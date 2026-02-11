1987年創業、名古屋4店舗のコーヒー専門店「西原珈琲店」。「日本橋浜町」にて東京初出店。2月14日(土) 開業。

ディレクトリジャパン株式会社

1987年に名古屋・本山にて創業し、現在名古屋市内に4店舗を展開する炭火焙煎コーヒー専門店「西原珈琲店」は、2026年2月14日（土）、東京初となる店舗を日本橋浜町にてグランドオープンいたします。

西原珈琲店 日本橋浜町

■ 1987年から続く「炭火焙煎」のスタイル

創業以来、炭火焙煎したコーヒー豆をハンドドリップで一杯ずつご提供するスタイルを貫いてきた西原珈琲店。 東京・日本橋浜町においても、名古屋でのスタイルを踏襲し、人の手による一杯のコーヒーの質にこだわります。





■ 提供メニューと実績炭火焙煎コーヒー

職人の手による炭火焙煎で豆の芯まで焼き上げた深いコクのある珈琲を提供。シングルオリジンのストレートコーヒーからアレンジコーヒーまで、常時15種類以上のコーヒーを用意します。

「西原プリン」～レトロモダン喫茶店×固めプリン

当店にて長らく看板スイーツである「西原プリン」は、SNSを中心にインフルエンサー等による紹介が続き、名古屋の店舗では週末に行列ができる反響を呼んでいます。

その他、スイーツメニューコクとなめらかさが特徴の「西原チーズケーキ」、こだわりのあんこをふんだんに使った「小倉サンド」など、珈琲に合うメニューを用意しています。



過去の東京での実績

2023年、新宿高島屋にて開催された催事店舗では、たった10席のカウンターに、1週間で2,000名のお客様が来店されました。



■ 空間・立地

国産カラマツの内装国産カラマツの内装

国産カラマツの無垢板を全面使用し、壁・家具を造作。名古屋店と同様に黒を基調とした、静寂と重厚感のあるインテリアとしました。



出店地：日本橋浜町

歴史と文化が色濃く残り、近年新たなカルチャーも続々と生まれる「粋」な街、日本橋浜町を東京1号店の地としました。

2月3日から時間限定にてシークレットオープンを行っておりますが、SNSなどで紹介頂きすでに多くのお客様にご来店いただいております。



長く街に愛される店作りを目指し、2月14日より本格始動いたします。

カウンター席





【店舗概要】

店舗名： 西原珈琲店 日本橋浜町

所在地： 東京都中央区日本橋浜町２丁目５１ー１

営業時間： 10:00～22:00（※2/14初日は 11:30～19:00）

定休日： なし（年末年始以外毎日営業）

席数： 38席

URL： https://nishiharacoffee.com/about/nishihara/nihonbachi-hamacho/

Instagram： https://www.instagram.com/nishiharacoffee

【本件に関するお問い合わせ先】

西原珈琲店日本橋浜町

担当：西原

E-mail：nishihara@directoryjapan.jp