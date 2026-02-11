【Dior】ディオールを纏うセレブリティ：ルイ・ガレル&フィネガン・オールドフィールド @映画 ″COUTURES″ プレミア
クリスチャン・ディオール合同会社
＠Getty images
＠Getty images
【お問合せ先】
ディオールを纏う華やかなセレブリティ。
2026年2月9日、パリにて開催された映画 "COUTURES" のプレミアにて、ルイ・ガレルとフィネガン・オールドフィールドがディオールを纏い、登場しました。
＠Getty images
ルイ・ガレルはブラウンウールのノッチドラペルジャケットに、ホワイトコットンのウィングカラーシャツ、ブラックのデニムジーンズ、そしてブラウンレザーのローファーを着用しました。
＠Getty images
フィネガン・オールドフィールドは、ブラウンウールのノッチドラペルジャケットに、グリーンのコットンスウェットシャツ、ライトブルーのコットンシャツ、ブルーデニムジーンズを合わせました。さらにブラウンの「ローディー」シューズを着用しました。
＠Dior #Dior #ディオール
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir