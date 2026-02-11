マイプロテイン、人口甘味料不使用のクリアホエイプロテインを2月11日(水)より発売

THG NUTRITION LIMITED

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、人口甘味料不使用のクリア ホエイ プロテイン スプラッシュを2月11日(水)より発売開始いたしました。ラズベリー＆レモン、マンゴーオレンジ、パイナップルの3フレーバーをご用意しております。

「クリア ホエイ プロテイン」について

「クリア ホエイ プロテイン」は、ジュースのような飲み心地の新感覚プロテインです。従来のプロテインが苦手という方にもおすすめです。2022年には欧州スペシャリスト・スポーツ・ニュートリション・アワードで「ベストプロテインパウダー」を受賞、アンチ・ドーピング認証プログラム「インフォームドチョイス」を取得しており、品質面でも安心してお使い頂けます。

商品特徴、詳細は下記よりご確認ください。

「クリア ホエイ プロテイン スプラッシュ」の特徴

人口甘味料不使用、世界で注目されている自然甘味料「モンクフルーツ」、フルーツの果汁パウダ―を使用した自然なフルーツの味わいが楽しめる爽やかなフレーバーに仕上げました。従来のクリア ホエイ プロテインよりも甘さやフレーバーが控えめ、水のようで、飲みやすい商品です。

ラズベリー＆レモンラズベリー＆レモン

1食あたり（26g）

・タンパク質：20g

・カロリー：86kcal

・脂質：0.5g未満

・BCAA4.5g含有

マンゴーオレンジ

1食あたり（26g）

・タンパク質：20g

・カロリー：86kcal

・脂質：0.5g未満

・BCAA4.5g含有

マンゴーオレンジパイナップルパイナップル

1食あたり（26g）

・タンパク質：20g

・カロリー：86kcal

・脂質：0.5g未満

・BCAA4.5g含有

商品詳細

商品名： クリア ホエイ プロテイン スプラッシュ

内容量：390g（15食分）

価格： 6,100円

ご購入方法

マイプロテイン公式サイト：https://tinyurl.com/cpx4waz3

マイプロテインについて

マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。

プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。

また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。

マイプロテイン公式サイト：https://www.myprotein.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/myproteinjp/

X(旧Twitter)： https://twitter.com/MyproteinJP

Facebook ： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/

【THG Nutrition Limited会社概要】

会社名 ： THG Nutrition Limited

代表者 ： Neil Mistry

本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,

United Kingdom, WA15 0AF

設立年月日： 2021年5月16日

事業内容 ： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアをはじめとした

スポーツ栄養 商品の製造と販売

URL ： https://www.thg.com/