【占い師養成CAMP大宮校】説明会と対面鑑定のお知らせ

占いに特化したマーケティング会社、株式会社レイジーデイが運営する「占い師養成CAMP」は全国47都道府県でタロット＆手相を2日間で学ぶ、短期集中占い師養成講座です。大宮駅徒歩5分の好立地で占いを学ぶことができます。

占い師養成CAMP：https://milkyway.co.jp/camp/

大宮駅から徒歩5分！タロットと手相を学ぶなら占い師養成CAMP

占い師養成CAMP大宮校

埼玉県には占い師養成CAMPが大宮・浦和・川口・川越・所沢の5校舎にありますが、大宮はその中でも特に占い熱が高い地域になります。

大宮には全国展開している占い館がいくつもあり、数年前とはガラリと変わった占い激戦区となりました。そんな占い熱が日に日に増している大宮で占い師養成CAMPを通して「占い師になりたい！」「占いを仕事にしたい！」という夢を叶えるお手伝いをさせていただいております。

占い師養成CAMP個別説明会のお知らせ

大宮駅

占い師養成CAMPは毎週オンラインで説明会を行っておりますが、このたび大宮校で直接個別説明会を行います。

大宮駅近郊にお住まいの方で、少しでも占い師養成CAMPに興味のある方はぜひこの機会に無料の個別相談会にお申し込みください。

占い師くるとんによる対面鑑定

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139339/table/13_1_f7465702501318ff44293f475788b084.jpg?v=202602120951 ]占い師くるとん

プロフィール

占い館ミルキーウェイ代表占い師。2022年・2023年大手電話占い月間人気&口コミNo.1占い師。エックス1.5万フォロワー・TikTok4.7万フォロワー超え、SNS総フォロワー7万フォロワーを超える有名占い師。TikTokのタロット動画再生数は月間300万再生突破。累計6,000人以上を鑑定。占い未経験からプロ占い師を多数育成。2026年1月3日 日本テレビ「ニッポン人の頭の中」出演。男だからわかる男性心理と西洋占術を交えた次世代カリスマ占い師。

占い師養成CAMPの説明会と同時に、くるとん先生の対面鑑定も大宮で行います。すでにご予約いただきました方、誠にありがとうございます。くるとん先生が大宮で鑑定される貴重な機会になりますので、奮ってご参加ください。

【会社概要】

社名：株式会社レイジーデイ

本社所在地：〒350-0043

埼玉県川越市新富町1-9-3 リジエールエフビル 3階2号室

代表取締役：松井和浩

事業内容： 占い館・占いスクールの運営・占いマーケティング

設立： 2018年4月3日