さらば青春の光 単独LIVE 『九官鳥』開催決定！全国12都市 公演数自身最多の全国ツアー！！
TBSラジオ『さらば青春の光がTaダ、Baカ、Saワギ』（土曜・27時）放送中のさらば青春の光が、2026年2月11日（水）にぴあアリーナMMにて開催した『（株）ザ・森東《第12期株主総会》』にて、次回単独LIVE『九官鳥』の開催を発表しました。
昨年全国4万席を即完売させ、過去最大規模で開催したさらば青春の光単独LIVE。
今年はそれをさらに上回る規模で全国ツアーの開催が決定！
2026年5月～8月にわたり、東京、大阪、愛知、福岡、広島、愛媛、千葉、宮城、石川、熊本、新潟、北海道の各都市を巡ります。
度肝を抜く設定や魅力満載のキャラクターで溢れるコントは毎年爆笑必至！今年は一体どんなコントが待っているのか！？
テレビ、ラジオ、YouTubeでも人気を伸ばし続ける『さらば青春の光』のコントをぜひ劇場でご覧ください。
公演概要
公演名：さらば青春の光 単独LIVE『九官鳥』
出演：さらば青春の光（森田哲矢・東ブクロ）
【本人コメント】
◇森田
ライブ直前の逮捕だけはないように東ブクロに重々言っておきます。
自分の道を踏みはずすな。
◇東ブクロ
今年もやってきてしまいました。そして過去最多公演数更新。
鳥取は今回無くなりましたが、鳥取の方、お待ちしております。
公演日程
■東京前期公演
会場：浅草公会堂
日時：5/14（木）18：00 開場 19：00 開演
5/15（金）18：00 開場 19：00 開演
5/16（土）13：00 開場 14：00 開演 / 17：00 開場 18：00 開演
5/17（日）13：00 開場 14：00 開演
■大阪公演
会場：梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ
日時：5/20（水）18：00 開場 19：00 開演
5/21（木）13：00 開場 14：00 開演 / 18：00 開場 19：00 開演
5/22（金）休演日
5/23（土）13：00 開場 14：00 開演 / 17：00 開場 18：00 開演
5/24（日）13：00 開場 14：00 開演
■愛知公演
会場：ウインクあいち・大ホール
日時：6/3（水）18：00 開場 19：00 開演
6/4（木）18：00 開場 19：00 開演
6/5（金）18：00 開場 19：00 開演
6/6（土）13：00 開場 14：00 開演 / 17：00 開場 18：00 開演
■福岡公演
会場：SAWARAPIA福岡県立ももち文化センター・大ホール
日時：6/18（木）18：00 開場 19：00 開演
6/19（金）18：00 開場 19：00 開演
6/20（土）13：00 開場 14：00 開演 / 17：00 開場 18：00 開演
6/21（日）13：00 開場 14：00 開演
■広島公演
会場：JMSアステールプラザ・大ホール
日時：6/26（金）18：00 開場 19：00 開演
6/27（土）13：00 開場 14：00 開演
■愛媛公演
会場：松山市総合コミュニティセンター・文化ホール(キャメリアホール)
日時：7/3（金）18：00 開場 19：00 開演
7/4（土）13：00 開場 14：00 開演
■千葉公演
会場：千葉市民会館・大ホール
日時：7/11（土）17：00 開場 18：00 開演
7/12（日）13：00 開場 14：00 開演 / 17：00 開場 18：00 開演
■宮城公演
会場：電力ホール
日時：7/18（土）17：00 開場 18：00 開演
7/19（日）13：00 開場 14：00 開演 / 17：00 開場 18：00 開演
■石川公演
会場：石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら・大ホール
日時：7/25（土）17：00 開場 18：00 開演
7/26（日）13：00 開場 14：00 開演
■熊本公演
会場：熊本城ホール・シビックホール
日時：8/1（土）17：00 開場 18：00 開演
8/2（日）13：00 開場 14：00 開演
■新潟公演
会場：新潟テルサ
日時：8/8（土）15：00 開場 16：00 開演
■北海道公演
会場：札幌市教育文化会館・大ホール
日時：8/15（土）17：00 開場 18：00 開演
8/16（日）13：00 開場 14：00 開演 / 17：00 開場 18：00 開演
■東京後期公演
会場：きゅりあん（品川区立総合区民会館）・大ホール
日時：8/25（火）18：00 開場 19：00 開演
8/26（水）18：00 開場 19：00 開演
8/27（木）12：00 開場 13：00 開演 / 16：00 開場 17：00 開演
料金
客席観覧チケット \7,500-（税込・全席指定）
（東京、大阪、愛知、福岡、広島、愛媛、千葉、宮城、石川、熊本、新潟、北海道）
※未就学児童のお客様は入場不可
※お一人様２枚まで購入可能
チケット最速先行販売
さらば青春のBAR会員
https://www.bar-saraba.com/
2/11（水・祝）22：00 ～ 2/24（火）11：00まで
詳しくは、TBSラジオイベントページをご確認ください。
https://www.tbsradio.jp/event/105138/