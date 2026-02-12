【3月退職者限定】「ただ辞める」は数十万円の損失？モラエルが失業保険・再就職手当を最大化する『3月退職・黄金ルート』サポートを開始。45歳・月収30万で受給総額150万円超の事例も

サポートメイト株式会社

「誰もが安心して挑戦できる社会をつくる」をミッションに掲げるサポートメイト株式会社が運営する退職・給付金サポート「心と法律の退職代行モラエル」（以下、モラエル）は、年度末である3月末に退職を検討している方を対象に、失業給付と再就職手当の受給額を最大化させる「3月退職者限定・特別支援キャンペーン」を2026年2月より開始いたします。

失業保険は申請の設計次第で受給期間が3ヶ月から最大12ヶ月と大きな幅がありますが、制度の複雑さから、個人で申請を行うと最短の3ヶ月受給で終わってしまうケースが非常に多いのが実情です。

モラエルでは弁護士・社労士監修のもと、10ヶ月～12ヶ月の長期受給実現をフルサポートすることで、早期再就職時の「再就職手当」をも劇的に引き上げる戦略的退職を支援いたします。

■ はじめに：知っておきたい「退職後にもらえるお金」の基礎知識

今回のキャンペーンの核となるのは、国（雇用保険）から支給される2つの手当です。多くの人が「本来もらえるはずの金額」を逃している実態があります。

失業保険（基本手当）

離職後に次の仕事を探す間、生活を支えるために国から支給される手当です。

【公的定義】

「雇用保険の被保険者が離職し、働く意欲と能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合に、失業中の生活を心配することなく、新しい仕事を探し、１日も早く再就職できるよう支給されるものです。」

引用：厚生労働省「Q＆A～労働者の皆様へ（基本手当、再就職手当）～」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html)）

活用のポイント：

一般的に、自己都合退職の場合は「90日間（約3ヶ月）」の受給となるケースが大半です。しかし、個々の状況に合わせた適切な申請設計を行うことで、受給期間を最大300日～360日（約10ヶ月～1年）まで延長できる仕組みがあります。

再就職手当

失業保険の受給期間を大幅に残して早期に再就職した際、いわば「お祝い金」として一括で支払われる手当です。

【公的定義】

「基本手当の受給資格がある方が、基本手当の支給残日数を3分の1以上残して早期に安定した職業に就いた場合等に支給されるものです。」 （引用：ハローワークインターネットサービス「就職手当・再就職手当の詳細」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html)）

最大化の鍵：

この手当の金額は、失業保険の「残日数」が多ければ多いほど高額になります。つまり、土台となる「受給期間」をあらかじめ長く設計しておくことが、再就職時のボーナスを最大化する決定的な鍵となります。

■ 【比較シミュレーション】45歳・月給30万円の方が3月末に退職した場合

■ 【なぜこれほどの差が出るのか？】モラエルが提供する「受給最大化」の仕組み

本シミュレーションは、特定の条件に基づいた「モラエル最適化スキーム」適用時の概算値です。 収入・年齢・被保険者期間等の個人差により、実際の結果とは異なる場合があります。詳細は個別状況の確認が必要です。

再就職手当の支給額は、失業保険の「受給残日数」に比例して決定されます。つまり、「元々の受給期間をいかに長く設定できるか」が、再就職時に受け取れるボーナスの金額を左右します。

■ 「心と法律であなたを守る」モラエルのトータルサポート

- 個人申請の限界：制度が極めて複雑なため、個人で申請すると通常の「3ヶ月（90日）受給」と判断される可能性が非常に高く、再就職手当も必然的に少額となります。社労士に個別に申請代行を依頼する方法もありますが、高額な報酬が発生するケースが一般的です。- モラエルの解決策：弁護士・社労士の監修に基づいた独自の申請ノウハウにより、10ヶ月～12ヶ月（300日～）の長期受給をターゲットとしたフルサポートを提供します。受給期間そのものを延長することで、早期に次の職場を決めた際の「再就職手当」の金額を劇的に引き上げることが可能になります。

モラエルは、単なる「辞める」を代行するサービスではありません。専門家監修のもと、あなたの新しい門出を金銭面と法律面の両方からバックアップします。

- 弁護士・社労士・医師による監修体制： 法律の専門家（弁護士）、労務の専門家（社労士）、そして心身の健康を支える専門家（医師）がそれぞれ監修。多角的な視点から、法的に適切な手続きと受給額の最大化を追求します。- 退職代行費用も実質無料： 給付金申請サポートをご利用いただく方は、退職代行費用を追加いただく必要はありません。会社への連絡はプロが全て引き受け、あなたは明日から出社する必要がなくなります。- 心身のケアを優先したご案内： 必要に応じてメンタルクリニックへの受診をご案内するなど、退職前後の心身のコンディションにも配慮したサポート体制を整えています。





【簡単20秒！受給額の無料診断】

公式LINEでは、あなたの現在の給与や勤続年数から、本来受け取れるはずの概算受給額を無料で診断しています。

▶公式LINEで無料診断を受ける

https://liff.line.me/2007821494-7yRd8Dy8/landing?follow=%40674gylci&lp=esMLNf&liff_id=2007821494-7yRd8Dy8(https://liff.line.me/2007821494-7yRd8Dy8/landing?follow=%40674gylci&lp=esMLNf&liff_id=2007821494-7yRd8Dy8)

■ 3月末退職者限定・特別キャンペーン内容

3月末までの退職を予定している方を対象に、以下の特別サポートを実施いたします。

1. 個別「受給最大化」ロードマップの作成

無料面談にて、現在の給与や職歴から「最大いくら受給可能か」をシミュレーション。

3月末退職から逆算した、最もお得なハローワーク申請日と転職タイミングを提示します。

2. 3月末退職者限定・特別優待価格

早期の意思決定を支援するため、2月・3月中にお申し込みいただいた方に限り、サポート費用を限定価格にてご案内いたします。

3. 転職・再就職手当の申請まで完全バックアップ

複雑な再就職手当の申請手続きまで、専門チームが伴走サポートいたします。

■ 会社概要

会社名： サポートメイト株式会社

所在地： 大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル

公式LINE（無料診断）：https://liff.line.me/2007821494-7yRd8Dy8/landing?follow=%40674gylci&lp=esMLNf&liff_id=2007821494-7yRd8Dy8(https://liff.line.me/2007821494-7yRd8Dy8/landing?follow=%40674gylci&lp=esMLNf&liff_id=2007821494-7yRd8Dy8)

公式サイト：https://moraelu.jp/top

サービスサイト：https://moraelu.jp/lp1

広報窓口：サポートメイト株式会社

E-mail：moraelu.cs@gmail.com

取材・掲載・機能詳細のご相談は上記までお問い合わせください