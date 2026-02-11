上白石萌音、5年ぶりの待望の最新エッセイ集！ 『そもそも』11月10日発売決定！

株式会社ＮＨＫ出版

さまざまな“そもそも”を綴ったエッセイや所縁の地・メキシコ再訪の記録など、多彩な文章と豊富な写真で織りなす待望のエッセイ集第2弾が、2026年11月10日にNHK出版より発売になります。

5年の時を経て、上白石萌音の等身大の“現在地”を綴った、待望のエッセイ集第2弾！

撮影：山本あゆみ

自身にとっての物事の起点、きっかけ、はじまり、縁などをテーマに、さまざまな“そもそも”を綴ったエッセイ。小学生時代を過ごしたメキシコ再訪の記録。日々の様子を点描する数々の写真。創作のイマジネーションに富んだ掌編小説……。

全ページにわたって書き下ろした多彩でてらいのない文章とともに、これまで本人が撮影してきた写真のほか、フォトグラファー・山本あゆみ氏によるメキシコでの撮り下ろし写真などビジュアルも満載。

前作から5年、ますます活躍の場を広げる上白石萌音のありのままを表し、ベストセラーとなった文筆処女作『いろいろ』の世界をさらに深めて広げる、ファン待望のエッセイ集です。

刊行に際し、上白石萌音さんよりコメントも到着

ありがたいことに、第2弾です。第2の故郷への里帰りもできました。拍車のかかった遅筆で、じっくりと紡いでおります。どうぞよろしくお願いします！

メキシコでの撮り下ろし写真のほか、萌音さん自身が撮影した写真も満載

撮影：山本あゆみ

コンテンツ

◎上白石萌音のさまざまな“そもそも”に至るエッセイ

◎第2の故郷・メキシコでの撮り下ろし写真＆紀行文

◎創作のイマジネーションをひろげる掌編小説 ほか

◎初版限定！ 特製ポストカード付き

【Amazon】

ショップ限定特典

ショップ限定のオリジナルカバーバージョンを数量限定で販売いたします。

予約URL：https://www.amazon.co.jp/dp/414997473X

【上白石萌音 Official Online shop】

特製オリジナルパスポートの特典付きで数量限定で販売いたします。ランダムで「いいことあるかも」しれません。

https://tookabase.com/shop/kamishiraishimone

予約開始時期については後日オフィシャルホームページなどでお知らせいたします。

特別仕様の【特装版】も発売！

エッセイ集『そもそも』に、本編未掲載の撮り下ろし写真や詩で構成したミニフォトブックや特製スリーブケースなどが付いた、特装版を数量限定で販売！

◎本編未掲載の写真で織りなすミニフォトブック

◎特製デザインのスリーブケース

◎特装版特製デザインポストカード付き

※書籍『そもそも』の内容は通常仕様のものと同じです

書店店頭でのイベントにつきましても、現在検討しております。続報をお待ちください。

著者情報

上白石萌音（かみしらいし・もね）

1998年、鹿児島県生まれ。俳優のほか歌手、ナレーター、声優など幅広く活躍。

ドラマ「恋はつづくよどこまでも」「オー! マイ・ボス! 恋は別冊で」ドラマ連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」「法廷のドラゴン」「ちはやふるーめぐりー」、映画「舞妓はレディ」「君の名は。」「夜明けのすべて」、舞台「ナイツ・テイル―騎士物語―」「ダディ・ロング・レッグズ」「千と千尋の神隠し」など多数。歌手としては10周年を迎える。

商品情報

『そもそも』

著者：上白石萌音

出版社：NHK出版

発売日：2026年11月10日予定

定価：2,090円（税込）

仕様：四六判上製

ページ数：224ページ（オールカラー）

ISBN：978-4-14-082009-4

Amazonショップ限定：https://www.amazon.co.jp/dp/414997473X

Amazon（通常版）：https://www.amazon.co.jp/dp/4140820098

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18535733/

『そもそも』【特装版】

著者：上白石萌音

出版社：NHK出版

発売日：2026年11月10日予定

定価：定価：3,850円（税込）

仕様：四六判上製

ページ数：224ページ（オールカラー）

特典：小冊子48ページ＋特装版特製デザインポストカード＋スリーブケース

ISBN：978-4-14-082010-0

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4140820101

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18535729/

