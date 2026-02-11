一級建築士(設計製図) 2/25夜開催！無料セミナー「過去問から学ぶ「読み取りの罠」本試験の事件簿」

簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2月25日(水) 19:30より、下記タイトルの無料オンラインセミナーを開催します。


一級建築士(設計製図対策)　過去問から学ぶ「読み取りの罠」本試験の事件簿

設計製図の本試験は、まさに「何がおきるかわからない」現場です。


どんなに実力があっても、思い込みや勘違い・読み間違いにより、合否を分ける判断ミスが生じることがあります。


当セミナーでは、過去の設計製図試験において、多くの受験生がつまずいた「課題文の読み取り」に注目し、昨年（令和７年）と特に影響の大きかった過去の４事例の合計５事例を「事件簿形式」でご紹介します。


初学者にとっては、設計製図試験がどんな試験か？を知っていただく機会として、また受験経験者にとっては、過去問研究 を一段深める視点として、大いに有用かと思います。


本試験の「罠」からみえてくる「合格のために必要な力」を明確にしてから、令和８年に向けて一緒に学習をはじめていきましょう！


実施概要

●日時:2/25 (水)19:30～


※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております
（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。


●開催方法: オンライン


●参加費: 無料 (要予約)


●対象: 一級建築士設計製図試験をご受験した方・今後される方


●予約方法:


TACホームページよりお申込みください。


[TACホームページURL]


https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0225A


セミナーではこんなお話をします

・課題文の読み取りで起きた“合否の分かれ目”


・平成15年～令和７年本試験の「罠」


・本試験の「罠」から見える合格に必要な力


・TACの講座案内


・質問会（匿名OK）


登壇講師


一級建築士 講師
園田　由子（そのだ　なおこ）講師

一級建築士。設計事務所で設計実務に携わりながら設計製図の指導を行っている。設計製図試験では「どこで迷い、どう立て直すか」を実際の思考の流れとともに伝えるライブエスキス形式による解説が持ち味。本試験さながらの判断プロセスを共有する講義は、「思考の順番が見える」「ミスしたときのリカバリー方法がわかった」と好評。エスキスが苦手な人ほど、ぜひ体験してほしい。





会社概要

会社名：TAC株式会社


代表者：代表取締役社長 多田 敏男


設立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業


本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18


Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/