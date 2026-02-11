【販路拡大】Neakasa「ネアカサ」は香港大手家電チェーンにて販売開始

ジェンハイ株式会社

スマートペット家電および生活家電の企画・開発・販売を展開するNeakasa（運営会社：ジェンハイ株式会社、代表取締役：王忠林）は、主力製品衣類スチーマー「Magic 1 」および全自動猫トイレ「M1 Plus」の新たな販売チャンネルとして、香港大手家電販売チェーン「香港衛訊（Wilson Communications）」および家電専門店「Moboplus」での取り扱いを開始いたしました。

本取り組みにより、香港市場におけるオフライン・オンライン双方での販売網を強化し、現地消費者にとってよりアクセスしやすい購入環境を実現いたします。

Neakasaは、グローバル市場におけるブランド展開を推進する中で、アジア圏、とりわけ香港市場での需要拡大に着目してまいりました。

香港は高密度都市であり、スマート家電・ペット家電への関心が高い市場です。当社は、主力製品の販路拡大を通じて、香港における生活利便性向上ニーズに応えるとともに、消費者が製品を実際に体験できる環境を整備することを目的としています。

■ 香港衛訊（Wilson Communications）

香港全域に18店舗を展開する大手家電小売チェーンにて、衣類スチーマー「Magic 1 」の販売を開始。オンラインストアおよび全店舗で取り扱いを行っています。

▼製品ページ

https://www.wilsoncomm.com.hk/neakasa-magic-1-vacuum-steamer

衣類スチーマー「Magic 1」は、スチームと同時に吸引機能を備える独自設計により、衣類のケア効率を高める新しいカテゴリーの家電製品です。日本・欧米市場でも展開を進めており、今回の香港導入によりグローバル市場での販売ネットワークをさらに拡充いたします。

■ Moboplusオンラインで複数製品を展開、実店舗では主力モデル「M1 Plus」を販売

Moboplusの実店舗では、人気製品の全自動猫トイレ「M1 Plus」を販売開始。アプリ連携による遠隔管理機能や自動清掃機能を備えた同製品は、多頭飼育世帯や共働き家庭を中心に支持を集めている主力製品です。

また、MoboPlusのオンラインストアにてNeakasaの複数人気製品を展開しております。

https://shop.price.com.hk/moboplus/search/?q=neakasa

■ アジア市場におけるブランドプレゼンスを強化

今回の香港における販売開始は、Neakasaのアジア市場戦略の一環となります。オンライン・オフライン双方での販路拡大を通じて、現地消費者との接点を増やし、ブランド認知の向上および市場浸透を図ってまいります。

今後もNeakasaは、各地域のパートナー企業との連携を強化し、グローバル市場における販売ネットワークの拡充を進めてまいります。

「Neakasa（ネアカサ）」について

「Neakasa（ネアカサ）」は、旧「Neabot（ニーボット）」として2017 年に Genhigh が立ち上げたブランドです。当社のミッションは、最先端のスマートクリーニング ソリューションを提供することで、人々の生活における掃除の手間を簡略化し、生活の質を向上させることです。

現在、当社の製品ラインには、ペットクリーニング製品、床クリーニング製品及び家庭用クリーニング製品が含まれます。私たちのチームは、Microsoft、Honeywell、Motorola、Foxconn、Huaweiなど、世界ブランドに携わったメンバーから結成し、高品質で洗練されたデザインの製品開発を専門としております。

Neakasa（ネアカサ）というブランド掲げるミッションは最先端の技術を組み入れた製品で人々の生活を向上させることです。

最新ニュースについて、（https://www.neakasa.jp/prtimesneakasajapanofficial）にご覧ください。