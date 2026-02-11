【Dior】ディオールを纏うセレブリティ：ルイ・ガレル&フィネガン・オールドフィールド @映画 ″COUTURES″ プレミア

クリスチャン・ディオール合同会社

ディオールを纏う華やかなセレブリティ。


2026年2月9日、パリにて開催された映画 "COUTURES" のプレミアにて、ルイ・ガレルとフィネガン・オールドフィールドがディオールを纏い、登場しました。




ルイ・ガレルはブラウンウールのノッチドラペルジャケットに、ホワイトコットンのウィングカラーシャツ、ブラックのデニムジーンズ、そしてブラウンレザーのローファーを着用しました。




フィネガン・オールドフィールドは、ブラウンウールのノッチドラペルジャケットに、グリーンのコットンスウェットシャツ、ライトブルーのコットンシャツ、ブルーデニムジーンズを合わせました。さらにブラウンの「ローディー」シューズを着用しました。




