2026年2月11日(水・祝) ピン芸人初の快挙、東京ドームに45,000人以上が来場！『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』大盛況にて終演！

2026年2月11日(水・祝)に開催した『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』が、45,000人以上が来場し、満員御礼のもと無事に終演しました。

本公演は、企画・脚本に加え、コント中の作詞や楽曲プロデュースまで渡辺直美本人が手掛け、デビューから芸歴20年目までの歩みを余すことなく詰め込みました。事前に発表していた出演者は渡辺直美のみで、当日駆けつけたゲストはすべてサプライズでの出演となりました。若手時代から親交があった千鳥、又吉直樹(ピース)、平成ノブシコブシ、友近、モンスターエンジン、池田一真(しずる)、ハリセンボン、シソンヌ、チョコレートプラネット、ハライチ、向井慧(パンサー)、ジャングルポケットという実力派芸人たちが集結。さらに、朝日奈央の出演に加え、総勢70名以上のダンサーがステージを華やかに彩り、笑いとエンターテインメントが融合した圧巻のコメディーショーを届けました。

また、公演中には、ドーム公演に向けてこれまで覆面アーティスト「Peach Nap」として活動していたことを発表。あわせて、千葉雄喜さんとのコラボレーション楽曲も初披露しました。コラボ曲「なにこれ？」は近日楽曲配信予定となります。芸歴20年目という節目を迎え、さらなる表現の幅を広げていく渡辺直美の今後の活躍にご注目ください。

そして、本公演は「Most tickets sold for a comedy show by a solo female comedian(女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数)」としてギネス世界記録(TM)に認定される快挙を達成。終演後には授賞式が行われ、会場は大きな祝福に包まれました。

公演の模様は、オンライン配信にてご覧いただけます。配信チケットはFANYオンラインチケットおよびHuluにて、2月25日(水)21:00まで購入可能、同日23:59まで何度でも視聴可能です。会場で観覧された方も、遠方などで来場できなかった方も、この機会にぜひオンライン配信をお楽しみください。

「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」ギネス世界記録(TM) 認定 概要

■タイトル： Most tickets sold for a comedy show by a solo female comedian

(女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数)

■詳細：2026年2月11日(水・祝)「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」にて、『女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数』として、ギネス世界記録(TM)に認定されました。女性コメディアンで世界一の売買枚数を達成したとして、芸人の歴史に名を刻みました。

★売買枚数：44,356枚

渡辺直美&千葉雄喜 スペシャルコラボ 概要

■曲名：「なにこれ？」

■本人コメント：東京ドームで単独ライブをやる中で、この特別な日を曲に残してみるのはどうかなと思ったのが始まりです。普通にやるのは面白くないから、最もリアルを大事にし、ぶちかまし続けている千葉くんに相談して「ぶちアゲで超リアルで、じんせいいぇいいぇいみたいな感じの一緒にどうですか？」って聞いたら「やりましょうよ！」と快諾してくれて。ビート選びからリリックのことまでいろいろ相談しながら「なにこれ？」という初のコラボ曲＆東京ドーム記念ソングができあがりました！

「Peach Nap」 概要

公演で初披露された「Peach Nap」の楽曲をご紹介！

▶詳細はこちら：https://peachnap.lnk.to/Info(https://peachnap.lnk.to/Info)

▼ 1st Digital EP 『One Peach』

【収録曲】

M1.Mizu

M2.Hard Protein

M3.NOW OR NEVER

M4.Pasta

▼ 2st Digital EP 『Two Peaches』

【収録曲】

M1.Wasting Time

M2.脱優柔不断

M3.そんな目で見ないで

M4.寝れnight

『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』 配信チケット 概要

■視聴チケット料金：4,000円（税込）

■販売期間：2月25日(水)21:00まで

※見逃し配信期間：2月11日(水・祝) 生配信終了後、準備が整い次第～2月25日(水)23:59

※権利の都合上、会場の東京ドームと配信ではコンテンツの内容が一部異なる可能性があります。

※見逃し配信期間内は何度でも繰り返し視聴できます。

＜配信プラットフォーム／チケット購入＞

■FANYオンラインチケット：https://r.ticket.fany.lol/watanabenaomi20intd(https://r.ticket.fany.lol/watanabenaomi20intd)

■Hulu：https://www.hulu.jp/store/first-show-at-tokyo-dome-naomi-watanabe-20(https://www.hulu.jp/store/first-show-at-tokyo-dome-naomi-watanabe-20)

『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』 公演概要

【タイトル】 渡辺直美 (20) in 東京ドーム

【表記】 渡辺直美|半角スペース|(20)|半角スペース|in|半角スペース|東京ドーム ※()、20、in はすべて半角

【読み】 わたなべなおみ にじゅう いん とうきょうどーむ

【日時】 2026年2月11日(水・祝) 15:30開場／17:30開演

【会場】 東京ドーム (東京都文京区後楽1丁目3-61)

【出演】 渡辺直美

【主催】 吉本興業株式会社／株式会社東京ドーム

オフィシャルファンクラブ『NAOMI CITY』概要

【会員限定コンテンツのご紹介】

１.渡辺直美ブログ・・・ここでしか見られない、本人によるブログ記事。

２.直美の裏Byスタッフ・・・直美の盗撮ショットをスタッフがお届け！

３.ボイス投稿・・・本人が不定期でボイス投稿中！

４.Q&A・・・会員さんのQ&Aに本人がVoiceでお答え！

この他、随時オリジナルストアやイベントの実施も予定しています。

【月会費】 550円（税込）

【オフィシャルサイト】 naomiwatanabe-fc.com

渡辺 直美 / Naomi Watanabe プロフィール

1987年10月23日、台湾生まれ、茨城県育ち。

2007年にデビューし、ビヨンセのダンスパフォーマンスで大ブレイク。

お笑い芸人として、バラエティー番組から、ラジオ、舞台、CM、YouTubeをはじめとして、映画、ドラマ、ファッションモデルとしても幅広く活躍。

2014年には、プロデューサーを務めるアパレルブランド「PUNYUS(プニュズ)」が始動。

海外留学を経験し、16年10月にNY、LA、台湾で開催したワールドツアーは全公演チケット即完と、大成功を収めた。

19年から東京とニューヨークの2拠点生活を開始。21年4月からは活動の本拠地をニューヨークへ移す。

インスタグラムでは、大胆かつユーモラスな表現が話題となり、フォロワー数は1000万人以上。

ポッドキャストの新番組「NAOMI TAKES AMERICA」をスタートさせ、23年には「NAOMI TAKES AMERICA -The Podcast LIVE-」として、全米7都市を回るライブツアーを開催。2024年10月にはニューヨークで初のスタンダップコメディ単独ライブを開催し、チケットは販売後数分で完売。追加公演も即完売。

日本では、2024年5月15日（水）に自身初となるオフィシャルファンクラブ『NAOMI CITY』を開設。同年10月に、初のファンミーティングとなる「第1回 渡辺直美 うにょファンミ～NAOMI CITY～」を実施。2025年には13年ぶりの日本での単独コントライブ『渡辺直美コントライブ』を開催して、大成功を収めた。