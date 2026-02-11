NTTドコモ・スタジオ＆ライブとeggmanによる新レーベルScrum Wave Musicより「サカキナオ」第7弾デジタルシングル「熱帯魚」配信決定！Music Videoも公開！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ2026/2/11 第7弾デジタルシングル 「熱帯魚」

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：小林 智）は、SUPER BEAVER・sumika・マカロニえんぴつなど生み出したmurffin discsのeggmanと次世代バンド・グローバルアーティストの発掘・育成に向けた新レーベルScrum Wave Musicから「サカキナオ」の第7弾デジタルシングルの配信リリースが、2月11日（水・祝）に配信となりました。

今作は、水槽を舞台に男女の恋愛を描いた作品です。ピアノが印象的なポップでサカキナオの力強い声が特徴的な作品に仕上がっております。

Music Videoは、現代版、鶴の恩返し（熱帯魚の恩返し）、人と魚のドタバタラブストーリーに仕上がっていますので、ぜひチェックしてみてください。

▼楽曲情報

配信日：2026/2/11（水・祝）7th デジタルシングル 「熱帯魚」

Link Fire

https://orcd.co/sakaki-nettaigyo

▼「熱帯魚」Music Video URL

https://youtu.be/yZhieVz4rms

■SNS

X

https://x.com/SakakiNao_

TikTok

https://www.tiktok.com/@sakakinao_official

Instagram、Threads

https://www.instagram.com/sakakinao__official

YouTube

https://www.youtube.com/@sakakinao_official

■サカキナオ Profile

作詞、作曲を自身でこなすソロシンガー。「サカキ」という名前は「源氏物語」からつけている。

心に突きささる表現力や豊かなボーカル、現代のファンク、ソウルに歌詞では「古典」 要素を取り入れるなど新感覚な楽曲テイストが魅力の新人アーティスト。

■Scrum Wave Music（スクラム ウェーブ ミュージック）

NTTドコモと吉本興業が立ち上げたNTTドコモ・スタジオ＆ライブとsumika・SUPER BEAVER ・マカロニえんぴつが所属するeggmanの共同プロジェクト内で発足された新しいレーベル、『Scrum Wave Music』。「スクラム(Scrum)」とは、エッグマンの「エッグ＝卵」から連想される料理、「スクランブルエッグ」のように様々な音楽を混ぜ合わせ、3社がラグビーのスクラムのように「一丸となって」進むというダブルミーニング、「ウェーブ(Wave)」は、音楽の波を作り上げていこうという意味が込められています。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/