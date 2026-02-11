Netflixにて世界独占配信中『超かぐや姫！』劇中曲「私は、わたしの事が好き。」リリックムービー解禁！人気ライバーへかぐや＆彩葉が駆け上がるまでの軌跡を収録！

株式会社ツインエンジン

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として2026年1月22日(木)に世界独占配信中。“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた"スタジオコロリド"と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる"スタジオクロマト"のタッグだ。

特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回を超える(11月28日時点)など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得！海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでおり、その勢いはさらに増し続けている。

この度、ハッピーエンドに突き進むかぐやの魅力が満載！HoneyWorksが手掛ける本作の劇中曲「私は、わたしの事が好き。」のリリックムービーを解禁！

人気ボカロPのHoneyWorksが手掛けた本楽曲は明るくポップなメロディに乗せてかぐや（cv.夏吉ゆうこ）が元気いっぱいに歌う一曲。歌いだしから「朝起きて今日は何しよう 好奇心抑えらんない」と、月からやってきてどんなことにも好奇心旺盛でおとぎ話とは違うハッピーエンドを目指して突き進む破天荒で一途なかぐやの心情を活き活きと描いた歌詞が印象的で、かぐやのイメージソングとも言える楽曲になっている。

公開されたリリックムービーではそんなかぐやが仮想空間ツクヨミの歌姫・月見ヤチヨとのコラボライブを実現させるために、人気ライバーを目指して酒寄彩葉とともに奮闘していく姿を切り取った映像を収録。現実世界で生配信に挑戦したり、ツクヨミで路上ライブを行ったりと悪戦苦闘するかぐや、振り回されながらもかぐやを支える彩葉、そんな2人を傍で見守る友人の綾紬芦花と諌山真実、彼女たちが過ごしたひと夏の思い出が瑞々しく切り取られている。

発売／配信中の楽曲が各種音楽チャートにランクインし、先日公式YouTubeチャンネルで公開されたエンディングテーマ「ray 超かぐや姫！Version」MVはわずか2日で100万回再生を突破するなど楽曲の人気も高まり続けている本作。その人気はついにVR空間にまで進出し、サンリオが主催する「Sanrio Virtual Festival」に出演することが決定！3Dになったかぐやが「私は、わたしの事が好き。」のライブパフォーマンスを披露することが発表されて大きな注目を集めている。ぜひこのリリックムービーでライブの予習をしてかぐやのパフォーマンスを応援してほしい。

＜Sanrio Virtual Festival出演概要＞

作品情報

- イベント名超かぐや姫！パフォーマンス ※披露曲：「私は、わたしの事が好き。」- 開催日2月14日(土) 12:00／2月15日(日) 12:00／3月7日(土) 12:00／3月8日(日) 12:00- チケット無料- 参加方法上映時間にVRChat内「CHILL PARK」へJOIN- 詳細https://v-puroland.sanrio.co.jp/contents/kaguya

■作品名

『超かぐや姫！』

■あらすじ

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

■キャスト

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

■メインテーマ

「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■エンディングテーマ

「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■劇中歌楽曲提供

ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

■スタッフ

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

配給：ツインエンジン

■各種URL

公式サイト：https://www.cho-kaguyahime.com

公式X：https://x.com/Cho_KaguyaHime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Cho-KaguyaHime-PR

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cho_kaguyahime_pr

公式Instagram：https://www.instagram.com/cho_kaguyahime_pr/

公式ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/141907929