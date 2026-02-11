インドアゴルフスクール「ステップゴルフプラス広島東雲インター店」オープン決定！先着100名に先行入会早割キャンペーン開始！スタジオアイの運営では７店舗に。国道２号線近く駐車場完備でアクセス抜群！

株式会社エスエーホールディングス

株式会社エスエーホールディングス（本社：広島県呉市、代表取締役社長：相川真太郎）のグループ企業 株式会社スタジオアイ（本社・代表取締役社長：同）は、インドアゴルフスクールを運営するステップゴルフ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：榎本考修）と連携し「STEP 20 PROJECT in HIROSHMA」を推進中。中国エリアを中心に20店舗のフランチャイズ展開を目指しています。広島東雲インター店は5月のグランドオープンに先駆け、２月11日より体験会と先行予約を開始しました。

スタジオアイでは、写真館の運営と親子三世代で楽しめるゴルフ人口の増大を通じ、健康寿命延伸や人生のやりがいを感じるウェルビーイング事業に取り組んでいます。

最新設備でゴルフをサポート

ステップゴルフの特徴である定額制の料金プラン×通い放題・打ち放題はそのままに、全５打席に弾道測定器GTRAKを完備しています。初心者の方でも、理論やメカニズムを基にカリキュラムを組み、安心してゴルフを始めることができる環境です。ステップゴルフ各店は、レッスンに必要な道具を無料でレンタル可能なので、手ぶらで気軽にご利用いただくことができ、ゴルフ初心者の方でも始めやすい・続けやすいのが特徴です。無料体験レッスンも実施しておりますので、ゴルフの上達を目指す方はもちろん、ゴルフを通じた健康づくりを始めたいという方にもぜひお気軽にお申込みいただければ幸いです。

また、南区・東区・安芸区からもアクセスのよい主要道路国道2号線近くに位置しています。徒歩圏内にはウォンツ東本浦店などの商業施設があり、買い物にも便利です。駐車場も完備しているので、車で立ち寄りやすい利便性の高い立地で、幅広い層にとって通いやすい環境が整っています。

【ポイント】

★ゴルフを始めたい方、女性の方でも安心して通える初心者プログラムが充実!!

★新規入会いただいた方に割引キャンペーン実施中

★受講制限&回数制限なしのインドアゴルフスクール

★ゴルフクラブ&シューズは無料レンタルあり

★全打席スイングチェックできる解析機付き

★天候に影響されないゴルフ練習場としても利用可能

★ライフスタイルに合わせた3つの料金プランをご用意

駐車場完備

【店舗概要】

■店舗名：ステップゴルフプラス広島東雲インター店（https://www.stepgolf.co.jp/store/hiroshima_shinonome_top/）

■所在地： 広島県広島市南区東本浦町22-31 第2ファミール保田1階

■打席数：５打席 スイング解析機能付き弾道測定器GTRAK完備

■営業時間：6:00～23:00

■レッスンタイム：平日13:00～21:00 休憩16:00～16:50

土日祝9:00～19:00 休憩14:00～14:50

コーチ定休日：火・水曜日

※上記レッスンタイム以外の時間帯はセルフタイムとなります。

■コース料金

●レッスンコース：39,800円（税込43,780円）

●セルフコース：19,800円（税込21,780円）

■月会費

【レッスンコース月会費】

・平日デイプラン 6,980円(税込7,678円) 平日13:00～16:00

・平日プラン 8,980円(税込9,878円) 平日13:00～21:00

・全日プラン 10,980円(税込12,078円) 平日13:00～21:00/土日祝9:00～19:00



※全日プランはセルフタイムも利用可能です。

【メディアの方向けに撮影・体験随時受付いたします！お気軽にご連絡ください】

<お問い合わせ先>

株式会社スタジオアイ ウェルビーイング事業部

担当: 森木（080-5502-0145）

E-mail:moriki.y@studioai.jp