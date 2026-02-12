STU48 FAN CLUB感謝祭～好きすぎて感謝！泣きながら愛を伝えさせてSP～ ファン感謝祭で“好きすぎて泣く”愛を全開　ファン参加型企画で絆深める

株式会社STU写真ご使用の際は(C)STUをお願いします

瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48が、ファンクラブイベント『STU48 FUN CLUB感謝祭～好きすぎて感謝！泣きながら愛を伝えさせてSP～』を、本日2月11日（水・祝）、東京都・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催した。

本イベントは、3月4日（水）発売の13thシングル『好きすぎて泣く』にちなんで実施されたファン感謝祭で、選抜メンバー16名が集結。東京での開催は今回が初の試みとなった。テーマは「好きすぎて泣く」にちなみ、ファンクラブを支えてくれるファンへ、泣きながら愛を伝えること。

オープニングは『好きになれただけで幸せだ』のパフォーマンスからスタート。曲中には「みなさん、泣いてますか!?」「推しは今日もかわいいですか!?」「今日は泣き乱れてもらいます！」といった煽りが入り、早くも会場はイベントの世界観に引き込まれた。

中村舞

中村は「本日は『好きすぎて感謝！泣きながら愛を伝えさせてスペシャル』と題して、2チームに分かれてゲーム対決を行います」と説明。続いて石田が「今日は、ファンの皆さんも推しチームごとに分かれていますよね！」と呼びかけ、「泣くチーム推しの皆さん、推しは今日も可愛いですか!?」と問いかけると、中村も「好きチームも負けていられません！ 推しが好きすぎて泣いていますか!?」と会場を盛り上げた。

信濃が「好きチームと泣きチームに分かれて3つの勝負を行います。勝利したチームを応援してくれた皆さんにはご褒美があります！ イベントの最後に、メンバー全員の集合写真を撮影できます！」とルールを説明すると客席からは大きな歓声が上がった。

新井梨杏原田清花

最初のゲームは「好きすぎて叫ぶ！デシベル3本勝負」。足ツボマッサージをしながら縄跳びに挑戦し、痛みに耐えきれず発した声の最大デシベルで競う企画だ。好きチームからは新井梨杏、泣くチームからは原田清花が挑戦。新井は小声ながらも「痛い、痛い」と連呼し、原田は原田にしては大きな声で痛みを訴え、会場を沸かせた。

続いて、ファンが一斉に「推しメンの名前」をコールし、その声援で勝敗が決まるゲームも実施され、ファン参加型の企画として大きな盛り上がりを見せた。

「恥ずかしすぎて泣く！幼少期の写真」では、信濃や吉田の幼少期写真が公開され、「成長の仕方がすごい」「小さい頃はこんなに笑顔だったんだ」といった声が飛び交った。

「恥ずかしすぎて泣く！過去のX投稿当てクイズ」では、ファンが即座に正解を連発し、日頃からメンバーのSNSをチェックしていることがうかがえた。

「恥ずかしすぎて泣く！事前収録モノマネ」では、岡村梨央による黒柳徹子のモノマネが披露され、そのクオリティーの高さに大きな拍手が送られた。

工藤理子

「楽しすぎて泣く！ファンサ歌合戦」では、くじで決まったミッションをパフォーマンス中にクリアする企画を実施。「好きすぎてウインク」「好きすぎて指差し」といったミッションに挑戦し、先攻の泣くチームは『LOVE修行』でウインクを披露。後攻の好きチームは『希望的リフレイン』で指差しファンサを行った。いつも以上に“レス”を送られたファンは、会場中でメロメロの表情を浮かべた。

好きすぎて泣く

イベント終盤には、中村が「3月4日発売のシングル『好きすぎて泣く』を披露させてください」と挨拶し、新曲をパフォーマンス。「遅い時間まで本当にありがとうございました」と感謝の言葉を伝え、イベントは温かな雰囲気の中で幕を閉じた。

初の試みとなったファンクラブ感謝祭は、ファンとの絆をより深める特別な時間となり、今後の開催にも期待の声が多く寄せられている。

◆本日の実施概要

■出演場所：STU48 FAN CLUB 感謝祭 ～好きすぎて感謝!泣きながら愛を伝えさせてSP～ ■日時 ：2026年2月11日(水・祝) 開場20:00/開演20:30 ■会場 ：東京都・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE（東京都渋谷区道玄坂2丁目29-5渋谷プライム6F）

■出演メンバー A（好きチーム）：新井梨杏・池田裕楽・内海里音・岡田あずみ・尾崎世里花・信濃宙花・

高雄さやか・中村舞

B（泣くチーム）石田千穂・岡村梨央・工藤理子・久留島優果・原田清花・兵頭葵・福田朱里・

吉田彩良

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」ジャケット写真公開！

▼初回 Type A(メインジャケ写) 13tｈシングル集合アー写・ジャケット写真をご使用の際は(C)STU/KING RECORDS をお願いします。▼通常 Type A▼通常 Type A▼初回 Type B▼劇場盤

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」収録内容決定！ 2026年3月4日発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」

価格：\1,900(税抜き価格\1,727) 形態：CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]生写真1種ランダム封入

●収録内容

＜Type A＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90839~40

【通常盤】品番：KIZM-839～40

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. ごめんねニュートン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. ごめんねニュートンoff vocal ver.

Blu-ray

STU鬼ごっこ

＜Type B＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90841～2

【通常盤】品番：KIZM-841～2

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 檸檬とレモン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 檸檬とレモン off vocal ver.

Blu-ray

STU48タクシ→トーク～先輩が4期研究生と話してみた～

＜劇場盤＞

価格：\1,250(税抜き価格\1,136)

品番：NMAX-1448

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 告白JUMP

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 告白JUMP off vocal ver.

●歌唱メンバー

■「好きすぎて泣く」 全Type M-1収録

新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・

久留島優果・信濃宙花・高雄さやか・★中村舞・原田清花・兵頭葵・福田朱里・吉田彩良

■「未来へ続く者よ」全Type M-2収録

石田千穂

■「ごめんねニュートン」TypeA M-3収録

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・

曽我部あこ・高村栞里・田中奈菜子・道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・

屋木優菜・横井結菜

■「檸檬とレモン」TypeB M-3収録

石原侑奈・原田清花・兵頭葵・福田朱里・宗雪里香・小松奈侑

■「告白JUMP」劇場盤M-3収録

久留島優果・濱田響・諸葛望愛

◆STU48 9周年コンサート 2026年4月3日(金)～4月5日(日) STU48 9周年コンサート開催決定！

■2026年4月3日(金)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：STU48「花は誰のもの？」公演with THE STU BAND

■2026年4月4日(土)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：

1部：中村舞ソロコンサート「My Story」

2部：演目調整中

■2026年4月5日(日)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：

1部：STU48 9周年コンサート Part1

2部：STU48 9周年コンサート Part2

※各公演タイトルは仮です。

◆石田千穂卒業コンサート

2026年5月31日(日) 東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

