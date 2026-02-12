アイドルグループ・Devil ANTHEM. が『そわそわチョコレート 2026ver.』を本日配信リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、Devil ANTHEM.の配信シングル『そわそわチョコレート 2026ver.』を本日配信リリースした。『そわそわチョコレート 2026ver.』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

2026年のスローガンに「雲外蒼天～ライブシーンから叩き上がる～」を掲げ、さらなる飛躍と高みを目指して突き進む6人組アイドルグループ・Devil ANTHEM.。

次なるワンマンライブとして、2026年6月25日にKanadevia Hall（旧TDCH）での公演を開催予定。さらに、2027年1月11日にはグループ結成12周年を記念し、過去最大キャパシティとなる幕張イベントホールでのワンマンライブを行うことも発表されており、その勢いはますます加速している。

そんな彼女たちが、配信シングル『そわそわチョコレート 2026ver.』を本日リリースした。



今作は、2023年2月14日にリリースされたアルバム「ADVANCE」に収録されている「そわそわチョコレート」を、新体制のメンバーで再レコーディングした楽曲。

ドキドキが詰まった、恋するバレンタインソングは、3年の月日を経て少し大人へと成長した当時のメンバーと、新たに加わったメンバーそれぞれの歌声が重なり合うことで、改めてファンの心をときめかせる一曲に仕上がった。

また、Devil ANTHEM.は来月3月から3ヶ月連続で2MANライブ企画「Devil ANTHEM. Road to 雲外蒼天2MANシリーズ『でびぱっぱ2MAN』」の開催を発表。

各公演1組のゲストを迎える今回の企画には、ばってん少女隊、高嶺のなでしこ、SKE48の若手メンバーによるユニット・ミミフィーユの出演が決定している。

一歩ずつ、しかし確実にスケールを拡大しながら駆け上がっていくDevil ANTHEM.。

その勢いと進化を、ぜひライブ会場で体感してほしい。

Devil ANTHEM.『そわそわチョコレート 2026ver.』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトにて配信中。

・リリース情報

タイトル：そわそわチョコレート 2026ver.

アーティスト名 : Devil ANTHEM.

作詞・作曲：今城沙々

編曲：FILTER SYSTEM

配信リリース日：2026年2月12日

配信サービス： https://zula.lnk.to/zj4axqZL

・ライブ情報

2026年3月23日（月）

Devil ANTHEM. Road to 雲外蒼天2MANシリーズ１. でびぱっぱ2MAN～ばってん少女隊編～

会場：東京都・渋谷WWW

時間：OPEN 18:20／START 19:00

ゲスト：ばってん少女隊

チケット：https://ticketvillage.jp/events/13690

2026年4月28日（火）

Devil ANTHEM. Road to 雲外蒼天2MANシリーズ２. でびぱっぱ2MAN～高嶺のなでしこ編～

会場：東京都・渋谷WWW

時間：OPEN 19:00／START 19:40

ゲスト：高嶺のなでしこ

チケット：https://ticketvillage.jp/events/13691

2026年5月12日（火）

Devil ANTHEM. Road to 雲外蒼天2MANシリーズ３. でびぱっぱ2MAN～SKE48 ミミフィーユ編～

会場：東京都・渋谷Spotify O-WEST

時間：OPEN 19:00／START 19:40

ゲスト：SKE48 ミミフィーユ

チケット：https://ticketvillage.jp/events/13692

2026年6月25日（木）

Devil ANTHEM. ONE MAN LIVE 2026「雲外蒼天」

会場：東京都・Kanadevia Hall

時間：OPEN 18:00／START 19:00

チケット：https://eplus.jp/devilanthem/

2027年1月11日（月・祝）

Devil ANTHEM. 結成12周年記念ワンマンライブ

会場：千葉県・幕張メッセ 幕張イベントホール

・アーティスト情報

Devil ANTHEM.

2026年のスローガンに「雲外蒼天～ライブシーンから叩き上がる～」を掲げ、どこよりも楽しく沸けるライブを追求するアイドルグループ。「悪魔の聖歌」という名前の意味のごとく、天界から人々を幸せにするために降り立った小悪魔天使が繰り広げる真っ直ぐなパフォーマンスが真骨頂の6人組。通称デビアン。

サウンド面に関してはUK HARDCORE、HAPPY HARDCORE、DUBSTEPなどのデジタルサウンドからROCK、POPS様々なジャンルを取り入れ、すべてにおいて感度の高いサウンドを追求している。

Devil ANTHEM. Official HP：https://devilanthem.net

Devil ANTHEM. Official YouTube Channel：https://www.youtube.com/c/DevilANTHEM

Devil ANTHEM. Official X：https://x.com/devilanthem

Devil ANTHEM. Official Instagram：https://www.instagram.com/devilanthem._official

Devil ANTHEM. Official TikTok：https://www.tiktok.com/@devilanthem._official

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/

ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp