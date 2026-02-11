アウトドアでもインドアでも気軽に持ち運べる。Divoom「Itour-S」が登場
株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）は、世界的に人気を集めるガジェットブランド「Divoom（ディブーム）」から、アウトドアでも日常でも気軽に使える超コンパクトBluetoothスピーカー「Itour-S」を、1月16日（金）に発売いたしました。
「Itour-S」は、48×40×78mm・110gという手のひらサイズながら、4.2W出力とパッシブラジエーターによる力強い低音を実現しました。
IP67の防水防塵性能、メタルクリップ、TWSステレオ再生にも対応。
ポケットや小バッグ、リュックのポケットなど、どこへでも気軽に携帯できます。
１. 小さくてもパワフルに響く4.2Wサウンド
コンパクトながら4.2W出力とパッシブラジエーターを搭載。
低音量では温かみのある音質、中音量ではバランスの良い再現性、
高音量では広がりのあるサウンドステージを実現します。
２. IP67防水防塵でアウトドアに最適
水場や砂埃の多い環境でも安心して使えるIP67仕様。
キャンプ、サイクリング、散歩など、アクティブなシーンにぴったりです。
３. メタルクリップでどこにでも装着
本体には丈夫なメタルクリップを搭載。
リュック、自転車、ベルトループなど、好きな場所にワンタッチで取り付け可能。
持ち運びの自由度が大きく広がります。
４. Bluetooth 5.3で安定接続
Bluetooth 5.3を採用し、接続の安定性が向上。
屋外でも途切れにくく、快適に音楽を楽しめます。
５. TWSペアリングでステレオ再生
Itour-Sを2台使用すれば、左右に分かれたステレオ再生が可能。
コンパクトスピーカーとは思えない広がりのある音場を作り出します。
６. マイク内蔵でハンズフリー通話にも対応
スピーカー本体にマイクを搭載しており、
スマホを手に持たずに通話が可能。
作業中や移動中でも快適にコミュニケーションできます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/161214/table/15_1_fbb69bcfcb9aae9fc37701ace37ed5fe.jpg?v=202602120951 ]
取扱店舗
楽天市場
無限堂 浅草
株式会社infinity
会社概要
所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F
代表者：櫻井 毅
事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等
HP： https://infnty.jp/
instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/