ORICO ハイエンド4ベイストレージソリューション特集

映像制作、データバックアップ、NAS構築、大容量データ管理など、

ストレージ環境に妥協したくない方へ。

ORICOより、

・ 超高速オールフラッシュSSDケース

・ RAID対応4ベイHDDケース

という2つのハイパフォーマンスモデルをご紹介します。

ORICO 40Gbps オールフラッシュ SSDケース【8848U4】｜最大8TB×4対応のプロ向けSSDケース

主要特征

圧倒的な高速性能

最大8TB×4＝32TBの大容量構成

幅広いSSD規格対応

静音＆高効率冷却設計

期間限定セール情報

通常価格：29,999円

特別価格：19,199円

36% OFF コード + 1%ポイント還元

期限：2026年2月20日 23:59（JST）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CR71L4

💾 ORICO RAID対応 4ベイ HDDケース【9948RU3】

主要特征

🔹RAID機能対応

🔹 最大22TB×4＝88TB対応

🔹 安定性重視設計

期間限定セール情報

通常価格：23,998円

特別価格：15,592円

35% OFF コード

期限：2026年2月20日 23:59（JST）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1T5S5LR

🔎 どちらを選ぶべき？

速度重視・映像制作・SSD構成なら → 8848U4

大容量保存・RAID運用・バックアップ重視なら → 9948RU3

まとめ

ORICOの4ベイシリーズは、

・ 圧倒的な高速性能

・ 安定した冷却設計

・ 業務レベルの拡張性

を兼ね備えたハイエンドストレージソリューションです。

期間限定の大幅割引中の今が導入のチャンス。

大容量ストレージ環境を一気にアップグレードしてみませんか？