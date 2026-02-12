『事例から紐解く「表現のアップデート」講座 〜ジェンダー炎上を防ぐためのクリエイティブ・チェックリスト〜』セミナー開催のお知らせ

写真拡大 (全2枚)







デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下「シエンプレ」）は、2026年2月26日（木）11時00分〜12時00分に、オンラインセミナー『事例から紐解く「表現のアップデート」講座 〜ジェンダー炎上を防ぐためのクリエイティブ・チェックリスト〜』を開催いたします。

申し込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/260226-2/

▼概要

「悪気はなかった」「差別するつもりはなかった」という弁明だけでは、もはや企業のブランドを守ることはできません。近年、広告やSNS発信におけるジェンダー表現を巡る炎上事例が後を絶ちません。その背景には、社会の価値観の急速な変化と、作り手側にあるアンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）による認識のズレが存在します。

▼以下の方におすすめ

・経営層、役員

・広報、IR、宣伝、マーケティング部門の責任者・担当者

・法務、リスクマネジメント部門の責任者・担当者

・クリエイティブ制作、SNS運用のディレクション担当者

▼セミナー概要

日時　　　：2026年2月26日（木）11時00分〜12時00分

申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/260226-2/

会場　　　：オンライン

料金　　　：無料

※競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。

▼会社概要

社名　　：シエンプレ株式会社

代表者　：代表取締役社長　佐々木　寿郎

設立　　：2008年10月

本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F

事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業

URL　　：https://www.siemple.co.jp/

関連リンク

HP

https://www.siemple.co.jp/

iの視点

https://www.siemple.co.jp/isiten/