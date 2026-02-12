【申込者300名突破】がんファイナンシャルプランナー「Cancer FP(R)」申込者300名突破 ― 経済毒性に対応する専門資格、認定ロゴを全面刷新

株式会社i・Partners■ 概要

日本対がんファイナンシャル・プランナーズ協会（JCFP／所在地：東京都中央区、代表理事：川原拓人）は、運営する認定資格「Cancer FP(R)（がんファイナンシャル・プランナー）」の累計申込者数が300名を突破したことをお知らせいたします。

また、2025年11月より開始している2級がんファイナンシャルプランナー（Cancer FP(R)2級）認定試験の運用拡大および、2026年11月公開予定の1級がんファイナンシャルプランナー（Cancer FP(R)1級）を見据え、各階級の認定ロゴマーク（BCFP・ACFP・ECFP）を全面刷新いたしました。





これにより、有資格者が名刺・Webサイト・プロフィール等で使用する際の視認性を高め、相談者（がん患者・家族）に対する「安心」と「専門性」をより明確に訴求いたします。

▼ 資格制度の詳細・公式サイト

https://3i-partners.co.jp/jcfp/

試験相談は公式ライン :https://form.lmes.jp/landing-qr/2008345825-KDRLzVAg?uLand=BHZpDn■ ロゴ刷新の背景

Cancer FP(R)は、がん治療に伴う「経済毒性（Financial Toxicity）」の課題解決を支援する実務資格です。

※経済毒性とは、医療費負担や就労制限による収入減少など、がん治療が生活基盤に与える経済的影響を指します。

近年、がん医療の高度化により治療選択肢は広がる一方、



・高額療養費制度の活用

・傷病手当金制度の理解

・がん保険の見直し

・治療と仕事の両立支援

・家計再設計

といった複合的な経済課題が顕在化しています。

こうした背景から、「がん治療とお金」に精通した専門家の社会的ニーズが高まっています。

申込者数の拡大に伴い、有資格者の社会的活動機会が増加していることから、専門性をより明確に可視化するためロゴデザインを刷新いたしました。

試験概要 :https://3i-partners.co.jp/jcfp/cancer-fp-test/https://3i-partners.co.jp/jcfp/cancer-fp-test/

■ 新ロゴの特徴

1. 「守る」と「寄り添う」を象徴するデザイン

新ロゴは、経済的リスクから生活を守る「盾（シールド）」と、がん支援の象徴である「リボン」を融合。金融の堅実性と医療・福祉の精神である寄り添いを表現しています。



2. 階級別カラーによる専門性の可視化



・3級がんファイナンシャルプランナー（Cancer FP(R)3級）

ブルー：基礎知識を有し、適切な情報提供ができる段階

・2級がんファイナンシャルプランナー（Cancer FP(R)2級）

ピンク：応用知識を有し、個別具体的な実務相談に対応できる段階

・1級がんファイナンシャルプランナー（Cancer FP(R)1級）

ゴールド：高度専門性を有し、他職種連携を主導できる段階（公開準備中）

階級を色で明確にすることで、相談者が専門レベルを直感的に理解できる設計としました。

試験相談は公式LINE :https://form.lmes.jp/landing-qr/2008345825-KDRLzVAg?uLand=BHZpDn

■ 資格制度の進展

▼ 2級がんファイナンシャルプランナー（Cancer FP(R)2級）の本格運用

2025年11月より運用を開始した2級がんファイナンシャルプランナーでは、

・がんゲノム医療に関する資金計画

・就労支援と傷病手当金制度の実務対応

・高額療養費制度の戦略的活用

・事例に基づく相談対応力強化

など、より高度で実践的なコンサルティング力が求められます。

実務家層からの受験が増加しており、「がん相談に強い専門家」としての差別化が進んでいます。

■ Cancer FP(R) 資格申込・取得フロー

Cancer FP(R)（がんファイナンシャル・プランナー）は、オンラインで全国から受験申込みが可能です。

【3級がんファイナンシャルプランナー（Cancer FP(R)3級）】

取得方法は2つのルートがあります。

▶ 試験ルート

受験申込み → WEB試験 → 合格後、JCFP正会員登録

▶ 資格認定講習ルート

6時間の資格認定講習受講 → 習熟度試験 → JCFP正会員登録

基礎的ながん医療制度・がん治療費・公的支援制度・保険知識を体系的に学ぶことができます。

【2級がんファイナンシャルプランナー（Cancer FP(R)2級）】

受験対象：

・3級がんファイナンシャルプランナー取得者

または

・金融系国家資格／医療系国家資格保持者

取得の流れ：

受験申込み → e-learning受講 → WEB試験 → 合格後、JCFP正会員登録

応用的ながんリスクマネジメントや実務対応力を修得します。

申込みはコチラ :https://3i-partners.co.jp/jcfp/cancer-fp-test/■今後の展望

JCFPでは、2026年11月の1級（ECFP）公開を目指し、地域医療・金融連携モデルの構築を進めています。

「がんになっても安心して暮らせる社会」の実現に向け、専門人材の育成と制度品質の向上を継続してまいります。

■ 代表理事コメント

代表理事 川原拓人

「300名突破はスタートラインだと考えています。この資格が、がんと向き合う人の隣に立てる金融専門家の証として社会に認知されることを目指しています。新ロゴには、その責任と覚悟を込めました。」

■ 協会概要

名称：日本対がんファイナンシャル・プランナーズ協会（JCFP）

所在地：東京都中央区築地１-１３-１銀座松竹スクエア３Ｆ（株式会社Precision Financial内）

代表理事：川原拓人

事業内容：Cancer FP資格認定制度の運営、がんとお金に関する啓発活動

公式サイト：https://3i-partners.co.jp/jcfp/

【お問い合わせ先】

JCFP運営事務局

担当：上條範昭

メール：jcfp@i-partners.jp