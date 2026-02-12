STU48 4期研究生”初”の東京単独公演『さあ 未来を探しに行こうか？』 チケット完売で新たな船出

株式会社STU写真ご使用の際は(C)STUをお願いします

瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48の4期研究生が、東京での初となる単独公演『さあ 未来を探しに行こうか？』を、本日2月11日（水・祝）、東京都・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催した。

本公演は、2025年12月20日に広島県・BLUE LIVE HIROSHIMAで初開催され、その後1月、2月と公演を重ね、今回が4回目の開催にして初の東京公演となった。

セットリストは、STU48の楽曲のみで構成され、物語性を持たせた複数のブロックで展開。4期研究生がSTU48の一員として、新たな船出を迎える姿を強く印象づける内容となっている。

Overtureが流れ、出航の合図として鳴り響く3回の汽笛と波音、そして客席からの大きな歓声に包まれる中、メンバーが登場。『出航』で公演の幕を開けた。

MCでは井上久伶杏が「東京での初めての公演です。チケット完売しました。ありがとうございます」と挨拶すると、会場から大きな歓声が起こった。

島田紗香は「東京は初めて見る景色ばかりで、日本とは思えないくらいカッコよくて、自分までカッコよくなった気分です」と語り、屋木優菜は「毎日がクリスマスみたいなイルミネーションの街だと思いました」とコメント。藤田愛結は「目の前に東京タワーが見えてすごく興奮しました」と初々しく語り、ファンの心を掴んだ。

恋は仮病中好きになれただけで幸せだ

ユニットブロックでは、“恋”や“好き”をテーマにした楽曲を中心に構成。アイドルらしいパフォーマンスで会場を魅了した。中盤以降は、4期研究生がグループに新たな風を吹き込もうとする思いを表現した、堂々としたステージを披露した。

MCでは、この日18歳の誕生日を迎えた屋木に、ファンからサプライズの「お誕生日おめでとう」コールが送られた。

屋木は「17歳はSTU48のオーディションに合格して、人生が変わった1年でした。18歳は、もっともっと成長した屋木優菜を見せていきたいです」と抱負を語った。

風を待つ

本編ラストでは、藤田が「私たち4期研究生の『さあ 未来を探しに行こうか？』公演、初めて東京で開催できました。ぜひ瀬戸内にも遊びに来てください。これからも応援よろしくお願いします」と挨拶。

客席が瀬戸内の“青い海”を思わせるブルーのペンライトで彩られる中、STU48初のオリジナル楽曲『瀬戸内の声』を披露し、公演を締めくくった。

アンコールに応えて再登場したメンバーは、「みんなで力を合わせて進んでいくぞ！」という一体感を生み出し、会場は最高潮の盛り上がりに。

田中奈菜子は「こんなに早く東京公演ができるとは思っていなかったので、本当に嬉しいです。今日は日本の中心にいます。私たちもアイドルの中心になれるよう、もっと頑張ります」と意気込みを語った。

横井結菜は「個人的には2回目の出演で、とても緊張していましたが、笑顔でできて目標を達成できました。もっと成長するので、ぜひ4期研究生に会いに来てください」と率直な思いを述べた。

最後は『夢力』を力強くパフォーマンスし、公演は感動のうちに幕を閉じた。

東京での初公演を終えたメンバーは、ひと回り成長した姿で輝いていた。

3月4日（水）発売のSTU48・13thシングル「好きすぎて泣く」には、4期研究生楽曲『ごめんねニュートン』も収録されており、今後のさらなる成長に期待が高まる。

◆本日の実施概要 ■出演場所：STU48研究生公演「さあ 未来を探しに行こうか？」

■日時：2026年2月11日(水・祝) 開場16:30/開演17:00

■会場：東京都・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE（東京都渋谷区道玄坂2丁目29-5渋谷プライム6F）

■出演メンバー

井上久伶杏・小松奈侑・坂木叶愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中奈菜子・濱田美惟

藤田愛結・屋木優菜・三好真綺・横井結菜

◆本日のセットリスト M１ 出航 (ALL)

M２ STU48 (ALL)

M３ 僕たちはシンドバッドだ （ALL）

M４ 奇跡という名のストーリー (ALL)

M５ 片想いの入り口 （坂木・濱田・藤田・三好）

M６ 誰かがいつか 好きだと言ってくれる日まで （小松・曽我部・高村・田中・横井）

M７ 誰かといたい （井上・島田・屋木）

M８ 恋は仮病中 （小松・坂木・曽我部・濱田・藤田・横井）

M９ 好きになれただけで幸せだ （井上・島田・高村・田中・屋木・三好）

M10 息をする心 （ALL）

M11 風を待つ （ALL）

M12 大好きな人 (ALL)

M13 暗闇 （ALL）

M14 瀬戸内の声 （ALL）

Encore

EN1 制服の重さ （ALL）

EN2 ペダルと車輪と来た道と （ALL）

EN3 夢力 （ALL）

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」ジャケット写真公開！

▼初回 Type A(メインジャケ写) 13tｈシングル集合アー写・ジャケット写真をご使用の際は(C)STU/KING RECORDS をお願いします。▼通常 Type A▼通常 Type A▼初回 Type B▼劇場盤

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」収録内容決定！ 2026年3月4日発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」

価格：\1,900(税抜き価格\1,727) 形態：CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]生写真1種ランダム封入

●収録内容

＜Type A＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90839~40

【通常盤】品番：KIZM-839～40

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. ごめんねニュートン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. ごめんねニュートンoff vocal ver.

Blu-ray

STU鬼ごっこ

＜Type B＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90841～2

【通常盤】品番：KIZM-841～2

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 檸檬とレモン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 檸檬とレモン off vocal ver.

Blu-ray

STU48タクシ→トーク～先輩が4期研究生と話してみた～

＜劇場盤＞

価格：\1,250(税抜き価格\1,136)

品番：NMAX-1448

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 告白JUMP

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 告白JUMP off vocal ver.

●歌唱メンバー

■「好きすぎて泣く」 全Type M-1収録

新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・高雄さやか・★中村舞・原田清花・兵頭葵・福田朱里・吉田彩良

■「未来へ続く者よ」全Type M-2収録

石田千穂

■「ごめんねニュートン」TypeA M-3収録

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中奈菜子・道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜

■「檸檬とレモン」TypeB M-3収録

石原侑奈・原田清花・兵頭葵・福田朱里・宗雪里香・小松奈侑

■「告白JUMP」劇場盤M-3収録

久留島優果・濱田響・諸葛望愛

◆STU48 9周年コンサート 2026年4月3日(金)～4月5日(日) STU48 9周年コンサート開催決定！

■2026年4月3日(金)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：STU48「花は誰のもの？」公演with THE STU BAND

■2026年4月4日(土)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：

1部：中村舞ソロコンサート「My Story」

2部：演目調整中

■2026年4月5日(日)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：

1部：STU48 9周年コンサート Part1

2部：STU48 9周年コンサート Part2

※各公演タイトルは仮です。

◆石田千穂卒業コンサート

2026年5月31日(日) 東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

■STU48公式SNS STU48公式X：https://x.com/STU48_official_

STU48公式HP：https://sp.stu48.com

STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858

