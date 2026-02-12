こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『事例から紐解く「表現のアップデート」講座 〜ジェンダー炎上を防ぐためのクリエイティブ・チェックリスト〜』セミナー開催のお知らせ
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下「シエンプレ」）は、2026年2月26日（木）11時00分〜12時00分に、オンラインセミナー『事例から紐解く「表現のアップデート」講座 〜ジェンダー炎上を防ぐためのクリエイティブ・チェックリスト〜』を開催いたします。
申し込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/260226-2/
「悪気はなかった」「差別するつもりはなかった」という弁明だけでは、もはや企業のブランドを守ることはできません。近年、広告やSNS発信におけるジェンダー表現を巡る炎上事例が後を絶ちません。その背景には、社会の価値観の急速な変化と、作り手側にあるアンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）による認識のズレが存在します。
▼以下の方におすすめ
・経営層、役員
・広報、IR、宣伝、マーケティング部門の責任者・担当者
・法務、リスクマネジメント部門の責任者・担当者
・クリエイティブ制作、SNS運用のディレクション担当者
▼セミナー概要
日時 ：2026年2月26日（木）11時00分〜12時00分
申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/260226-2/
会場 ：オンライン
料金 ：無料
※競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
関連リンク
HP
https://www.siemple.co.jp/
iの視点
https://www.siemple.co.jp/isiten/