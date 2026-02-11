ORICO ハイエンド4ベイストレージソリューション特集
深圳市奥睿科电子商务有限公司
映像制作、データバックアップ、NAS構築、大容量データ管理など、
ORICOより、
主要特征
主要特征
速度重視・映像制作・SSD構成なら → 8848U4
ORICOの4ベイシリーズは、
期間限定の大幅割引中の今が導入のチャンス。
映像制作、データバックアップ、NAS構築、大容量データ管理など、
ストレージ環境に妥協したくない方へ。
ORICOより、
・ 超高速オールフラッシュSSDケース
・ RAID対応4ベイHDDケース
という2つのハイパフォーマンスモデルをご紹介します。
ORICO 40Gbps オールフラッシュ SSDケース【8848U4】｜最大8TB×4対応のプロ向けSSDケース
主要特征
圧倒的な高速性能
最大8TB×4＝32TBの大容量構成
幅広いSSD規格対応
静音＆高効率冷却設計
期間限定セール情報
通常価格：29,999円
特別価格：19,199円
36% OFF コード + 1%ポイント還元
期限：2026年2月20日 23:59（JST）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CR71L4
💾 ORICO RAID対応 4ベイ HDDケース【9948RU3】
主要特征
🔹RAID機能対応
🔹 最大22TB×4＝88TB対応
🔹 安定性重視設計
期間限定セール情報
通常価格：23,998円
特別価格：15,592円
35% OFF コード
期限：2026年2月20日 23:59（JST）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1T5S5LR
🔎 どちらを選ぶべき？
速度重視・映像制作・SSD構成なら → 8848U4
大容量保存・RAID運用・バックアップ重視なら → 9948RU3
まとめ
ORICOの4ベイシリーズは、
・ 圧倒的な高速性能
・ 安定した冷却設計
・ 業務レベルの拡張性
を兼ね備えたハイエンドストレージソリューションです。
期間限定の大幅割引中の今が導入のチャンス。
大容量ストレージ環境を一気にアップグレードしてみませんか？