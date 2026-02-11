KIRINJI初のオーケストラ公演が 2026年8月にクラシック音楽の殿堂サントリーホールにて開催 堀込高樹の音楽世界がオーケストラと鮮やかに共鳴する

阪急阪神ホールディングス株式会社

ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、【billboard classics KIRINJI PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026】の開催を決定した。

1996年の結成以来、堀込高樹を中心に常に進化を続けてきたKIRINJIは、日本のポップス・ロックシーンに独自の存在感を築いてきた。近年はソロプロジェクトとして活動を展開し、楽曲提供や劇伴制作など幅広い領域でもその才能を発揮している。

本公演はKIRINJIにとって初となるフルオーケストラとの協演であり、軽やかに深化し続ける音楽世界を新たなステージに昇華させる試みである。齋藤友香理の指揮、東京フィルハーモニー交響楽団による管弦楽で、代表曲から最新作まで網羅するプログラムを予定している。

ジャンルを超えて磨かれてきたKIRINJIのサウンドを、サントリーホールの卓越した音響空間と巧みな管弦楽アレンジによって最大限に引き出すことで、ポップスとクラシックの垣根を越えた新たなシンフォニックコンサートの可能性を示す特別な夜となる。

◎公演情報

billboard classics KIRINJI PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026

＜開催日時・会場＞

【東京】2026年8月28日（金） サントリーホール 大ホール 開場 17:30 開演 18:30

＜出演＞

KIRINJI

指揮：齋藤友香理

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

＜編曲＞

山下康介、萩森英明

＜チケット＞（税込）

全席指定 12,000円

チケット販売スケジュール：

KIRINJI OFFICIAL FANCLUB会員先行（抽選）2026年2月11日（水）20:00～2月24日（火）23:59

ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）2026年2月25日（水）12:00～3月3日（火）23:59

オフィシャルHP・SNS先行（抽選）2026年3月6日（金）12:00～3月11日（水）23:59

<公演公式サイト>

https://billboard-cc.com/KIRINJI2026

主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）、ホリプロ

後援：米国ビルボード、J-WAVE

＜注意事項＞

※枚数制限：おひとり様最大4枚まで

※未就学児入場不可

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください。

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合がございます。

※必ず公式サイトに掲載の注意事項をご確認の上、チケットをお求めください。

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice ）

＜公演に関するお問合せ＞

ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 （平日12:00～18:00／土日祝休）

ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。

