェルデローザはブラックのウール&シルクスーツにブラックのシルクシャツを合わせ、ディオールのシューズを合わせました。
