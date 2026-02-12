美容室専門の不動産屋、東京主要エリアで元付物件の確保体制を強化

株式会社サニーサイドライフ

理美容室専門の物件紹介サービスを提供する「美容室専門の不動産屋」は、

東京主要エリアにおいて、理美容室用途に特化した事業用物件について、オーナー・管理会社と直接連携する元付物件の取り扱いを強化し、出店ニーズに応じた物件提案体制を構築しました。

■ 背景｜理美容室向け事業用物件の“極端な不足”

現在、東京主要エリアでは理美容室向け事業用物件の流通量が著しく減少しており、

・物件情報が一般公開される前に成約してしまう

・1物件に対して申込みが2番手・3番手まで入る

・内見すらできないまま終了する

といった状況が常態化しています。

特に、人気の都市部エリアでは「待って探す」という従来の探し方では、出店機会を逃してしまうケースが増えています。

■ 元付物件取り扱い開始の目的

こうした市場環境を踏まえ、当サービスでは物件を“探す側”だけでなく、“押さえる側”に回るため、

理美容室専門での元付物件の取り扱いをスタートしました。

元付物件を取り扱うことで、

・市場に出回る前段階での物件情報取得

・ビルオーナー・管理会社との直接的な情報連携

・理美容室用途を前提とした条件交渉・調整

が可能となり、理美容室を開業したいお客様に対し、希望条件に近い物件を、より早く、より多くご提案できる体制を構築します。

■ 対応エリア

東京エリアからスタートをして、今後随時エリア拡大予定

一都三県対応（※主軸は東京）

※理美容室用途を前提とした事業用物件に限定して取り扱います

※居抜き・スケルトンいずれも対応

■ 今後について

今後は、

・管理会社やオーナーとの関係構築による独自物件

・出店スピードを重視する方向けの先行提案

を強化し、「物件がないから出店できない」という状況を少しでも減らすことを目指してまいります。

サービス概要

サービス名：美容室専門の不動産屋

内容：理美容室特化型 事業用物件の仲介・元付物件の取り扱い

対応エリア：東京エリア中心（一都三県）

対象：理美容室オーナー／新規出店予定の理美容師など

https://salonrealtor.com

（株式会社サニーサイドライフ）