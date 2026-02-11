【総合型選抜入試に直結】修了証発行あり全国高校生オンラインプレゼンテーション大会「MCFF」第2回開催決定探究・夢・活動を“評価される実績”へ。総合型選抜で活用できるアウトプットの舞台を提供
株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、全国の高校生を対象としたオンラインプレゼンテーション大会
「第2回 MCFF（Make Change For the Future）全国高校生プレゼンテーション大会」を、2026年5月2日に開催することをお知らせいたします。
本大会は、総合型選抜・学校推薦型選抜において重要視される「探究活動」「主体性」「表現力」「社会への問題意識」を、“評価される形でアウトプットできる全国規模の発表機会”として企画されたものです。
■ 開催背景｜「語れる探究」「評価される経験」が圧倒的に不足している現状
近年、総合型選抜・学校推薦型選抜においては、
・探究学習
・課外活動
・将来ビジョン
・社会課題への関心
といったプロセス型の評価が年々重視されています。
しかし一方で、
「探究をやっているが、発表の場がない」
「活動はあるが、第三者評価を受ける機会がない」
「志望理由書や自己推薦書で“語れる実績”にまで昇華できていない」
といった課題を抱える高校生は少なくありません。
MCFFは、そうした課題を解決するために、
“インプットで終わらせず、アウトプットまで行う”
“受験で使える実績として残る”
ことを目的に立ち上げられた大会です。
■ MCFFの特徴｜総合型選抜に強くなる3つの理由
１. 修了証・本戦出場証を公式に発行
本大会では、
・一次審査通過者
・本戦出場者
・聴講参加者
に対して、公式修了証・本戦出場証（PDF）を発行します。
これらは、
・志望理由書
・自己推薦書
・活動報告書
・面接
などにおいて、客観的な実績として活用可能です。
２. 探究・夢・活動を「言語化・構造化」する大会設計
大会テーマは
「夢を、語れ！」
単なるスピーチではなく、
・なぜその夢を持ったのか
・どのような課題意識を持っているのか
・自分は社会にどう関わりたいのか
といった、総合型選抜で問われる本質的な問いを言語化する構成となっています。
３. 全国・オンライン開催で、誰でも挑戦できる
本大会はZoomを用いた完全オンライン開催です。地域・学校・環境に左右されることなく、
国内外すべての高校生が参加可能となっています。
参加費も完全無料とし、
「機会格差を生まない」ことを重視しています。
■ 第2回大会 概要
大会名称
第2回 MCFF 全国高校生プレゼンテーション大会
開催日時
2026年5月2日 13:00～16:00
※進行状況により前後する場合があります
参加資格
国内外在住の高校生（Zoom参加可能な環境を有する者）
※個人部門のみ実施
テーマ
「夢を、語れ！」
■ 応募・審査スケジュール
・参加申込締切：2026年3月5日
・一次審査（書類）：結果通知 2026年3月8日
・二次審査（Zoomプレゼン）：2026年3月22日
・二次審査結果通知：2026年4月5日
・本戦要項送付：2026年4月19日
・本戦リハーサル：2026年4月25日・26日
・本戦：2026年5月2日
※本戦出場者はリハーサル参加必須
※本戦聴講のみの参加も可能（修了証発行あり）
■ 表彰・特典
・最優秀賞（1名）：Amazonギフトカード 30,000円
・優秀賞（2名）：Amazonギフトカード 各10,000円
・参加者全員：修了証（PDF）
・本戦出場者：本戦出場証（PDF）
■ 主催者コメント
総合型選抜は、特別な人だけの入試ではありません。
「自分の考えを持ち、それを言葉にできるか」
その力が、最も問われる入試です。
MCFFは、
「探究をやって終わり」
「夢を考えて終わり」
ではなく、
“語り、評価され、次につなげる”ための場です。
本大会が、高校生一人ひとりの挑戦のきっかけとなり、将来を切り拓く一歩になることを願っています。
■ お問い合わせ先
MCFF全国高校生プレゼンテーション大会 運営事務局
Email：changefuture.mcff.official@gmail.com
公式HP：https://www.change-future.jp/
Instagram：makechange_ft_future.official
YouTube：@FortheFutureMakeChanges
■ 会社概要
会社名：株式会社EQAO教育グループ
代表者：代表取締役 玉村ナオ
設立：2021年11月
所在地：東京都港区芝大門2-8-9／芝大門2-7-9
事業内容：
・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営
・総合型選抜・推薦入試対策システム「AONAVI」の開発・提供
・高校・教育機関向け進路指導支援事業
・教育コンテンツの企画・制作・提供
ホームページ：
https://www.eqao.co.jp/home