「誰も見ない掲示板」を、社員が毎日訪れる“活きた社内ポータル”へ
コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、2026年3月5日（木）に「閲覧数向上事例も紹介！ SharePointをエンゲージメントを高める社内ポータルへ」と題したセミナーを、オンラインで開催します。
《セミナー詳細》はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/seminar/2603_sharepoint/(https://www.ageha.tv/seminar/2603_sharepoint/?utm_campaign=2603_sharepoint)
■「誰も見ない」掲示板から、社員が「毎日訪れる」メディアへ
「社内情報を発信しても、社員に見てもらえない」「ポータルサイトが使いにくく、理念や重要なニュースが埋もれてしまう」――。こうした悩みを抱える広報・人事担当者は少なくないでしょう。
Microsoft 365の導入が進み、SharePointを利用する企業は増えましたが、標準機能のままでは情報が整理されず、結果として「誰も見ない掲示板」となってしまうケースが散見されます。
しかし、「見せ方（UI）」と「使いやすさ（UX）」に手を入れるだけで、SharePointは社員が毎日訪れる″活きたメディア”に生まれ変わります。成果を出すための鍵は、ポータルサイトを“情報が集まり、社員が自走できる場所”へと刷新することです。
本セミナーでは、SharePointを「エンゲージメントを高める社内ポータル」へ変えるためのサイト構築術を解説します。実際の支援事例として、閲覧数が大幅に向上した例も紹介。追加コストをかけず、デザインの力で「検索性」や「活用度」をどう高めるのか、その実践知を伝えます。
セミナー詳細・申し込みはコチラ :
＜こんな方におすすめ＞
・SharePointは導入済みだが、情報が散乱して活用できていないと感じている方
・クラシックUIから、モダンUIへの移行やリニューアルを検討している方
・社内ポータルを通じて、インナーブランディングと業務効率化を両立させたい経営企画・広報・DX担当の方
■セミナー概要
【開催日】2026年3月5日（木）12：00～13：00（11：50開場）
【会場】Zoomでのオンライン配信
【参加費】無料
【主催】株式会社揚羽
【お申込みURL】https://www.ageha.tv/seminar/2603_sharepoint/(https://www.ageha.tv/seminar/2603_sharepoint/?utm_campaign=2603_sharepoint)
【会社概要】
会社名：株式会社揚羽
市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）
資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）
所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F
設立：2001年8月
代表者：代表取締役社長 湊 剛宏
ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！
事業内容：ブランディング支援全般
支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等
ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。
URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2603_sharepoint)
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社揚羽 広報担当
TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv