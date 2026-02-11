≒JOY 江角怜音の配信リリース楽曲、『The rock is you!』MV公開！！2/12(木)0:00からストリーミング＆ダウンロード配信リリース決定！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く、第3のグループ≒JOY(ニアリーイコールジョイ)。６月に発売した3rdシングル『ブルーハワイレモン』は自己最高となる累計出荷24.6万枚越えを記録。

来週2/18(水)に4thシングル「電話番教えて！」の発売を控え、先んじて公開された天野香乃愛がセンターを務める、大好きな人のことを考えてときめく、初恋の瞬間を歌った片想いソングの表題曲『電話番号教えて！』のMusic Videoが380万回再生を突破するなど、大躍進中の≒JOY。

そんな≒JOY江角怜音の配信リリース楽曲『The rock is you!』のMusic Videoが公開された。

江角怜音の初ソロ楽曲『The rock is you!』は、何にも縛られず強く自由に生きていきたいという憧れが決意と希望に変わる、エネルギー溢れる楽曲に仕上がっており、本日24時からストリーミング＆ダウンロード配信曲としてリリースされる。

Music Videoは、過去に積み重ねてきた様々な痛みや感情が 「青」のエネルギーとなって主人公を演じる江角にリンクしながら宿っていき、音楽によって自由を手にした主人公は、強くまっすぐな眼差しで未来へ歩き出すといったストーリーが描かれており、江角の新しい魅力が存分に詰まった作品となっている。ラストサビでのエモーションナルな表情にも注目いただき、ぜひご覧いただきたい。

≒JOYは3/13(金)に自身初となる日本武道館にて、4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の開催も控えている。2026年も精力的に活動する≒JOYに引き続き大注目だ。

★江角怜音ソロ配信リリース楽曲『The rock is you!』Music Video

https://youtu.be/kDgadIAsQf4

『The rock is you!』

作詞：指原莉乃

作曲：浦島健太、ふるっぺ(ケラケラ)

編曲：ふるっぺ(ケラケラ)

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：佐伯雄一郎

振付：shoji（s**t kingz）

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）

★2/12(木)0時～江角怜音ソロ配信リリース楽曲『The rock is you!』配信スタート！

https://nearly-equal-joy.lnk.to/Therockisyou

※2/12(木)0時以降反映

★4thシングル「電話番教えて！」カップリング曲『愛が痛かった』Music Video

https://youtu.be/2WlZNbOiAZI

『愛が痛かった』

作詞：指原莉乃

作曲・編曲：めんま

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：大野敏嗣

振付：CRE8BOY

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）

★≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」

日時：2026年3月13日(金)

会場：東京都・日本武道館

〈昼の部〉開場 11:30/開演 12:30

〈夜の部〉開場 17:00/開演 18:00

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/3157

★プロフィール

指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために結成された＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く第3のグループ。2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、2022年3月29日、メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を≒JOYとすることを発表。2023年9月には、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、≒JOY 1stコンサート「初めまして、≒JOYです。」を、さらに2023年12月から2024年1月にかけて、初のツアー≒JOY 1st Tour「Absolute」を開催し、大成功を収める。1月17日にはデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』を発売。(オリコン週間アルバムランキング、Billboard JAPAN Top Albums Salesともに初登場1位を獲得。発売初日で累計出荷10万枚を突破。)2024年2月23日には、東京国際フォーラム ホールAにて約8,000人の観客を動員し、結成2周年を記念した≒JOY 2周年コンサート「≒JOY 2nd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催。6月には待望の1stシングル『体育館ディスコ』を発売。(オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。1stアルバム、1stシングル共にオリコン初登場1位は、女性アーティストでは約2年半ぶりの快挙。)10月には、2ndシングル『初恋シンデレラ』を発売し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。また、2025年6月には、3rdシングル『ブルーハワイレモン』を発売。自己最高となる累計出荷24.6万枚越えを記録し、『ブルーハワイレモン』Music Videoは自身最高となる470万回再生を突破。8月からは≒JOY 全国ツアー2025「Our moon is getting full」を開催し、11月30日には東京都・有明アリーナにて、ツアーファイナルを大成功に収める。

2026年3月13日には、≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」(東京都・日本武道館)の開催も決定している。≒JOYという名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。

【オフィシャルHP】 https://nearly-equal-joy.jp/

【公式X】 https://twitter.com/Nearlyequal_joy

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@nearlyequal_joy

【公式YouTubeチャンネル】 https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg