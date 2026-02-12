「誰も見ない掲示板」を、社員が毎日訪れる“活きた社内ポータル”へ

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、2026年3月5日（木）に「閲覧数向上事例も紹介！ SharePointをエンゲージメントを高める社内ポータルへ」と題したセミナーを、オンラインで開催します。

《セミナー詳細》はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/seminar/2603_sharepoint/(https://www.ageha.tv/seminar/2603_sharepoint/?utm_campaign=2603_sharepoint)

■「誰も見ない」掲示板から、社員が「毎日訪れる」メディアへ

「社内情報を発信しても、社員に見てもらえない」「ポータルサイトが使いにくく、理念や重要なニュースが埋もれてしまう」――。こうした悩みを抱える広報・人事担当者は少なくないでしょう。

Microsoft 365の導入が進み、SharePointを利用する企業は増えましたが、標準機能のままでは情報が整理されず、結果として「誰も見ない掲示板」となってしまうケースが散見されます。

しかし、「見せ方（UI）」と「使いやすさ（UX）」に手を入れるだけで、SharePointは社員が毎日訪れる″活きたメディア”に生まれ変わります。成果を出すための鍵は、ポータルサイトを“情報が集まり、社員が自走できる場所”へと刷新することです。

本セミナーでは、SharePointを「エンゲージメントを高める社内ポータル」へ変えるためのサイト構築術を解説します。実際の支援事例として、閲覧数が大幅に向上した例も紹介。追加コストをかけず、デザインの力で「検索性」や「活用度」をどう高めるのか、その実践知を伝えます。

＜こんな方におすすめ＞

・SharePointは導入済みだが、情報が散乱して活用できていないと感じている方

・クラシックUIから、モダンUIへの移行やリニューアルを検討している方

・社内ポータルを通じて、インナーブランディングと業務効率化を両立させたい経営企画・広報・DX担当の方

■セミナー概要

【開催日】2026年3月5日（木）12：00～13：00（11：50開場）

【会場】Zoomでのオンライン配信

【参加費】無料

【主催】株式会社揚羽

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2603_sharepoint)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv