「EASL FINALS MACAU 2026」進出決定！

沖縄バスケットボール株式会社

この度、2月11日(水)に行われました「東アジアスーパーリーグ(East Asia Super League 以下：EASL) 2025-26シーズン」グループステージ最終戦の結果をもちまして、通算成績を5勝1敗とし、琉球ゴールデンキングスのグループB首位通過、およびポストシーズン「EASL FINALS MACAU 2026」への進出が決定いたしましたのでお知らせいたします。

EASL FINALSはマカオにて開催され、3月18日(水)にクォーターファイナル、20日(金)にはマカオ・スタジオシティ・イベントセンターにてセミファイナル、22日(日)には同会場でチャンピオンシップゲーム(決勝戦)および3位決定戦が行われます。なお、キングスは全体順位で2位以上となったため、20日(金)のセミファイナルからの出場となります。

東アジアの頂点を目指し、一戦一戦を全力で挑みます。引き続き多くの後押しをよろしくお願いします。

▷EASL公式サイトはこちら(https://www.bleague.jp/easl/2025-26/)