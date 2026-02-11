新大久保コリアンタウンに「TOKYO BAGEL LAB」グランドオープン！
東京都新宿区大久保1-12-1に、2026年2月12日木曜日にプレオープン
ベーグル専門店「TOKYO BAGEL LAB（東京ベーグルラボ）」がオープンします。日本最大のコリアンタウン・新大久保の角地に誕生した明るくポップな店舗で、NYクラシックなむちむちベーグルをベースに、Dubai風ピスタチオ/抹茶、韓国風ブルゴギ、濃厚クリームチーズなど全29種のフュージョンベーグルを提供。
■ ブランドコンセプト
TOKYO BAGEL LABOは 東京で楽しむ、新しいベーグルカルチャー。 ちぎって、つけて、自由に味わう日常の一口を、もっと豊かに。特に注目はDubaiトレンドを先取りしたピスタチオ/抹茶クリームや、韓国風ブルゴギベーグル。新大久保の韓国文化とグローバルトレンドを融合させた独自路線で、他店との差別化を図ります。
商品構成（全29種）
■クラシックライン
プレーン エブリシング トリュフ塩など NY定番の王道ベーグル 380円～
■ベーシックライン
ポテトチーズ 抹茶 ダークチョコレート ハニーガーリック くるみ きなこもちなど 人気の定番メニュー 420円～
■プレミアムライン抹茶ドバイ チョコドバイ プルコギ オレオ ニラクリームチーズ ハニーベーグルなど SNS映えと高級感を兼ね備えたメニュー 540円～
■ミールライン
サーモン＆クリームチーズ トマト＆クリームチーズ きゅうり＆クリームチーズなど ランチ需要に対応したサンドイッチベーグル 550円～
店舗概要
店名：TOKYO BAGEL LAB（東京ベーグルラボ）
住所：〒169-0072 東京都新宿区大久保1-12-1 1F
アクセス：JR新大久保駅東口徒歩3分
営業時間：10:00～21:00（予定）
定休日：不定休
公式Instagram：@tokyo_bagel_lab
■ ドバイチョンドゥクベーグルを数量限定販売開始
話題のドバイチョンドゥクッキーをベーグル形状にリデザインした新商品を数量限定で販売開始いたしますバレンタイン2/14より販売開始（今後定番商品として継続販売予定）見た目はベーグル風。
もっちり食感が楽しめる話題のドバイスイーツです。
■ 東京ベーグルラボ オープン記念イベント
開催期間：2026年2月12日（金）～2月14日（日）3日間期間中、店内で1,000円以上ご購入のお客様に ドバイチョンドゥククッキー（通常価格530円）を1個プレゼント！
※お一人様1日1個まで
※各日数量限定（合計100個限定）
※なくなり次第終了
■ 今後のブランド展開：オリジナルグッズで日常にベーグルを
店舗限定のベーグルだけでなく、ファンに長く愛されるブランドを目指します。
オープン後、順次オリジナルグッズの展開を予定しています。
運営会社情報
株式会社B.N
事業内容：新大久保をメインとした韓国料理外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開
主要ブランド：ヨアジョン/10円パン/ソジュハンザン/OKUDANG CAFE
TEL：0369088349/10:00~17:00
企業インスタグラム https://www.instagram.com/bn_company_official/(https://www.instagram.com/bn_company_official/)
企業サイト:http://www.globestbn.com
E-mail：bnjapan.franchise@gmail.com