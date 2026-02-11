アウトドアでもインドアでも気軽に持ち運べる。Divoom「Itour-S」が登場

株式会社infinity

株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）は、世界的に人気を集めるガジェットブランド「Divoom（ディブーム）」から、アウトドアでも日常でも気軽に使える超コンパクトBluetoothスピーカー「Itour-S」を、1月16日（金）に発売いたしました。

「Itour-S」は、48×40×78mm・110gという手のひらサイズながら、4.2W出力とパッシブラジエーターによる力強い低音を実現しました。

IP67の防水防塵性能、メタルクリップ、TWSステレオ再生にも対応。

ポケットや小バッグ、リュックのポケットなど、どこへでも気軽に携帯できます。

１. 小さくてもパワフルに響く4.2Wサウンド

コンパクトながら4.2W出力とパッシブラジエーターを搭載。

低音量では温かみのある音質、中音量ではバランスの良い再現性、

高音量では広がりのあるサウンドステージを実現します。

２. IP67防水防塵でアウトドアに最適

水場や砂埃の多い環境でも安心して使えるIP67仕様。

キャンプ、サイクリング、散歩など、アクティブなシーンにぴったりです。

３. メタルクリップでどこにでも装着

本体には丈夫なメタルクリップを搭載。

リュック、自転車、ベルトループなど、好きな場所にワンタッチで取り付け可能。

持ち運びの自由度が大きく広がります。

４. Bluetooth 5.3で安定接続

Bluetooth 5.3を採用し、接続の安定性が向上。

屋外でも途切れにくく、快適に音楽を楽しめます。

５. TWSペアリングでステレオ再生

Itour-Sを2台使用すれば、左右に分かれたステレオ再生が可能。

コンパクトスピーカーとは思えない広がりのある音場を作り出します。

６. マイク内蔵でハンズフリー通話にも対応

スピーカー本体にマイクを搭載しており、

スマホを手に持たずに通話が可能。

作業中や移動中でも快適にコミュニケーションできます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161214/table/15_1_fbb69bcfcb9aae9fc37701ace37ed5fe.jpg?v=202602120951 ]

取扱店舗

楽天市場

無限堂 浅草

株式会社infinity

会社概要

所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F

代表者：櫻井 毅

事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等

HP： https://infnty.jp/

instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/