＜現役女子高生シンガー・ソングライターtuki.＞日本武道館での初の単独公演の模様を、4月にWOWOWで独占放送・配信決定！

新世代アーティストとして注目を集める現役女子高生シンガー・ソングライター、tuki.。日本武道館での初の単独公演の模様を独占放送・配信！

株式会社WOWOW

2月11日に日本武道館で行なわれるtuki.の単独公演「NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～」をWOWOWにて独占放送・配信する。

2023年9月に「晩餐歌」でデビューするや瞬く間に各チャートを席巻し、2025年5月には歴代最年少かつ、女性シンガー・ソングライター史上最速の累計再生回数5億回突破という偉業を成し遂げたtuki.。高校生でありながら、情緒豊かで心に染み入る歌声と表現力は年齢を超越した魅力を放っており、そこに10代ならではの感性があふれる作品力が加わることで、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めている。

デビューから2年半足らずでの日本武道館というステージ、さらにこれが初の単独公演という巡り合わせは、2026年のさらなる飛躍を期待させるに十分といえるだろう。次代の音楽シーンを占う注目のライブをお見逃しなく。

＜番組情報＞

tuki. NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～

4月放送・配信予定

※放送・配信終了後～10日間アーカイブ配信あり

収録日：2026年2月11日

収録場所：東京 日本武道館

▼番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/tuki/