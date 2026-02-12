格闘ローグライクRPG「KARATE ROGUE -カラテローグ-」が本物の総合格闘技用グローブを提供するクラウドファンディング、本日開始。プロジェクトファイル一式やゲーム内アセットも大盤振る舞い！

合同会社輝井堂

輝井堂GAMESは、本日2026年2月12日より、PC向け新作ゲーム「KARATE ROGUE -カラテローグ-」のクラウドファンディング支援受付を開始いたしました。

●Campfireプロジェクトページ：

https://camp-fire.jp/projects/916042/view

今回のクラウドファンディングは、2026年にSteamにてリリースを予定している新作ゲーム「KARATE ROGUE -カラテローグ-」の追加コンテンツ開発資金やプロモーション費、デバッグ費等を調達することが目的となります。

目標額は300万円となりますが、集まった支援金が目標額を超えた場合のストレッチゴールとして、「主題歌の制作」、「追加キャラクター」、「追加ステージ」などを予定しています。

“ローグライク格闘ダンジョンRPG”KARATE ROGUEとは？

身体ひとつでダンジョンに放り込まれた主人公を操作し、武術の技を駆使してモンスターに立ち向かって深淵へと進んでいく、「ローグライク格闘ダンジョンRPG」がKARATE ROGUEです。

ターン制のバトルの中で、自由に技を組み合わせ、コンボを構築して敵を叩きのめすのが醍醐味。

さらに、「構え」を駆使してカウンター技を発動し、敵の攻撃を切り返す、アクション映画のような攻防一体のバトルを体験できます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7JDeGwDQ8yI ]

バトルを突破するごとに新たな技を習得し、装備やアイテムを入手して自分の流儀《スタイル》を確立、深淵を究めてダンジョンを制覇しましょう！

クラウドファンディングのリターン品について

本クラウドファンディングでは、ご支援いただいた方々と共にプロジェクトを盛り上げるため、様々なリターンをご用意しました。

支援額は3000～60000円までのコースがあり、原則として、各支援コースにはより安価なコースの返礼品を全て含みます。

限定グッズ

●特製ロゴ入りMMAグローブ ※画像はイメージです

世界中のプロ格闘家が愛用するTWINS SPECIAL製の、本物のグラップルグローブです。

KARATE ROGUEのバトル画面をイメージしたグリーンのラインに、ロゴをあしらったオリジナルデザインを今回、製作いたしました。

50,000円の支援コースをお申込みいただいた方に進呈いたします。

●オリジナルサウンドトラックCD ※画像はイメージです

ポケットモンスター サン＆ムーン等で知られるコンポーザー・大賀智章さんが手掛ける本作のBGMを収録した音楽CDです。

18,000円以上の支援コースをお申込みいただいた方に進呈する他、大賀さんのファン向けに、サントラCDのみの単独リターンとなる5,000円のコースもご用意しました。

●PS2風限定パッケージ ※画像はイメージです

PS2ソフトをイメージしたパッケージに、Steamのダウンロードキーを同梱してお送りします。

15,000円以上の支援コースをお申込みいただいた方に進呈いたします。

●シナリオ＆世界設定ブック（電子書籍）

KARATE ROGUEに収録される全シナリオ、および全テキストに加え、世界設定資料もまとめた電子ブック（電子書籍のDLキー）です。書き下ろしの短篇小説なども収録し、全100ページ超のボリュームになる想定です。

6,000円以上の支援コースをお申込みいただいた方に進呈いたします。

また、すべての支援コースに「上段廻しアクリルスイング」が含まれます。

クリエイター向けリターン

●RPGツクールMV用プロジェクトファイル一式

KARATE ROGUEはRPGツクールMVにて開発されています。

しかし、バトルシステムやスキル習得の仕組みなど、ほとんどすべてのシステムに手を入れており、その手触りや演出などは体験版でも高い評価を受けています。

最高額となる60,000円の支援コースをお申込みいただいた方には、完成したゲームのRPGツクールMV用プロジェクトファイルを丸ごと、お送りいたします。

ただし、アートアセットや権利に問題のあるプラグインなどは削除しての配布となり、また再配布等も禁止とさせていただきます。

●カラテモーションスプライトシート

10,000円以上のコースをお申込みいただいた方には、ゲーム内でプレイヤーが操作する主人公キャラクターのドット絵データ一式を進呈します。初期リリースに含まれる５キャラのすべてのモーションが含まれます。

256色透過PNGデータ、ドット絵ツールの「EDGE」で開くことができ、商用利用も改変もOKとなっています。クリエイターの皆さまにご活用いただければ幸いです。

限定リターン

●「ダンジョン刑」受刑

5名様限定のコースでは、支援者様に「ダンジョン刑」の受刑者となっていただきます。

本ゲームでは、主人公が刑罰としてダンジョンに放り込まれるところから物語がスタートします。

そして、ダンジョンを進む中で他の受刑者たちに出会ったり、彼らの残した手記を手に入れることになります。

このコースを申し込んでいただいた支援者様には、受刑者NPCとして登場、または「手記」の登場人物としてゲーム内に登場していただくことになります。

ぜひとも、魅力的な受刑者のひとりとしてKARATE ROGUEの世界を彩り、共にゲームを盛り上げていきたいと考えています。

●アイテム＆フレーバーテキスト考案権

20名様限定の25000円コースでは、アイテムとフレーバーテキストの命名権も提供しています。

本作の世界観を彩る装備アイテムとそのフレーバーテキストを、共に作り出していければ幸いです。

2月12日(木)23:00～ 本ゲーム開発の「中身」を紹介するライブ配信を開催

また、本クラウドファンディングは、Gotcha Gotcha Games様の主宰するRPG Maker Festival 2026の開催期間中ということもあり、連動イベントとして「KARATE ROGUE・RPGツクールMVでのプロジェクトデータの中身を徹底解説する配信」を実施いたします。

配信はKARATE ROGUEのSteamストアページ上で行われます。

コメント等も可能になっていますので、開発や実装についてぜひとも質問を投げていただければ幸いです。

●配信ページ（KARATE ROGUE Steamストアページ内）https://store.steampowered.com/news/app/3671740/view/523116116359250001

※Steamストアページトップからも配信を見ることができます。

https://store.steampowered.com/app/3671740/KARATE_ROGUE/

また、アーカイブは配信終了後、輝井堂Youtubeチャンネル等で閲覧が可能です。

●Youtubeチャンネル：輝井堂エンタメ会議室https://www.youtube.com/@terry-do

KARATE ROGUEクラウドファンディング概要

・実施期間：2026年2月12日（木）～3月31日（火）

・クラウドファンディングページ：https://camp-fire.jp/projects/916042/view

・主なリターン：プロジェクトファイル一式、ゲーム内データ、クレジット掲載、サウンドトラック、ゲーム参加型企画など

KARATE ROGUEについて

基本情報タイトル名：KARATE ROGUE（カラテローグ）

OS：Windows（Steam）

ジャンル：ローグライク・格闘ダンジョンRPG

発売日：未定（2026年内）

価格：未定（1000～2000円程度を予定）

ストアURL：https://store.steampowered.com/app/3671740/KARATE_ROGUE/

体験版URL：https://store.steampowered.com/app/4041880/KARATE_ROGUE_Demo/

輝井堂GAMESについて

合同会社輝井堂は、小説作品「空手バカ異世界」、「名探偵は推理で殺す」（富士見ファンタジア文庫）などを手掛ける作家・輝井永澄の個人事務所として設立し、2023年にはゲームブランドとして「輝井堂GAMES」を発足しました。

合同会社輝井堂

HP：https://terry-do.jp(https://terry-do.jp)

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/terry_do_games(https://twitter.com/terry_do_games)